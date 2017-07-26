19 цветов и овощей, которые можно вырастить в вазе с водой
Комнатные растения делают наши жилища уютными и всегда радуют глаз. Однако не у каждого домовладельца хватит терпения возиться с землей, ухаживая за зелеными «декорациями».
Мы в AdMe.ru выяснили, что существуют растения, легко обходящиеся без земли. И вот их список.
Чеснок
Если поместить зубчики чеснока в воду, они дадут съедобные побеги, которые можно добавлять в салаты.
Больше идей по многоразовому использованию остатков пищи можно найти здесь.
Пекинская капуста
Из одной только нижней части использованной пекинской капусты можно вырастить новый вилок. Для этого отрезок нужно просто поместить в небольшое количество воды.
Подробнее о выращивании этого овоща на кухне можно прочитать в этой статье.
Зеленый лук
Стакан, вода и несколько стеблей зеленого лука — все, что нужно для постоянных зеленых запасов.
А здесь можно прочитать советы, с которыми ваш урожай будет здоровым и богатым.
Морковь
Морковные верхушки быстро обрастают новыми зелеными кудрями, если поместить обрезки овощей в резервуар с водой. Эта зелень съедобна: ее можно добавлять в салаты или есть, смешивая с медом.
Узнать больше о выращивании морковной ботвы в воде можно здесь.
Лук-порей
Для выращивания лука-порея в домашних условиях его стебли обрезают на длину 5 см и помещают в емкость с водой.
Подробнее об этом способе написано здесь.
Мята
Мяту можно использовать для приготовления чаев, сладостей и некоторых соусов. А выращивать ее очень просто: достаточно погрузить корни растения в воду.
Базилик
За этой ароматной зеленью совсем не обязательно нужно каждый раз ездить на рынок. Вырастить базилик вполне реально в стакане с водой.
Подробнее об этом способе написано тут.
Розмарин
Для того чтобы вырастить розмарин на своей кухне, нужно несколько стеблей растения опустить в воду и дождаться, пока появятся корни.
В таком положении розмарин может находиться довольно долго, однако когда корешки подрастут, придется все-таки пересадить его в землю.
Тюльпаны
Многие считают, что тюльпаны можно растить исключительно в садах. Однако расцвести они могут и в домашних условиях.
Для этого луковицы цветка нужно поместить вазу с небольшим количеством воды. Подробнее о выращивании тюльпанов в воде написано здесь.
Эйхорния
Это растение тоже прекрасно себя чувствует без земли. Эйхорния не только непритязательна к условиям содержания, но еще и нежно красива.
Подробнее о том, в каких емкостях можно ее содержать, вы можете прочитать в этом посте.
Гиацинт
Эти красивые цветы тоже можно вырастить дома на подоконнике. Для этого гиацинты помещают в вазу, наполненную декоративными камушками и небольшим количеством воды.
При выращивании гиацинтов важно следить за освещением. О том, как его настроить, можно посмотреть тут.
Амариллис
Еще одно прекрасное луковичное растение, которое способно расцвести без земли. Для этого понадобятся ваза, фиксатор (например, камушки) и вода.
Подробнее о содержании амариллиса написано в этой статье.
Циперус
Это растение, похожее на тонкую хрупкую пальмочку, прекрасно обходится без посадки. Главное условие для его роста — вода.
Проще всего выращивать циперус в непересыхающих вазонах. Подробнее о том, как он растет, здесь.
Комнатный камыш
Это же растение называют поникающим камышом и кукушкиными слезами. Оно отлично растет в воде и лучше всего смотрится в высоких вазах.
Такой камыш считается одним из самых красивых комнатных водных растений и издалека выглядит так, словно сделан из оптоволокна. Подробные его «характеристики» можно изучить здесь.
Бамбук
Бамбук быстро растет и с легкостью принимает нужную форму. Существует несколько видов бамбука, подходящего для содержания в комнате.
Для полноценного развития этому растению достаточно вазы с водой. Подробнее о том, как украсить интерьер бамбуком и другими неприхотливыми растениями, написано в этой статье.
Эпипремнум золотистый
Это растение нередко высаживают в горшки с землей. Но при этом оно прекрасно чувствует себя и в воде.
Выглядит эпипремнум незамысловато, зато и ухода особого не требует. К тому же им можно здорово украсить стены комнаты. Идеи для вдохновения можно найти здесь.
Аглаонема
Аглаонема — не водное растение, и его идеальной средой являются горшки с землей. Однако, если не ждать от него стремительного роста, содержать цветок можно и в воде.
В вазе стебли будут потихоньку расти и радовать глаз. Подробности об аглаонеме можно прочитать в этой статье.
Суккуленты (в том числе кактусы)
Эти растения очень популярны, так как не требуют частого полива и полноценных горшков. Идеи о том, в какой таре укоренить суккулент, можно найти здесь.
А чтоб надолго забыть о пересадке и увлажнении этих растений, можно воспользоваться методом обычной гидропоники. Для этого горшок с кактусом заполняют глинистой галькой и помещают его во второй горшок, наполненный водой.
Тилландсия
А это экзотическое растение не только легко обходится без земли, но и без воды прожить способно. Множество идей, как украсить этим цветком интерьер, можно почерпнуть здесь.
Для роста тилландсии достаточно всего лишь увлажненного воздуха. Но для лучшего развития желательно раз в неделю баловать ее листики и корни прохладными водными ванночками.
Фото на превью Depositphotos