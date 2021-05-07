20 человек, которые без лишних трат и усилий круто преобразили интерьер

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Чтобы освежить помещение и придать ему современный стиль, совсем необязательно затевать грандиозный дорогостоящий ремонт. Часто для этого достаточно изменить одну лишь деталь интерьера. И в этом убедились герои нашей статьи, которые без особых затрат и усилий преобразили свое жилье и похвастались полученным результатом.

Нам в AdMe.ru особенно понравилось, как фактурно смотрится акцентная стена.

1. «Мы с женой решили сделать наш дом уникальным, покрасив эту стену. На это у нас ушло более 70 часов»

2. «Как-то утром, перед работой, мы с парнем обсуждали, как же украсить это пространство. И решили — горы»

3. «Я рисовал эти полосы на стене больше недели»

4. Ламинат вместо ковролина явно смотрится выигрышнее

5. «Очень горжусь работой, которую я сделала сама»

6. «Сделал акцентную деревянную стену, использовав доски от поддонов»

7. «В своей ванной разломал старые дырявые стены и выложил их плиткой »

8. Переосмысление унылой стены

9. «Нарисовал горные хребты для детской комнаты моего будущего сына»

10. «Сам переделал эту лестницу, на это у меня ушло 3 дня»

11. «На выходных мы с девушкой сделали раздвижную дверь в ванную»

12. «Моя 13-летняя дочь проявила творческий подход — сделала трафареты из тетрадного листа, обвела на стене их карандашом, а затем раскрасила»

13. «Моя переделка столешницы в ванной. Боже, благослови того, кто придумал самоклейку»

14. «Я нарисовала на стене гигантскую радугу, и мне очень нравится, как получилось»

15. «Я решил покрасить стену за телевизором, и вот что у меня вышло»

16. «Вот как мы с девушкой украсили эту стену. Очень нравится результат!»

17. «Мой первый опыт по декоративной отделке стены»

18. «Я сама сделала эту скамейку в своей прихожей»

19. «Сделали в туалете вот такую обшивку»

20. «У моих друзей скоро появится ребенок, поэтому я нарисовала это в их детской комнате»