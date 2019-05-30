19 фото, подтверждающих, что короткая стрижка может преобразить за один миг

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Если хочется перемен, необязательно кардинально перекраивать свою жизнь. Иногда достаточно привнести что-то новое в свой имидж. И самый быстрый и легкий способ это сделать — решиться на новую прическу.

Мы в AdMe.ru нашли 19 человек, которые избавились от длинных волос и радикально поменяли образ.

1. «Все обрезала»

2. «Мне исполнилось 30. Почувствовала, что это новый этап в моей жизни, так что мне нужна новая прическа! До сих пор никак не привыкну к своему отражению в зеркале!»

3. «Постриглась коротко, чтобы вернуть свой натуральный цвет волос. Было страшновато решиться на стрижку после долгого перерыва, но я ничуть не жалею»

4. «Наконец решилась и сделала пикси»

5. «Оказалось, мои волосы не такие уж и пушистые»

6. «Постриглась впервые за 19 лет»

7. «Наконец обрезала волосы после 2 лет отращивания — теперь выгляжу намного счастливее!»

8. «Мечтала о пикси много лет и наконец решилась. А вдохновила меня Руби Роуз. Мне нравится!»

9. «Вчера выложила фото с короткой стрижкой, меня попросили показать кадры до и после»

10. «Большое спасибо за совет насчет волос. Решила постричься коротко и осталась довольна. Вот мои фото до и после!»

11. «Моя подруга обрезала волосы и сложила их в баночку»

12. «Потребовалось 3 стрижки, чтобы я в конце концов осмелилась постричься так коротко, как всегда мечтала»

13. «Никогда не стриглась так коротко. Все еще привыкаю»

14. «До и после»

15. «У моей невесты новый образ, и он ей невероятно идет!»

16. «Решила постричься коротко и избавиться от поврежденных волос»

17. У меня новая стрижка и пара вопросов по уходу

18. Ваше мнение?

19. «Выкладывал фото своей девушки — многие захотели посмотреть фото до и после. Вот и они!»