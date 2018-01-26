19 компьютерных секретов, которые сберегут ваши нервы. И никакие данные не пропадут
Долго печатаешь текст, поднимаешь глаза на экран, а там абракадабра на латинице. Сохраняешь ссылку на веб-страницу в надежде просмотреть ее позже, а потом она оказывается удаленной. Усердно работаешь над большим текстом и не успеваешь его сохранить до полной разрядки батареи ноутбука. Если вам знакомы эти ситуации, спешим вас обрадовать — скоро вы забудете об этом как о страшном сне.
AdMe.ru делится хитростями, благодаря которым вы не потеряете никакую информацию и сэкономите время, выполняя рутинные задачи. А в конце статьи мы приготовили для вас бонус.
Интернет
1. Открыть последнюю закрытую вкладку:
- Windows — Ctrl + Shift + T
- macOS — Cmd + Shift + T
2. Сохранить веб-страницу в формате PDF:
- Windows — Ctrl + P, затем в списке доступных принтеров выбрать «Сохранить как PDF»
- macOS — Cmd + P, затем в выпадающем списке выбрать «Сохранить как PDF»
3. Найти необходимую книгу в Google легко: откройте расширенный поиск и укажите нужный формат файла — PDF, DOC, RTF, DjVu.
4. Чтобы быстро узнать время в любом городе, введите в поисковую строку запрос «время+город» или «time+город».
5. Узнайте актуальный курс валюты, введя запрос в поисковую строку, например «900 рублей в евро».
6. Используйте Google как калькулятор: введите в поисковую строку цифры и арифметические знаки, нажмите Enter.
7. Чтобы восстановить адрес текущей веб-страницы при некорректном вводе текста в поле смарт-поиска, нажмите Esc.
Социальные сети
8. Если мысль не умещается в 140 символов в Twitter, используйте сервисы Twishort, TwitLonger или Tall Tweets.
9. Вы можете сохранить понравившиеся страницы Facebook, чтобы просмотреть их позже: просто выберите «Сохранить ссылку» в верхнем меню статьи. Чтобы вернуться к статье, откройте в левом боковом меню главной страницы пункт «Сохраненное».
10. Если вы не знаете электронную почту интересующего вас человека, вы можете отправить письмо на его адрес в Facebook — username@facebook.com. Социальная сеть сама перенаправит сообщение на привязанный к аккаунту электронный почтовый ящик.
Работа с документами
11. Найти потерянный документ и любые другие файлы, запустить программу:
- Windows — Win + R, ввести запрос
- macOS — Cmd + Space (Spotlight), ввести запрос
12. Изменить регистр в Word:
- Windows — Shift + F3
- macOS — Shift + F3
13. Сохранить открытый файл:
- Windows — Ctrl + S
- macOS — Cmd + S
14. Отменить последнее действие:
- Windows — Ctrl + Z
- macOS — Cmd + Z
15. Повторить действие:
- Windows — Ctrl + Y
- macOS — Cmd + Y
16. Google Docs — идеальный вариант для тех, кто много работает с текстами. Все документы сохраняются ежесекундно, и их можно редактировать онлайн с любого гаджета.
17. Punto Switcher — программа, которая автоматически переключает раскладку клавиатуры, распознавая необходимый язык, что значительно облегчает и ускоряет работу с текстом.
Бонус
18. Чтобы найти удаленные страницы или узнать, как раньше выглядел сайт, воспользуйтесь веб-вариантом машины времени.
19. Чтобы удалить аккаунт в Facebook в случае смерти, нужно перейти в «Настройки» — «Общие» — «Хранитель», затем выбрать «Запросить удаление аккаунта».
Фото на превью ADME