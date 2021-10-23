19 комнат, которым нужны были лишь небольшие перемены, чтобы стать уютными
Иногда вдохнуть жизнь в комнату довольно просто, нужно лишь передвинуть мебель, перекрасить стены или сделать косметический ремонт. Главное — начать. Многие люди переделывают комнаты в своих домах, а результатами делятся в интернете.
AdMe.ru нашел реальные фотографии комнат, которые хозяева усовершенствовали, приложив немного труда и много любви.
1. Грязный чердак превратился в потайную комнату для родителей
2. «Так выглядела комната мужа до встречи со мной. А вот так она выглядит сейчас, благодаря мне»
3. «„До“ и „после“ нашей гостиной»
4. «До и после того, как я переехала в квартиру мужа»
5. До и после: гостиная сразу после покупки дома и сейчас
6. Краска и новые ручки — и кухня выглядит совершенно иначе!
7. «Купила новый коврик и украсила гостиную»
8. «„До“ и „после“ в моем старом офисе»
9. «Белую стену превратила вот в это»
10. «Спрашивал, что мне сделать с огромной стеной в моем лофте. В итоге устроил на ней галерею и поставил обычную бочку»
11. «Наша прачечная комната — до и после. Осталось немного доделать, но уже практически то, что надо!»
12. «Моя столовая»
13. «„До“ и „после“ в моей гостиной. Я все еще в поисках идеального журнального столика, но уже доволен этой трансформацией»
14. «Очень довольна тем, как все получилось!»
15.«Мой новый уютный уголок»
16. Гостевая ванная: до и после
17. «Мой цветной и уютный рабочий уголок»
18. «До и после: сам покрасил гостиную в своем новом доме»
19. Апгрейд ванной своими руками, до и после
Какую комнату в своем жилище вы бы хотели обновить? Расскажите нам, что именно вы бы хотели изменить.
Фото на превью coshik / Reddit
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