19 компьютерных секретов, которые сберегут ваши нервы. И никакие данные не пропадут

Долго печатаешь текст, поднимаешь глаза на экран, а там абракадабра на латинице. Сохраняешь ссылку на веб-страницу в надежде просмотреть ее позже, а потом она оказывается удаленной. Усердно работаешь над большим текстом и не успеваешь его сохранить до полной разрядки батареи ноутбука. Если вам знакомы эти ситуации, спешим вас обрадовать — скоро вы забудете об этом как о страшном сне.

AdMe.ru делится хитростями, благодаря которым вы не потеряете никакую информацию и сэкономите время, выполняя рутинные задачи. А в конце статьи мы приготовили для вас бонус.

Интернет

1. Открыть последнюю закрытую вкладку:

  • Windows — Ctrl + Shift + T
  • macOS — Cmd + Shift + T

2. Сохранить веб-страницу в формате PDF:

  • Windows — Ctrl + P, затем в списке доступных принтеров выбрать «Сохранить как PDF»
  • macOS — Cmd + P, затем в выпадающем списке выбрать «Сохранить как PDF»

3. Найти необходимую книгу в Google легко: откройте расширенный поиск и укажите нужный формат файла — PDF, DOC, RTF, DjVu.

4. Чтобы быстро узнать время в любом городе, введите в поисковую строку запрос «время+город» или «time+город».

5. Узнайте актуальный курс валюты, введя запрос в поисковую строку, например «900 рублей в евро».

6. Используйте Google как калькулятор: введите в поисковую строку цифры и арифметические знаки, нажмите Enter.

7. Чтобы восстановить адрес текущей веб-страницы при некорректном вводе текста в поле смарт-поиска, нажмите Esc.

Социальные сети

8. Если мысль не умещается в 140 символов в Twitter, используйте сервисы Twishort, TwitLonger или Tall Tweets.

9. Вы можете сохранить понравившиеся страницы Facebook, чтобы просмотреть их позже: просто выберите «Сохранить ссылку» в верхнем меню статьи. Чтобы вернуться к статье, откройте в левом боковом меню главной страницы пункт «Сохраненное».

10. Если вы не знаете электронную почту интересующего вас человека, вы можете отправить письмо на его адрес в Facebook — username@facebook.com. Социальная сеть сама перенаправит сообщение на привязанный к аккаунту электронный почтовый ящик.

Работа с документами

11. Найти потерянный документ и любые другие файлы, запустить программу:

  • Windows — Win + R, ввести запрос
  • macOS — Cmd + Space (Spotlight), ввести запрос

12. Изменить регистр в Word:

  • Windows — Shift + F3
  • macOS — Shift + F3

13. Сохранить открытый файл:

  • Windows — Ctrl + S
  • macOS — Cmd + S

14. Отменить последнее действие:

  • Windows — Ctrl + Z
  • macOS — Cmd + Z

15. Повторить действие:

  • Windows — Ctrl + Y
  • macOS — Cmd + Y

16. Google Docs — идеальный вариант для тех, кто много работает с текстами. Все документы сохраняются ежесекундно, и их можно редактировать онлайн с любого гаджета.

17. Punto Switcher — программа, которая автоматически переключает раскладку клавиатуры, распознавая необходимый язык, что значительно облегчает и ускоряет работу с текстом.

Бонус

18. Чтобы найти удаленные страницы или узнать, как раньше выглядел сайт, воспользуйтесь веб-вариантом машины времени.

19. Чтобы удалить аккаунт в Facebook в случае смерти, нужно перейти в «Настройки» — «Общие» — «Хранитель», затем выбрать «Запросить удаление аккаунта».

Фото на превью ADME

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2 Комментарии
  • 26 января 2018
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