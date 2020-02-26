19 примеров того, как сильно меняется лицо, когда прощаешься с лишними килограммами

25 0 14 4k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Не секрет, что люди с избыточным весом выглядят старше своего возраста. Дело в том, что у них нарушается выработка коллагена, отчего кожа теряет свою упругость (мы об этом рассказали несколько месяцев назад). Поэтому избавление даже от нескольких килограммов преображает не только тело, но и лицо.

Пользователи интернета, которые взяли волю в кулак и привели свою фигуру в порядок, отметили, что сами они не замечали изменений в лице, когда смотрелись в зеркало. Пока не сравнили фото до и после перемен. Мы в AdMe.ru не меньше героев статьи поражены тем, насколько похудение преображает внешность, — до неузнаваемости.

«Это результат за 17 месяцев — со 193 до 91,5 кг»

«Со 116 кг до 58. Уменьшилось все: размер брюк (с 24 до 4), размер рубашки (с 3XL до S/XS), размер кольца (с 10 до 5)»

«Слева — 143 кг, справа — 116,5. До конечной цели еще далеко, но уже ближе»

«Слева — 170 кг, справа — 111. Не замечал свой прогресс, пока не посмотрел на старые фото»

«Со 136 до 59 кг за 2,5 года. Решила поделиться своим успехом»

За 7 месяцев похудел со 136 до 99 кг

«Было 108 кг, стало 74. Я все еще не замечаю изменений, когда смотрю в зеркало. Но сравнение фотографий повергло меня в шок»

«Диета CICO и походы в тренажерный зал 7 раз в неделю помогли избавиться от 37 лишних кг за 9 месяцев»

«Разница между фотографиями — 9 лет и 59 кг. Получила степень магистра и преобразилась во всех отношениях»

А разница между этими снимками — 10 лет и 52 кг

За год — минус 38,5 кг, и все благодаря кетодиете

«За 3 года скинул 100 кг (со 190 до 90)»

Слева вес — 159 кг, справа — 98,5

«Не замечала никаких изменений в себе, пока не увидела эти фотографии. Хотя размер одежды не изменился (было 100 кг, стало 88 кг)»

Разница между крайними фотографиями — 4 месяца и 15 кг

Парень похудел на 54,5 кг, а затем набрал мышечную массу, чтобы избавиться от рыхлой кожи

На левом фото — 105 кг, на правом — 66,5

«Нашел свою фотографию (слева) и не понял сразу, кто этот парень (было 184 кг, стало 106)»

Эти снимки были сделаны с разницей в 16 лет. Слева вес 82,5 кг, справа — 60,5

А вы когда-нибудь боролись с лишним весом? Какими результатами можете похвастаться?