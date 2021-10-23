19 комнат, которым нужны были лишь небольшие перемены, чтобы стать уютными

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Иногда вдохнуть жизнь в комнату довольно просто, нужно лишь передвинуть мебель, перекрасить стены или сделать косметический ремонт. Главное — начать. Многие люди переделывают комнаты в своих домах, а результатами делятся в интернете.

AdMe.ru нашел реальные фотографии комнат, которые хозяева усовершенствовали, приложив немного труда и много любви.

1. Грязный чердак превратился в потайную комнату для родителей

2. «Так выглядела комната мужа до встречи со мной. А вот так она выглядит сейчас, благодаря мне»

3. «„До“ и „после“ нашей гостиной»

4. «До и после того, как я переехала в квартиру мужа»

5. До и после: гостиная сразу после покупки дома и сейчас

6. Краска и новые ручки — и кухня выглядит совершенно иначе!

7. «Купила новый коврик и украсила гостиную»

8. «„До“ и „после“ в моем старом офисе»

9. «Белую стену превратила вот в это»

10. «Спрашивал, что мне сделать с огромной стеной в моем лофте. В итоге устроил на ней галерею и поставил обычную бочку»

11. «Наша прачечная комната — до и после. Осталось немного доделать, но уже практически то, что надо!»

12. «Моя столовая»

13. «„До“ и „после“ в моей гостиной. Я все еще в поисках идеального журнального столика, но уже доволен этой трансформацией»

14. «Очень довольна тем, как все получилось!»

15.«Мой новый уютный уголок»

16. Гостевая ванная: до и после

17. «Мой цветной и уютный рабочий уголок»

18. «До и после: сам покрасил гостиную в своем новом доме»

19. Апгрейд ванной своими руками, до и после