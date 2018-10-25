19 парней, которые решились кардинально сменить имидж и не прогадали
Признайтесь, вы обещали себе в новогоднюю ночь записаться в спортзал, есть больше полезной пищи и следить за здоровьем? А может, вы давно мечтаете сменить имидж или попробовать новую прическу? Тогда вам точно не помешает заряд мотивации от этих 19 парней, которые смогли сменить имидж, отказаться от вредных привычек и буквально измениться до неузнаваемости.
AdMe.ru выбрал для вас 19 самых впечатляющих примеров невероятного преображения, да таких, что при взгляде на коллажи порой даже не верится, что на снимках запечатлен один и тот же человек.
2,5 года трезвости и пауэрлифтинга
«Девушка вдохновила меня начать бороться с лишним весом, и вот результат спустя 2 года»
Иногда для смены имиджа не нужно худеть, нужна просто другая прическа (и борода)
«Прошел год с тех пор, как я бросил пить»
Минус 23 кг, и как будто два разных человека
«Я избавился от кучи лишнего веса и негативных эмоций и сбрил бороду. Никогда не забывайте любить себя»
Другая прическа и другой вес, и ты сразу выглядишь лет на 10 моложе
Хочется показать каждому, кто ищет мотивацию
Раньше: футболка 20 XL. Теперь: минус 120 кг
5 лет кропотливой работы над собой
«Алкоголь разрушал мою жизнь. Ни капли с 2017 года»
7 месяцев без алкоголя и наркотиков, новая жизнь и новый имидж
«Друзья говорят, что я стал половиной того мужчины, которым был»
«Я думал, что дело в генетике. Но режим и кропотливая работа изменили мое мнение»
Без лишнего веса и настроение на высоте
«Раньше я весил 170 кг. Потом я купил на последние деньги абонемент в спортзал и за год получил впечатляющий результат»
Ровно год разделяет эти 2 фотографии
«После 12 лет жизни с длинными волосами решил кардинально сменить имидж. Никогда не чувствовал себя таким взбодренным»
Некоторым актерам тоже приходится менять имидж ради роли, но это даже к лучшему
Бонус: не только люди способны изменить свой внешний вид
Зарядились мотивацией? Если у вас есть похожие истории перевоплощений, делитесь ими, чтобы помочь другим тоже решиться что-то изменить!