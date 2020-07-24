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20 человек, которые из хлама и мусора сделали нечто очень крутое

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В наше время большинство людей без раздумий выбрасывают сломанные или ненужные вещи. Хотя можно проявить чуточку креатива и вдохнуть в них новую жизнь. Таким образом еще и не засорять нашу планету лишний раз. Так поступили пользователи интернета, которые из сломанного садового зонта соорудили сушилку для белья, старый ламповый телевизор превратили в милый домик для кошек, а скучную белую посуду сделали изысканной и неповторимой.

Мы в AdMe.ru обожаем рассматривать всякие переделки. Вот 20 таких вещей, которые нас особенно впечатлили.

1. Старый телевизор превратился в кошачий домик. Внутри даже есть мини-люстра

© CamrynDaytona / reddit, © CamrynDaytona / reddit

2. А эта старая тумба для ТВ стала подставкой для аквариума

© Obli5ion / reddit

3. «Я переделал свой сломанный iMac в настольную лампу»

© ydw1988913 / reddit

Яркость настраивается с помощью сенсора, а от USB-портов можно заряжать телефон. © ydw1988913 / Reddit

4. Садовый зонт, которому было предначертано оказаться на свалке, превратился в удобную сушилку для белья

© EVSEARCH / reddit

5. Из старых деревянных конструкций получились навесные полки

© ajkelly451 / imgur

6. Теперь это уже не те скучные белые чашки

© Julianatalia / reddit

7. «Я сделал несколько настольных ламп из пустых газовых баллонов и огнетушителей»

© disco1978 / reddit

8. Из стойки для компакт-дисков получился отличный держатель для сережек

© kookapo / reddit

9. Эта футболка сшита из четырех старых поло

© Aunimanne / reddit

Использованы 1 футболка поло Dior, 2 поло Burberry и 1 поло YSL. Идея в том, чтобы брать люксовую одежду, которую больше никто не носит, и делать из нее что-то новое. Кстати, в качестве модели выступил мой тесть. © Aunimanne / Reddit

10. Старый комод теперь похож на ретрофургон Volkswagen

© PigwidgeonWeasley / reddit

11. «Я превратил контейнер для мороженого в горшок для литопсов»

© Malefactus / reddit

12. Эта стильная садовая скамейка сделана из старой детской кровати

© upcyclemystuff / reddit

13. «Горжусь тем, что впервые что-то отреставрировал. Потратил всего $ 4,26»

© 90stacobellaesthetic / reddit

14. Старый кофейник превратился в террариум для ленивца, занимающегося йогой

© T-Biz-Cooks / reddit

15. «Соорудила мыльницу из неиспользованных палочек для еды, клея и ниток»

© kaitlin941 / reddit

16. «Вот как за 2 недели я отреставрировал редкий автомобиль, брошенный гнить в поле»

© Fenix_Pony / reddit

17. Из сломанного деревянного стула вышла отличная полка для обуви

© juulshitt / reddit

18. «Из порванных штор сшила чехол для дорожного комплекта столовых приборов»

© Ooopsiedas / reddit, © Ooopsiedas / imgur

19. «Я сделал набор шахматных фигур из стеклянных бутылок»

© doctorPantyModel / reddit

20. «Этот обшарпанный столик из IKEA я нашла на обочине. Приклеила сверху плитку за € 1, и его не узнать!»

© keepmedreaming / reddit

А вы превращали какую-нибудь старую и ненужную вещь в нечто полезное и красивое?

Фото на превью T-Biz-Cooks / reddit
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