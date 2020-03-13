20 человек, которые круто изменили свою жизнь и спешат рассказать об этом всему миру

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Избавляясь от вредных привычек, лишнего веса и унизительных отношений, люди наконец делают шаг навстречу самим себе. И это отражается на внешности — они буквально расцветают, начинают себе нравиться, и так мало-помалу меняется их жизнь. Новая жизнь начинается неожиданно: не с понедельника или Нового года, а с решительного шага.

Мы в AdMe.ru восхищаемся людьми, которые настойчиво идут к своей цели и не боятся перемен. Они делятся своей радостью со всем миром, выкладывая фото «до и после», часто на последних их просто не узнать. Посмотрите и убедитесь сами.

«Мне было 27, женат, есть жилье, работа, но не было ощущения „мира моей мечты“. Все продали и отправились с женой в путешествие. В итоге обосновались на Гоа»

Джен Аткин (Jen Atkin) после расставания с парнем похудела на 51 килограмм и стала «Мисс Великобритания — 2020»

«Трансформация за 3 года занятий спортом: 70 слева, 73 справа»

Однажды дочь Сары Джейн Адамс выложила фото мамы в Instagram и оно произвело фурор. Сара завела свою страницу и стала моделью

Сейчас Сара не только модель, но и дизайнер ювелирных украшений, а также ведет блог о путешествиях.

«Я похудел, начал посещать парикмахера и с умом выбирать одежду. Но главное — научился общаться с людьми и понял, что ненавидеть себя было глупо»

«Я сбежала от токсичных отношений, которые разрушили мое психическое и физическое здоровье. Теперь я свободна и счастлива, это видно на фото»

«Мои волосы всегда были для меня защитным покрывалом, за которым я могла спрятаться. Вчера я отрезала 15 см и покрасилась. Еще никогда я не была так счастлива»

«11 месяцев назад я уволился с работы, продал все, что у меня было, и уехал, чтобы плыть по всему миру. И вот где я сейчас — сегодня пройдена моя 10-тысячная миля»

Это пьянящее чувство свободы

«До и после операции. У меня было несколько друзей, которые не узнали меня и снова подошли знакомиться, ха-ха»

Дин Шнайдер оставил работу, продал жилье и переехал в Африку, где создал заповедник для заботы о диких животных

«Я чувствовал себя несчастным и занимался не тем, чем хотел, поэтому решил последовать за мечтой».

«Сегодня был первый день, как я ушла с ненавистной работы, и вместо обычных 4–5 приступов паники у меня был только один! Я давно не была так счастлива»

«Скинула почти 50 килограммов. Вот так изменилось мое лицо»

«Спустя год после увольнения с работы настал мой звездный час. Мечта, ставшая реальностью: магазин, который я посещал в детстве, продает игру, которую придумал я»

«После того как неожиданно и надолго попал в больницу из-за своего образа жизни, решил, что пора что-то менять»

«Девушка, которой планировал сделать предложение, бросила меня, и я решил изменить свою жизнь. Получил повышение на работе, встретил новую девушку, и вот я покупаю свою первую квартиру!»

«Год назад мой муж, у которого никогда не было собаки, очень их боялся и не думал заводить свою. Мне удалось его убедить, и вот результат»

«Продал дом, бросил работу и отправился путешествовать со своей кошкой Уиллоу. Было нелегко оставить прежнюю жизнь, но теперь я — настоящий счастливчик!»

«Похудела, научилась делать макияж, стала одеваться в то, что мне действительно подходит»

«Этот маленький парень изменил мою жизнь. Я борюсь с посттравматическим стрессовым расстройством, но когда этот малыш начинает мурлыкать, страх отступает»

«Обожаю фото „до и после“. Примерно 5 лет разницы»

«Прогресс за 10 месяцев»

«Как моя жизнь изменилась за выходные»

«Осенью у меня закончились плохие отношения, и я сосредоточился на себе. Влюбился и стал больше успевать на работе. Я счастлив!»

«Свисающее пузо меня начало очень раздражать. В голове засела навязчивая идея — надо меняться. Пошел учиться на тренера, буду работать — помогать людям, таким же, как и я был когда-то»

«Состоял в токсичных отношениях и ненавидел себя. Пару недель назад мое терпение лопнуло. Закончил эти отношения и сосредоточился на себе. Это я балдею»

«В последнее время я все чаще вместо „Как хорошо ты выглядишь“ слышу: „У тебя очень измученный вид“.

Но думаю, это тетки из бухгалтерии просто завидуют»

Приходилось ли вам круто менять свою жизнь? Если да, расскажите, в чем вы нашли для себя мотивацию и как подпитывали ее, пока шли к цели?