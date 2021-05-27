19 вроде бы отличных решений, которые люди используют во время ремонта. А потом готовы волосы на себе рвать

Некоторые дизайнерские решения выглядят очень привлекательно в выставочных залах магазинов и на страницах глянцевых журналов. Но на самом деле многие подобные вещи оказываются крайне неудобными в быту. И требуют большего ухода и внимания, нежели их простые и дешевые аналоги.

Меня зовут Мария, и я уже пережила несколько ремонтов и переездов. Специально для AdMe.ru я собрала все ошибки, которые допустила я и мои знакомые при планировании внутреннего убранства дома. Возможно, мои промахи помогут другим избежать проблем, связанных с этими красивыми задумками.

Деревянная столешница на кухне

Выбор кухонных столешниц сейчас огромный — хоть из натуральных компонентов, хоть из искусственных. И у всех есть свои плюсы и минусы. Один из самых привлекательных и при этом сложных вариантов — дерево. Выглядит отлично, но сам материал с характером. Черничный сок, морс и прочие напитки ярких цветов впитываются, а вот вывести эти пятна практически невозможно.

Мраморный стол

Приятели долго мечтали о мраморном столе, благо этот камень сейчас в моде. Копили-копили и купили наконец вожделенную красоту за приличные деньги. И на собственном опыте узнали, что мрамор весьма капризен в уходе. Он просто притягивает к себе всевозможные пятна. А вывести их потом не получается. В результате они и нас от такого приобретения отговорили. Сказали: «Вы просто плюнете и накроете скатертью этот стол».

Стеклокерамическая плита

Смотрится плита привлекательно, особенно когда она отмыта и тщательно протерта. Но любая капля воды, соуса или жира безнадежно портит внешний вид. И если электрическую очистить не так сложно, то у газовой вокруг горелок образуется стойкий слой нагара. Так что готовить надо, сразу вооружившись тряпкой.

Деревянные панели на встроенной технике

Такие панели довольно сложно мыть. Если с поверхности обыкновенного холодильника или посудомоечной машины пятна оттираются легко, то деревянное покрытие требует к себе больше внимания. И использования специальных моющих средств. Например, дверца нашего холодильника заляпана жирными отпечатками пальцев, которые въелись в дерево.

Кухонный фартук из белого кафеля

Белый кафель кажется отличной находкой для кухонного фартука. Он сочетается почти с любой кухонной мебелью, добавляет помещению света и яркости. Но, как показал мой опыт, все это ровно до первого приготовления пищи. На белой глянцевой поверхности видны все жирные пятна и масляные брызги. Так что кафель приходится протирать несколько раз в день.

Темная кухонная раковина

Не стоит соблазняться на установку черных кухонных моек, керамических или из нержавеющей стали: замучитесь протирать. На таких изделиях после каждого использования остаются подтеки и пятна. Это вызывает в лучшем случае легкое раздражение. Если уж и выбирать подобную мойку, то лучше композитную.

Подвесная полка для сковородок

В последнее время сельский стиль оформления интерьера пользуется всеобщей любовью. Один из его элементов — это подвесная полка для сковородок. На картинках эта конструкция выглядит симпатично, но особой практической нагрузки не несет. К тому же быстро покрывается толстым слоем пыли, паутины, а чистить ее неудобно.

Холодильник из нержавеющей стали

Особое удовольствие — это кухонная техника из нержавеющей стали. Подойдет только очень спокойным и сдержанным людям. Любое прикосновение оставляет на поверхности отпечатки пальцев. Так что протирать его приходится несколько раз в день.

Барные стулья

Выбор подходящих барных стульев — дело непростое. Модели с регулируемой высотой довольно удобны для большой семьи, так как их можно подогнать под рост. Но людям крупной конституции они не подходят. Большой вес губителен для стульев, и механизм быстро выходит из строя. Проверено на собственном опыте.

Черный кафель в ванной

Черный цвет нынче в моде. Это относится и к ванным комнатам. Но черная глянцевая плитка — та еще радость. На ней хорошо видна пыль (как, впрочем, и на белой). А любая капелька воды оставляет следы и подтеки. Поэтому после каждой водной процедуры приходится протирать насухо поверхности. Или смириться с неряшливым видом.

Черный смеситель

Черные смесители, душевые насадки и стойки — это в большинстве случаев просто окрашенные изделия. И со временем черный слой сотрется. Причем неравномерно: сначала краска исчезнет в тех местах, которые подвергаются интенсивному механическому воздействию. А затем облезет и на остальной поверхности. Так что от подобного варианта лучше сразу отказаться.

Встроенные краны

Встроенные в стены смесители в ванной смотрятся интересно, но на практике неудобны. В случае любых аварий или протечек придется вскрывать часть стены для устранения поломки. А потом закрывать заново.

Цветная раковина

Когда делали ремонт в ванной, я полюбила синюю раковину всеми силами своей души. Хотелось чего-то яркого и необычного. Раковина и правда смотрелась очень мило. Ровно до того момента, как я решила почистить зубы. После этой гигиенической процедуры потребовалась еще пара минут, чтобы отмыть изделие от зубной пасты. Теперь рядом со смесителем всегда лежит губка для мытья посуды. Почистил зубы — не забудь позаботиться и о раковине.

Деревянный потолок в ванной

Другой нашей ошибкой стал деревянный потолок в ванной. Нам казалось, что он придаст помещению уюта. Увы, дерево и влажность сочетаются плохо. Поэтому в помещении теперь постоянно работает вытяжка — чтобы поверхность не заросла плесенью. Иначе придется делать еще один ремонт.

Один выключатель для вытяжки и света

Вытяжка — вещь, которую стоит продумать заранее. Знакомые установили свет и вытяжку в ванной комнате на один выключатель. А механизм оказался довольно громким. Так что теперь каждый член семьи, посещающий санузел ночью, неизменно будит остальных громким гудением. Другое неудобство — включить вытяжку для проветривания помещения и выключить свет тоже невозможно.

Подвесные светильники

Прикроватные лампочки кажутся слишком скучным и привычным решением. Но у модных подвесных конструкций есть свои минусы. Если сэкономить на шнуре — он будет выглядеть неряшливо. Сам по себе провод под весом патрона не распрямится. К тому же при неправильном размещении об эту конструкцию будешь все время биться головой. Да и маленькие дети так и норовят повиснуть на этой красоте.

Кровать из деревянных поддонов

Некоторые популярные в последнее время идеи хороши только на первый взгляд. К таковым относится и кровать из поддонов. Это довольно простая конструкция, и, казалось бы, ее изготовление по плечу даже начинающему рукодельнику. Но если дерево изначально не обработать и не пропитать специальными составами, то оно станет отличным местом для произрастания плесени и грибка.

Дверцы на роликах

Мы влюбились в необычный книжный шкаф. Стеклянные дверцы в нем поднимались и убирались назад, прокатываясь по роликам. Оказалось, что конструкция носит чисто декоративный характер, то есть чем реже ты такой шкаф открываешь, тем лучше. Стеклянные дверцы все время пытаются вывалиться, уехать под другим углом или намертво застрять. Теперь здесь лежат красивые, но редко читаемые фолианты.

Деревянный пол

Я давно мечтала о деревянном поле. Экологично, красиво, а главное, на века. Выбрали 2 цвета: темный в гостиную, светлый в спальню. Стоили доски недешево, зато мы знали, что прослужат они явно дольше, чем ламинат. Но пол оказался капризным. На темном постоянно появлялись царапины. На светлом же были видны даже пятна от воды. Поставила как-то сушилку с бельем — и теперь который год «любуюсь» этими разводами.