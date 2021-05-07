20 человек, которые без лишних трат и усилий круто преобразили интерьер
Чтобы освежить помещение и придать ему современный стиль, совсем необязательно затевать грандиозный дорогостоящий ремонт. Часто для этого достаточно изменить одну лишь деталь интерьера. И в этом убедились герои нашей статьи, которые без особых затрат и усилий преобразили свое жилье и похвастались полученным результатом.
Нам в AdMe.ru особенно понравилось, как фактурно смотрится акцентная стена.
1. «Мы с женой решили сделать наш дом уникальным, покрасив эту стену. На это у нас ушло более 70 часов»
2. «Как-то утром, перед работой, мы с парнем обсуждали, как же украсить это пространство. И решили — горы»
3. «Я рисовал эти полосы на стене больше недели»
4. Ламинат вместо ковролина явно смотрится выигрышнее
5. «Очень горжусь работой, которую я сделала сама»
6. «Сделал акцентную деревянную стену, использовав доски от поддонов»
7. «В своей ванной разломал старые дырявые стены и выложил их плиткой »
8. Переосмысление унылой стены
9. «Нарисовал горные хребты для детской комнаты моего будущего сына»
10. «Сам переделал эту лестницу, на это у меня ушло 3 дня»
11. «На выходных мы с девушкой сделали раздвижную дверь в ванную»
12. «Моя 13-летняя дочь проявила творческий подход — сделала трафареты из тетрадного листа, обвела на стене их карандашом, а затем раскрасила»
13. «Моя переделка столешницы в ванной. Боже, благослови того, кто придумал самоклейку»
14. «Я нарисовала на стене гигантскую радугу, и мне очень нравится, как получилось»
15. «Я решил покрасить стену за телевизором, и вот что у меня вышло»
16. «Вот как мы с девушкой украсили эту стену. Очень нравится результат!»
17. «Мой первый опыт по декоративной отделке стены»
18. «Я сама сделала эту скамейку в своей прихожей»
19. «Сделали в туалете вот такую обшивку»
20. «У моих друзей скоро появится ребенок, поэтому я нарисовала это в их детской комнате»
А вы своими силами вносили какие-либо изменения в интерьер вашего дома?
Фото на превью petcson / Reddit
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