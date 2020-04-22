20 человек, чей кулинарный талант прокачан круче, чем у шеф-поваров

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Для некоторых людей приготовление пищи — это не просто каждодневный ритуал, а способ проявить свои творческие и кулинарные таланты. Ведь для того, чтобы сделать обычное блюдо неповторимым, нужно добавить в еду немного фантазии. Например, легко преобразить простую пиццу в цветочные поля. Или пойти дальше и сделать невозможное — приготовить сногсшибательный торт для близкого человека. А можно и вовсе совершить подвиг — впервые зайти на кухню, чтобы приготовить еду самому и удивить этим домашних.

Мы в AdMe.ru любим поесть, а еще больше любим творческих людей, которые хорошо готовят. А в бонусе вы познакомитесь с тем, кто всегда оценит старания, даже если блюдо не будет искусно приготовлено. Главное ведь, чтобы было вкусно.

1. Как будто бы эту пиццу делал художник-импрессионист

2. «Моя жена не спала всю ночь, чтобы приготовить торт на день рождения нашего сына»

3. Обычный обед не для меня, поэтому я сделал фигурки из риса в виде себя и моего кота, которого я обернул в водоросли

4. «Муж вообще не умеет готовить и обычно даже на кухню не заходит, чтобы меня не бесить. Он нашел рецепт моего любимого десерта и втихаря приготовил крем-брюле. Представьте мое удивление, когда у него все получилось!»

5. «На приготовление этого торта меня вдохновила картина Ван Гога»

6. «Свеча горела на столе», — писал Пастернак. А эту не грех и съесть

7. «Моя жена успешно справилась с приготовлением японского чизкейка»

8. Чудный барашек, которого даже жалко есть

9. «Мы с мамой приготовили черные капкейки со съедобными золотыми хлопьями»

10. Оказывается, чтобы увидеть Тоскану, достаточно просто сделать пиццу

11. «Дочка увлекается геологией и выпечкой. Поэтому я сделал ей такой торт на день рождения»

12. Геометрическая панакота

13. «Моя жена приготовила разноцветный торт с пищевыми красителями. Он прекрасен»

14. Пасхальный пирог с вишнево-черничной начинкой

15. «В этом торте съедобно все, кроме огоньков. Мы с мамой сделали его по мотивам известного мультфильма»

16. «Божечки! Мой сын сделал мне сюрприз на день рождения — гребешки с гороховым пюре. Это просто шедевр»

17. «Я только что сделала этот клубничный торт для мамы моего друга»

18. «Мой идеальный зеркальный торт»

19. Торт в виде фламинго на день рождения дочери

20. Оригинальная подача простого блюда не оставит равнодушным ни одного ребенка

Бонус: даже если вы не умеете готовить ничего сложнее жареной картошки и яичницы, всегда найдется тот, кто оценит ваше блюдо по достоинству