19 человек, которым нужно дать Нобелевскую премию за лайфхаки

Если вы боитесь потерять ключ от квартиры во время пробежки, просто наденьте его на шнурок своей обуви, а не держите в кармане. Этот и другие лайфхаки мы подсмотрели у изобретательных интернет-пользователей, которые умеют решать любые проблемы.

Мы в AdMe.ru узнали массу полезных советов у пользователей Reddit и теперь хотим поделиться ими с вами.

1. «Я только что заметил, как моя девушка заряжает телефон. Годами я, как дурак, клал его на пол!»

2. Если вы остановились в отеле и вам нужен зажим для пачки чипсов

3. Если ваш кот не хочет пользоваться кошачьей лежанкой, попробуйте накрыть ее своей мягкой рубашкой. Этой лежанке уже полгода, и он никогда в ней не спал. Теперь каждую ночь он засыпает только там

4. Сверлите отверстие в стене? С таким приспособлением пыль не будет разлетаться в разные стороны

5. Если вы не хотите покупать емкость меньшего размера для запекания всего лишь одного блюда

6. Нет монеты, чтобы взять тележку в супермаркете? Используйте вместо нее ключ с круглой головкой

7. «Как же это меня достало! Но больше мне не придется рыться в диванных подушках»

8. Простое решение для игр с маленькими детьми. Больше никаких потерянных кубиков!

9. «Моей жене нужно было распечатать инструкцию по йоге, а принтер постоянно отключался из-за перегрева»

10. «Видел несколько лайфхаков, чтобы не потерять пульт, и подумал, что нужно поделиться своим»

11. «Воплотил мечту в жизнь...»

12. «Мой жених прикрыл срез банана кусочком банановой кожуры»

13. Если собираетесь на пробежку и вам некуда положить ключ от квартиры, наденьте его на шнурок своей обуви и закрепите двойным узлом

14. Нужно больше света в походе? Включите фонарик на телефоне и поставьте на него бутылку с водой. Получите эффект люстры

15. «Я прикрепил уровень к дрели, чтобы во время сверления отверстия быть уверенным в том, что сверло не уходит в сторону»

16. «Так я опустошаю бутылку»

17. Кофейная кружка может стать отличным держателем для буррито

18. Самый легкий способ полива огорода

19. Наденьте пружину на столбик, который держит кормушку для птиц, чтобы до нее не добрались белки