19 человек попросили изменить их внешность в фотошопе. И наши ретушеры постарались на славу

Современная мода диктует свои правила. Причем они распространяются не только на выбор одежды, но и на создание макияжа и даже на черты лица. Стоит только открыть инстаграм, и сразу хочется, чтобы у тебя были все эти модные скулы, губы, брови. А парням, конечно, подавай бороду. Но неизвестно, подойдут ли эти тренды вам. Круто то, что современные технологии позволяют приложить к себе эти нововведения без хирургических вмешательств и особых временных затрат.

Мы в AdMe.ru провели занимательный эксперимент: отдали фото добровольцев в руки профессиональных ретушеров. Мы приложили пожелания участников, но результат все равно был совершенно непредсказуем. И наконец к нам вернулись обработанные кадры. А в качестве бонуса мы кардинально изменили образ одной из участниц проекта.

1. Полина

«Хочу модный фиолетово-жемчужный цвет волос, пухлые губы, маленький нос и прямые брови».

2. Ирина

«А я хотела бы убрать складки в области носа и губ, слегка уменьшить нос и посмотреть, как я буду выглядеть с голубыми глазами. В реальности никогда не делала ничего подобного».

3. Мария

«Хочу удлинить подбородок до пропорциональных размеров, чистую кожу без изъянов, зеленые глаза с длинными ресницами, пышные волосы и цвет волос на 2–3 тона светлее».

4. Екатерина

«Хочу уменьшить щеки, а то мне кажется, что я похожа на хомяка. А также можно сделать более острые скулы и „лисий“ взгляд, как у Беллы Хадид».

5. Ирина

«Хочу уменьшить нос и сделать глаза больше».

6. Белла

«Хочу посмотреть на себя с маленьким носом и густыми бровями, зачесанными наверх».

7. Илья

«Хочу шикарную бороду».

8. Анна

«Хотелось бы уменьшить щеки, сделать более острыми скулы, плавной — линию подбородка, убрать нависшее веко».

9. Ирина

«Сделайте мне нос потоньше, скулы повыше, немного пухлее губы и уберите синяки под глазами».

10. Олеся

«Попробуйте сделать более четкий овал лица и уберите второй подбородок».

11. Надежда

«Мечтаю сделать нос более четким и тонким, а губы — пухлыми».

12. Анна

«Мне нужно смягчить черты лица, сделать нос поаккуратнее, глаза пошире, а ресницы длиннее и гуще».

13. Вадим

«Сделайте из меня кареглазого брюнета».

14. Яна

«Хочу убрать мешки под глазами и носогубные складки, сделать более ровным овал лица и отбелить зубы. И еще хочу примерить зеленые глаза и кудряшки: никогда не получалось сделать их наяву».

15. Дарья

«Сейчас ничего не хочу в себе менять. Но когда-то хотела покрасить волосы в черный цвет. Любопытно узнать, как я выглядела бы».

16. Никита

«Сделайте мне бороду погуще, голубые глаза и нос поаккуратнее».

17. Анастасия

«Хочу посмотреть на себя с голубым глазами и более узким носом».

18. Дарья

«Интересно было бы посмотреть на себя с ослепительно белыми винирами и выраженными скулами».

19. Юлиана

«Интересно, как я буду выглядеть с длинными светлыми локонами и маленьким носом».

Бонус: экстремальная смена имиджа

«Давайте удлиним подбородок, сделаем чистой кожу, глаза — зелеными с густыми ресницами, добавим аккуратный пирсинг в правой ноздре, мушку под левым глазом, пышные розовые локоны и губы поярче».