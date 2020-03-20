19 доказательств того, что каждый из нас может сотворить шедевр своими руками, было бы желание

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Даже из самых банальных вещей — бумаги, ниток или полена — можно создать выдающиеся вещи. И это не просто путь самовыражения — это дорога к благополучию. Ученые из Университета Отаго (Новая Зеландия) доказали, что творческая активность вызывает у людей состояние счастья, позволяет чаще испытывать положительные эмоции и улучшает самочувствие. А значит, делать что-то своими руками не только приятно, но и полезно для здоровья.

Мы в AdMe.ru уверены, что творческое начало есть в каждом человеке. Главное, найти занятие по душе, и тогда вашими шедеврами будут восхищаться сотни и тысячи поклонников, как это уже происходит с работами мастеров из нашей подборки.

1. Первые кожаные ботинки, сделанные своими руками

2. «Хочу показать вам модель Ikarus 280 из картона»

3. Журнальный столик из спила вишневого дерева

4. «Подарок ко Дню святого Валентина — сумка из пищевого пластикового контейнера. Надеюсь, моя девушка будет рада»

5. Компьютер, вмонтированный в стол. Никаких проводов и системных блоков под ногами

6. «Цветы слеплены из флористической глины, протонированы масляными красками, пушок — ворсовая пудра. Очень гибкие и прочные, сделаны с ботанической точностью и, конечно, с любовью к прекрасному»

7. Уличный светильник из проволоки

8. «Я сшила комплект постельного белья для кукольной кровати, в которой любит спать мой кот. Ему понравилось!»

9. «Мой костюм Бэтмена, собственноручно связанный крючком»

10. «Спустя 2,5 месяца закончил свой аркадный автомат»

11. «Моя 86-летняя бабушка и ее расшитое вручную кресло. 25 лет труда. Она даже купила настоящего павлина, чтобы подобрать нитки правильного цвета. Мне не разрешено сидеть в этом кресле»

12. Самодельная люлька для малыша в стиле магистра Йоды

13. Мужчина, коллекционирующий модели поездов, создал для них целый город

14. Скульптура охотницы из ивовых веток

15. «Первая попытка сделать драконий пирог»

16. «Мы с мамой закончили собирать пазл из 40 тыс. фрагментов»

17. «Вы, наверное, не знали, что хотите себе скульптуры пухлых керамических тюленей, которые делает моя мама»

18. Гитара с корпусом из дерева и эпоксидной смолы

19. Рюкзак с дисплеем управляется со смартфона. Более 20 эффектов, игры, разные режимы работы — все это теперь на экране рюкзака

А каким видом рукоделия занимаетесь вы? Покажите свои работы, чтобы мы могли гордиться нашими талантливыми читателями.