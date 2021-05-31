19 девушек, которые рискнули выстричь челку, и их теперь хоть на обложке журнала печатай

Пожалуй, челка — это тот стильный эксперимент, который рано или поздно случается в жизни каждого. Ведь это самый легкий способ кардинально сменить имидж, когда душа просит перемен. А если результат не оправдает ожиданий, челку запросто можно убрать под ободок, заколоть или, в конце концов, отрастить.

Мы в AdMe.ru не боимся экспериментировать с внешностью, и героини нашей подборки полностью разделяют данную позицию. Эти девушки отважились выстричь челку и не прогадали. Правда, как оказалось, обладатели кудрявых волос порой могут столкнуться с одной деликатной проблемой, о которой вы узнаете из бонуса.

«А я ведь боялась, что с челкой буду выглядеть слишком молодо или она не пойдет моему лицу»

«Послушала советчиков в интернете и сделала удлиненный боб с челкой. Прошло несколько недель, и я ни разу не пожалела»

«Сегодня выстригла челку. Муж считает, что я теперь выгляжу супермолодо. Мне 37 лет»

«Раньше в салоне мне всегда делали не то — реденькую бахрому вместо густой челки, которая якобы не подойдет для моей формы лица. Пришлось взять ножницы в свои руки»

«Пыталась подстричься и случайно сделала себе челку»

«Как я вам с реденькой челочкой?»

Одна челка, но две разные прически

«До и после того, как я выстригла себе лохматую челочку»

«Только что присоединилась к клубу. Так здорово почувствовать себя собой, а не просто чьей-то мамой»

«Моей семье не понравилась челка, а я ее обожаю!»

«Выстригла челку, избавилась от прыщей и впервые в этом году нанесла немного макияжа»

«Я приверженка философии „Помыла и пошла“. Надеюсь, челка будет сотрудничать»

«Сегодня сделала челку. Как вам?»

«Новая челка и цветочная корона»

«Сегодня утром перед занятиями я импульсивно постригла челку»

«Кажется, хорошо получилось»

«Несколько недель назад я разместила левый снимок и спросила, стоит ли мне выстригать челку. И сегодня я наконец сделала это»

«До и после челки»

«Сегодня выстригла челку, и я просто заворожена!»

Бонус: «Доброе утро именно этому завитку»