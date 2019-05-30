19 фото, подтверждающих, что короткая стрижка может преобразить за один миг
Если хочется перемен, необязательно кардинально перекраивать свою жизнь. Иногда достаточно привнести что-то новое в свой имидж. И самый быстрый и легкий способ это сделать — решиться на новую прическу.
Мы в AdMe.ru нашли 19 человек, которые избавились от длинных волос и радикально поменяли образ.
1. «Все обрезала»
2. «Мне исполнилось 30. Почувствовала, что это новый этап в моей жизни, так что мне нужна новая прическа! До сих пор никак не привыкну к своему отражению в зеркале!»
3. «Постриглась коротко, чтобы вернуть свой натуральный цвет волос. Было страшновато решиться на стрижку после долгого перерыва, но я ничуть не жалею»
4. «Наконец решилась и сделала пикси»
5. «Оказалось, мои волосы не такие уж и пушистые»
6. «Постриглась впервые за 19 лет»
7. «Наконец обрезала волосы после 2 лет отращивания — теперь выгляжу намного счастливее!»
8. «Мечтала о пикси много лет и наконец решилась. А вдохновила меня Руби Роуз. Мне нравится!»
9. «Вчера выложила фото с короткой стрижкой, меня попросили показать кадры до и после»
10. «Большое спасибо за совет насчет волос. Решила постричься коротко и осталась довольна. Вот мои фото до и после!»
11. «Моя подруга обрезала волосы и сложила их в баночку»
12. «Потребовалось 3 стрижки, чтобы я в конце концов осмелилась постричься так коротко, как всегда мечтала»
13. «Никогда не стриглась так коротко. Все еще привыкаю»
14. «До и после»
15. «У моей невесты новый образ, и он ей невероятно идет!»
16. «Решила постричься коротко и избавиться от поврежденных волос»
17. У меня новая стрижка и пара вопросов по уходу
18. Ваше мнение?
19. «Выкладывал фото своей девушки — многие захотели посмотреть фото до и после. Вот и они!»
А вы когда-нибудь осмеливались на такие эксперименты? Поделитесь своим опытом.