19 экономных людей, которые на собственном опыте убедились в том, что копейка рубль бережет

Герои нашей статьи знают об экономии денег все и даже больше и совсем не против поделиться своими хитростями с другими людьми. Кто-то из них старается дать вторую жизнь уже имеющимся вещам, чтобы не тратиться на новые, а кто-то находит отличные решения того, как избежать излишних трат и импульсивных покупок.

AdMe.ru внимательно прочитал все советы об экономии и передает их дальше в народ.

«Моя свекровь ну совершенно не умеет обращаться с деньгами. Она не считает, сколько тратит, не знает, сколько стоят товары первой необходимости»

«Живут они на зарплату свекра. На Новый год он сделал ей потрясающий сюрприз. Оказалось, весь год он брал небольшую часть ее зарплаты и переводил на отдельный сберегательный счет. За это время с процентами набралась приличная сумма. Он сказал, что теперь она может, например, внести первый взнос за машину, которую она всегда хотела, но не могла себе позволить. Свекровь наконец-то задумалась о том, что пора учиться обращаться с деньгами».

«Мы с подругой очень хотели огромное зеркало, но оно стоило слишком дорого. Тогда мы купили 6 небольших дверных зеркал на распродаже по $ 4 за каждое»

«Я отказался от бумажных полотенец около 6 лет назад. Купил на Amazon сразу 150 хлопковых полотенец, и это изменило мою жизнь»

«Я не только экономлю, но и забочусь о природе».

«Отец дал мне отличный совет. Когда мы выбирали кофеварку, он сказал, что нужно искать модель с минимумом функций и самым простым дизайном»

«Это снизит риск поломок и вынужденной замены. С тех пор я применяю это правило ко всей технике и избегаю моделей с большим количеством кнопок, панелей и экранов там, где они не нужны. Я заметил, что экономлю на обслуживании и чистке этих вещей, и мне почти никогда не приходится их потом заменять».

«Мои туфли были сильно изношены, и я уже подумывал о том, что придется покупать другие. А потом я просто отполировал их, и они теперь как новые»

«Я поняла, что всякие „черные пятницы“ — это не лучшее время для покупок. Я, например, купила кремы для рук за $ 50, а на следующей неделе они же стоили уже $ 23»

«Вырастила новый салат из старого за 2 недели. Простой способ немного сэкономить»

«Раньше я тратила по ₽ 6–7 тыс. на окрашивание волос в салонах красоты. Сейчас я хожу к ученикам в колледж и трачу около ₽ 1 500»

«Вся работа выполняется под присмотром опытного парикмахера, а я получаю абсолютно такое же окрашивание за меньшую сумму».

«Кажется, не все знают, что ковры можно красить»

«Я теперь хожу за продуктами только по понедельникам, потому что покупаю их лишь раз в неделю. Я планирую меню, составляю список и беру то, что мне действительно нужно»

«И теперь я трачу намного меньше. Больше никаких импульсивных покупок и походов за сладостями, когда вздумается».

«Смастерил стол из палет. Он обошелся мне всего в $ 23»

«На Новый год мы экономим кучу денег, потому что придерживаемся древней исландской традиции Jólabókaflóð»

«Теперь мы дарим друг другу только книгу и коробку конфет, а потом лежим в постели, читаем и едим. Никакого стресса — и сплошная экономия. Вы можете подстроить эту традицию под себя».

«Немного усилий могут сэкономить вам кучу денег. Этот стул достался мне бесплатно, я заново его оббил и покрасил»

«Мне надоело совершать импульсивные покупки типа очередной помады или кофе, оправдываясь тем, что они стоят не так уж дорого и принесут мне счастье»

«На самом деле все это мне не нужно. Я завела простую таблицу, куда вношу все, что я хотела купить, но не купила. Мне нравится наблюдать, как растет эта сумма».

«Больше никогда не куплю хлеб. Я понял, что гораздо дешевле печь его самому»

«Я знаю, зубная нить — отстой, но благодаря ей вы можете сэкономить деньги на походе к стоматологу-гигиенисту»

«Мне нужен был новый коврик, поэтому я сделал его сам из старых футболок. Это намного лучше, чем выбросить их на свалку»

«Я однажды прочитал, что самый простой способ накопить — это откладывать всю сдачу»

«Крутой лайфхак: каждый раз, как собираетесь что-то купить, просто спросите себя, зачем вам это нужно»

«Если вы хотите что-то купить только потому, что надеетесь кого-то впечатлить, заставить себя уважать и все такое, не покупайте. Мне этот совет помогает не тратиться на всякую ерунду».