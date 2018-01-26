19 компьютерных секретов, которые сберегут ваши нервы. И никакие данные не пропадут

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Долго печатаешь текст, поднимаешь глаза на экран, а там абракадабра на латинице. Сохраняешь ссылку на веб-страницу в надежде просмотреть ее позже, а потом она оказывается удаленной. Усердно работаешь над большим текстом и не успеваешь его сохранить до полной разрядки батареи ноутбука. Если вам знакомы эти ситуации, спешим вас обрадовать — скоро вы забудете об этом как о страшном сне. AdMe.ru делится хитростями, благодаря которым вы не потеряете никакую информацию и сэкономите время, выполняя рутинные задачи. А в конце статьи мы приготовили для вас бонус.

Интернет

1. Открыть последнюю закрытую вкладку: Windows — Ctrl + Shift + T

macOS — Cmd + Shift + T 2. Сохранить веб-страницу в формате PDF: Windows — Ctrl + P, затем в списке доступных принтеров выбрать «Сохранить как PDF»

macOS — Cmd + P, затем в выпадающем списке выбрать «Сохранить как PDF» 3. Найти необходимую книгу в Google легко: откройте расширенный поиск и укажите нужный формат файла — PDF, DOC, RTF, DjVu. 4. Чтобы быстро узнать время в любом городе, введите в поисковую строку запрос «время+город» или «time+город». 5. Узнайте актуальный курс валюты, введя запрос в поисковую строку, например «900 рублей в евро». 6. Используйте Google как калькулятор: введите в поисковую строку цифры и арифметические знаки, нажмите Enter. 7. Чтобы восстановить адрес текущей веб-страницы при некорректном вводе текста в поле смарт-поиска, нажмите Esc.

Социальные сети

8. Если мысль не умещается в 140 символов в Twitter, используйте сервисы Twishort, TwitLonger или Tall Tweets. 9. Вы можете сохранить понравившиеся страницы Facebook, чтобы просмотреть их позже: просто выберите «Сохранить ссылку» в верхнем меню статьи. Чтобы вернуться к статье, откройте в левом боковом меню главной страницы пункт «Сохраненное». 10. Если вы не знаете электронную почту интересующего вас человека, вы можете отправить письмо на его адрес в Facebook — username@facebook.com. Социальная сеть сама перенаправит сообщение на привязанный к аккаунту электронный почтовый ящик.

Работа с документами

11. Найти потерянный документ и любые другие файлы, запустить программу: Windows — Win + R, ввести запрос

macOS — Cmd + Space (Spotlight), ввести запрос 12. Изменить регистр в Word: Windows — Shift + F3

macOS — Shift + F3 13. Сохранить открытый файл: Windows — Ctrl + S

macOS — Cmd + S 14. Отменить последнее действие: Windows — Ctrl + Z

macOS — Cmd + Z 15. Повторить действие: Windows — Ctrl + Y

macOS — Cmd + Y 16. Google Docs — идеальный вариант для тех, кто много работает с текстами. Все документы сохраняются ежесекундно, и их можно редактировать онлайн с любого гаджета. 17. Punto Switcher — программа, которая автоматически переключает раскладку клавиатуры, распознавая необходимый язык, что значительно облегчает и ускоряет работу с текстом.

Бонус

18. Чтобы найти удаленные страницы или узнать, как раньше выглядел сайт, воспользуйтесь веб-вариантом машины времени.

19. Чтобы удалить аккаунт в Facebook в случае смерти, нужно перейти в «Настройки» — «Общие» — «Хранитель», затем выбрать «Запросить удаление аккаунта».