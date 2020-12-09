19 человек попросили изменить их внешность в фотошопе. И наши ретушеры постарались на славу
Современная мода диктует свои правила. Причем они распространяются не только на выбор одежды, но и на создание макияжа и даже на черты лица. Стоит только открыть инстаграм, и сразу хочется, чтобы у тебя были все эти модные скулы, губы, брови. А парням, конечно, подавай бороду. Но неизвестно, подойдут ли эти тренды вам. Круто то, что современные технологии позволяют приложить к себе эти нововведения без хирургических вмешательств и особых временных затрат.
Мы в AdMe.ru провели занимательный эксперимент: отдали фото добровольцев в руки профессиональных ретушеров. Мы приложили пожелания участников, но результат все равно был совершенно непредсказуем. И наконец к нам вернулись обработанные кадры. А в качестве бонуса мы кардинально изменили образ одной из участниц проекта.
1. Полина
«Хочу модный фиолетово-жемчужный цвет волос, пухлые губы, маленький нос и прямые брови».
2. Ирина
«А я хотела бы убрать складки в области носа и губ, слегка уменьшить нос и посмотреть, как я буду выглядеть с голубыми глазами. В реальности никогда не делала ничего подобного».
3. Мария
«Хочу удлинить подбородок до пропорциональных размеров, чистую кожу без изъянов, зеленые глаза с длинными ресницами, пышные волосы и цвет волос на 2–3 тона светлее».
4. Екатерина
«Хочу уменьшить щеки, а то мне кажется, что я похожа на хомяка. А также можно сделать более острые скулы и „лисий“ взгляд, как у Беллы Хадид».
5. Ирина
«Хочу уменьшить нос и сделать глаза больше».
6. Белла
«Хочу посмотреть на себя с маленьким носом и густыми бровями, зачесанными наверх».
7. Илья
«Хочу шикарную бороду».
8. Анна
«Хотелось бы уменьшить щеки, сделать более острыми скулы, плавной — линию подбородка, убрать нависшее веко».
9. Ирина
«Сделайте мне нос потоньше, скулы повыше, немного пухлее губы и уберите синяки под глазами».
10. Олеся
«Попробуйте сделать более четкий овал лица и уберите второй подбородок».
11. Надежда
«Мечтаю сделать нос более четким и тонким, а губы — пухлыми».
12. Анна
«Мне нужно смягчить черты лица, сделать нос поаккуратнее, глаза пошире, а ресницы длиннее и гуще».
13. Вадим
«Сделайте из меня кареглазого брюнета».
14. Яна
«Хочу убрать мешки под глазами и носогубные складки, сделать более ровным овал лица и отбелить зубы. И еще хочу примерить зеленые глаза и кудряшки: никогда не получалось сделать их наяву».
15. Дарья
«Сейчас ничего не хочу в себе менять. Но когда-то хотела покрасить волосы в черный цвет. Любопытно узнать, как я выглядела бы».
16. Никита
«Сделайте мне бороду погуще, голубые глаза и нос поаккуратнее».
17. Анастасия
«Хочу посмотреть на себя с голубым глазами и более узким носом».
18. Дарья
«Интересно было бы посмотреть на себя с ослепительно белыми винирами и выраженными скулами».
19. Юлиана
«Интересно, как я буду выглядеть с длинными светлыми локонами и маленьким носом».
Бонус: экстремальная смена имиджа
«Давайте удлиним подбородок, сделаем чистой кожу, глаза — зелеными с густыми ресницами, добавим аккуратный пирсинг в правой ноздре, мушку под левым глазом, пышные розовые локоны и губы поярче».
А вы хотели бы что-нибудь изменить в своей внешности или вас все устраивает?