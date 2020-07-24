20 человек, которые из хлама и мусора сделали нечто очень крутое

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В наше время большинство людей без раздумий выбрасывают сломанные или ненужные вещи. Хотя можно проявить чуточку креатива и вдохнуть в них новую жизнь. Таким образом еще и не засорять нашу планету лишний раз. Так поступили пользователи интернета, которые из сломанного садового зонта соорудили сушилку для белья, старый ламповый телевизор превратили в милый домик для кошек, а скучную белую посуду сделали изысканной и неповторимой.

Мы в AdMe.ru обожаем рассматривать всякие переделки. Вот 20 таких вещей, которые нас особенно впечатлили.

1. Старый телевизор превратился в кошачий домик. Внутри даже есть мини-люстра

2. А эта старая тумба для ТВ стала подставкой для аквариума

3. «Я переделал свой сломанный iMac в настольную лампу»

Яркость настраивается с помощью сенсора, а от USB-портов можно заряжать телефон. © ydw1988913 / Reddit

4. Садовый зонт, которому было предначертано оказаться на свалке, превратился в удобную сушилку для белья

5. Из старых деревянных конструкций получились навесные полки

6. Теперь это уже не те скучные белые чашки

7. «Я сделал несколько настольных ламп из пустых газовых баллонов и огнетушителей»

8. Из стойки для компакт-дисков получился отличный держатель для сережек

9. Эта футболка сшита из четырех старых поло

Использованы 1 футболка поло Dior, 2 поло Burberry и 1 поло YSL. Идея в том, чтобы брать люксовую одежду, которую больше никто не носит, и делать из нее что-то новое. Кстати, в качестве модели выступил мой тесть. © Aunimanne / Reddit

10. Старый комод теперь похож на ретрофургон Volkswagen

11. «Я превратил контейнер для мороженого в горшок для литопсов»

12. Эта стильная садовая скамейка сделана из старой детской кровати

13. «Горжусь тем, что впервые что-то отреставрировал. Потратил всего $ 4,26»

14. Старый кофейник превратился в террариум для ленивца, занимающегося йогой

15. «Соорудила мыльницу из неиспользованных палочек для еды, клея и ниток»

16. «Вот как за 2 недели я отреставрировал редкий автомобиль, брошенный гнить в поле»

17. Из сломанного деревянного стула вышла отличная полка для обуви

18. «Из порванных штор сшила чехол для дорожного комплекта столовых приборов»

19. «Я сделал набор шахматных фигур из стеклянных бутылок»

20. «Этот обшарпанный столик из IKEA я нашла на обочине. Приклеила сверху плитку за € 1, и его не узнать!»