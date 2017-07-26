19 цветов и овощей, которые можно вырастить в вазе с водой

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Комнатные растения делают наши жилища уютными и всегда радуют глаз. Однако не у каждого домовладельца хватит терпения возиться с землей, ухаживая за зелеными «декорациями». Мы в AdMe.ru выяснили, что существуют растения, легко обходящиеся без земли. И вот их список.

Чеснок

Если поместить зубчики чеснока в воду, они дадут съедобные побеги, которые можно добавлять в салаты. Больше идей по многоразовому использованию остатков пищи можно найти здесь.

Пекинская капуста

Из одной только нижней части использованной пекинской капусты можно вырастить новый вилок. Для этого отрезок нужно просто поместить в небольшое количество воды. Подробнее о выращивании этого овоща на кухне можно прочитать в этой статье.

Зеленый лук

Стакан, вода и несколько стеблей зеленого лука — все, что нужно для постоянных зеленых запасов. А здесь можно прочитать советы, с которыми ваш урожай будет здоровым и богатым.

Морковь

Морковные верхушки быстро обрастают новыми зелеными кудрями, если поместить обрезки овощей в резервуар с водой. Эта зелень съедобна: ее можно добавлять в салаты или есть, смешивая с медом. Узнать больше о выращивании морковной ботвы в воде можно здесь.

Лук-порей

Для выращивания лука-порея в домашних условиях его стебли обрезают на длину 5 см и помещают в емкость с водой. Подробнее об этом способе написано здесь.

Мята

Мяту можно использовать для приготовления чаев, сладостей и некоторых соусов. А выращивать ее очень просто: достаточно погрузить корни растения в воду.

Базилик

За этой ароматной зеленью совсем не обязательно нужно каждый раз ездить на рынок. Вырастить базилик вполне реально в стакане с водой. Подробнее об этом способе написано тут.

Розмарин

Для того чтобы вырастить розмарин на своей кухне, нужно несколько стеблей растения опустить в воду и дождаться, пока появятся корни. В таком положении розмарин может находиться довольно долго, однако когда корешки подрастут, придется все-таки пересадить его в землю.

Тюльпаны

Многие считают, что тюльпаны можно растить исключительно в садах. Однако расцвести они могут и в домашних условиях. Для этого луковицы цветка нужно поместить вазу с небольшим количеством воды. Подробнее о выращивании тюльпанов в воде написано здесь.

Эйхорния

Это растение тоже прекрасно себя чувствует без земли. Эйхорния не только непритязательна к условиям содержания, но еще и нежно красива. Подробнее о том, в каких емкостях можно ее содержать, вы можете прочитать в этом посте.

Гиацинт

Эти красивые цветы тоже можно вырастить дома на подоконнике. Для этого гиацинты помещают в вазу, наполненную декоративными камушками и небольшим количеством воды. При выращивании гиацинтов важно следить за освещением. О том, как его настроить, можно посмотреть тут.

Амариллис

Еще одно прекрасное луковичное растение, которое способно расцвести без земли. Для этого понадобятся ваза, фиксатор (например, камушки) и вода. Подробнее о содержании амариллиса написано в этой статье.

Циперус

Это растение, похожее на тонкую хрупкую пальмочку, прекрасно обходится без посадки. Главное условие для его роста — вода. Проще всего выращивать циперус в непересыхающих вазонах. Подробнее о том, как он растет, здесь.

Комнатный камыш

Это же растение называют поникающим камышом и кукушкиными слезами. Оно отлично растет в воде и лучше всего смотрится в высоких вазах. Такой камыш считается одним из самых красивых комнатных водных растений и издалека выглядит так, словно сделан из оптоволокна. Подробные его «характеристики» можно изучить здесь.

Бамбук

Бамбук быстро растет и с легкостью принимает нужную форму. Существует несколько видов бамбука, подходящего для содержания в комнате. Для полноценного развития этому растению достаточно вазы с водой. Подробнее о том, как украсить интерьер бамбуком и другими неприхотливыми растениями, написано в этой статье.

Эпипремнум золотистый

Это растение нередко высаживают в горшки с землей. Но при этом оно прекрасно чувствует себя и в воде. Выглядит эпипремнум незамысловато, зато и ухода особого не требует. К тому же им можно здорово украсить стены комнаты. Идеи для вдохновения можно найти здесь.

Аглаонема

Аглаонема — не водное растение, и его идеальной средой являются горшки с землей. Однако, если не ждать от него стремительного роста, содержать цветок можно и в воде. В вазе стебли будут потихоньку расти и радовать глаз. Подробности об аглаонеме можно прочитать в этой статье.

Суккуленты (в том числе кактусы)

Эти растения очень популярны, так как не требуют частого полива и полноценных горшков. Идеи о том, в какой таре укоренить суккулент, можно найти здесь. А чтоб надолго забыть о пересадке и увлажнении этих растений, можно воспользоваться методом обычной гидропоники. Для этого горшок с кактусом заполняют глинистой галькой и помещают его во второй горшок, наполненный водой.

Тилландсия

А это экзотическое растение не только легко обходится без земли, но и без воды прожить способно. Множество идей, как украсить этим цветком интерьер, можно почерпнуть здесь. Для роста тилландсии достаточно всего лишь увлажненного воздуха. Но для лучшего развития желательно раз в неделю баловать ее листики и корни прохладными водными ванночками.