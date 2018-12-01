19 кулинарных хитростей, за которые даже ваша бабушка скажет спасибо

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Иногда нам не хочется идти на кухню и проводить долгие часы у плиты. Зная несколько хитростей, можно не только выиграть для себя время, но сделать любимые блюда еще вкуснее, заслужив гордое звание шефа в кругу близких и друзей.

AdMe.ru приготовил для вас свежую порцию кулинарных лайфхаков. Узнав их, вы воскликнете: «А что, так можно было?» — и захотите сразу же применить их на практике.

1. Продлеваем жизнь огурцам

Огурцы быстро становятся дряблыми и вялыми. Чтобы они дольше оставались свежими, просто заверните их в бумажное полотенце, перед тем как убрать в холодильник. Если завернете их еще и в пищевую пленку, хуже не будет. О другой вариации этого совета можно узнать здесь.

2. Делаем сырный соус менее жирным

Сделать сырный соус менее жирным и более полезным поможет цветная капуста. Она придаст соусу кремообразную консистенцию и избавит от необходимости использовать сливки или молоко. Рецепт можно найти тут.

3. Снимаем кожицу с томата

Есть несколько способов очистки помидора от кожицы. Один из них — подержать овощ над газовой горелкой 15–25 секунд. Под действием тепла кожура начнет отставать от мякоти. С другими способами можно ознакомиться в этой статье.

4. Сохраняем авокадо свежим

Сохранить авокадо свежим и предотвратить его потемнение поможет... косточка. Оберните половину фрукта пищевой пленкой и уберите в холодильник. А в этом видео развенчиваются некоторые популярные мифы о хранении авокадо: вода и лимонный сок не работают!

5. Открываем гранат

Оказывается, открыть гранат гораздо проще, чем мы думали: достаточно сделать надрезы в правильных местах, как показано в этом видео, и немного постучать по фрукту.

6. Ускоряем разморозку мяса

Быстрее разморозить мясо поможет белый уксус. Нужно залить им мясо, помещенное в пакет. Уксус понижает температуру замерзания мяса, за счет чего оно быстрее оттаивает. А заодно станет мягче.

7. Делаем больше мясного соуса

Если вы немного не рассчитали количество мясного соуса перед приходом гостей, ситуацию исправит замороженная морковь. Добавьте ее в блендер с другими ингредиентами. Соуса будет больше, а морковь сделает вкус более насыщенным.

8. Правильно храним коричневый сахар

Чтобы коричневый сахар не спрессовывался, храните его вместе с парой кусочков маршмеллоу.

9. Размещаем рецепт удобно

Если вы готовите по кулинарной книге, то знаете, как неудобно постоянно бегать к ней и мыть руки, чтобы перелистнуть страницу. Чтобы рецепт был перед глазами и не нужно было отвлекаться от приготовления блюда, прикрепите книгу к вешалке и расположите на уровне глаз.

10. Предотвращаем скольжение разделочной доски

Чтобы разделочная доска не скользила во время нарезки, подложите под нее влажное полотенце.

11. Чистим кукурузу

Очистить початок кукурузы будет значительно проще, если предварительно погреть его в микроволновке 2 минуты. Больше деталей можно прочитать в инструкции.

12. Делаем воронку для сыпучих продуктов

Под рукой нет маленькой воронки, а переместить соль, крупу или другой сыпучий продукт нужно срочно? Можно использовать конверт, разрезанный пополам. Подходит только для сухих продуктов.

13. Избавляемся от остроты на руках

Если вы забыли надеть перчатки, разрезая острый перец, после приготовления смажьте ладони йогуртом, молоком или оливковым маслом. О других способах избавления от остроты можно прочитать в этой статье.

14. Режем лук без слез

Мир знает много хитростей, как не плакать во время нарезки лука. Вот еще одна: поставьте возле доски зажженную свечу. Пламя устранит вещества, заставляющие вас лить слезы. Гордон Рамзи (Gordon Ramsay) пользуется для этого особой техникой нарезки, освоить которую можно тут.

15. Улучшаем соус для пасты

Когда готовите пасту, не сливайте всю воду. Оставьте полчашки соленой крахмалистой воды и добавьте ее в соус (особенно если готовите карбонару): жидкость свяжет ингредиенты воедино и сделает блюдо более нежным.

16. Защищаем лосось от пригорания

Лимонная подушка защитит лосось от пригорания и прилипания к решетке, если вы готовите рыбу на гриле.

17. Декорируем пирог

Придать пирогу красивую форму проще, чем кажется, а средства для этого уже есть у вас на кухне. Можно использовать ложку, как на фото выше, или дать волю фантазии и поэкспериментировать.

18. Доводим яйца до комнатной температуры

Некоторые рецепты подразумевают использование яиц комнатной температуры. Однако доставать их из холодильника за несколько часов до приготовления совсем не обязательно. Поместите их на несколько минут в теплую воду, и они будут готовы к использованию.

19. Готовим идеальную глазунью

Лайфхак для перфекционистов: если хотите, чтобы глазунья имела идеальную форму, разбейте яйцо в луковое колечко. А чтобы удивить ребенка завтраком, проделайте те же манипуляции с колечком болгарского перца. Также можно использовать томат или авокадо.

Вы пробовали какой-то из этих лайфхаков? Если у вас есть свои хитрости по приготовлению еды, расскажите о них в комментариях.