19 счастливчиков рассказали, какие вещи они однажды купили, а теперь с ними ни за что не расстанутся

Иногда новые приобретения оборачиваются только разочарованием. Какие-то вещи быстро выходят из строя и отправляются на помойку. Другие же просто оказываются не так хороши, как это было заявлено производителем. Поэтому покупки, которые служат долго, а кроме того, упрощают повседневную жизнь, надолго западают в сердце.

Мы в AdMe.ru посерфили по просторам интернета и нашли удачливых людей, которые разжились какой-то вещью и не прогадали.

1. «Рад, что купил специальные маркеры. Продуктов стало уходить меньше. Да и меню планировать теперь проще»

Кстати, вместо маркеров можно использовать специальные мелки или фломастеры для стекла. © polysterene / Reddit

2. «Разжился дегидратором для фруктов, чтобы готовить дочке вкусности. Еще и деньги на сладостях сэкономлю»

Кстати, можно не нарезать апельсин, а просто отправить его в блендер вместе с бананами и яблоками. А потом раскатать массу на противне и высушить. © Adriannee / Reddit

3. «Возможно, стол выглядит не слишком симпатично, но он значительно удобнее, чем обычные. Теперь у моих локтей есть опора»

4. Лампочки с датчиками движения

5. «Стеклянные контейнеры стали для меня настоящим спасением. Это наша еда на всю рабочую неделю»

6. «Годы потратил на то, чтобы отдраить дорожку. Наконец-то купил для этого специальную машинку. Разница просто огромная»

7. «Разжилась машинкой для срезания катышков. Мое лучшее приобретение»

Главное, не используйте ее для чистки трикотажных изделий, у которых петли слишком свободные. © AceyAceyAcey / Reddit

8. «Нашел новую чашку для офиса. Подставку можно заодно использовать как крышку, и чай долго не остывает»

9. Швейная машинка

10. «Только что купил себе плиту на века»

11. «Оказывается, эти страшные дверцы на кухонных шкафчиках можно было легко реставрировать»

12. Деревянный массажер

13. «Наконец-то купил машинку для чистки ковра. И как же я доволен»

14. «Нашла такую насадку для своей дрели. Уборка стала в разы проще»

15. Лучше купить стеклянную мерную чашу, чем пластиковый стаканчик, с которого все деления быстро смоются

16. «Этим перочинным ножом пользуюсь уже 40 лет. По-моему, получил его в подарок, когда мне было 12»

17. Робот-пылесос

18. «Купил этот рюкзак в 2010 году. Для чего я его только ни использовал, а он все еще цел»

19. «Этот автомобильный коврик действительно стоящая вещь»