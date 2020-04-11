19 человек, которые сотворили шедевр из того, что под руку подвернулось

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У героев нашей статьи есть особый талант — они могут создать отличную вещь из чего угодно, даже из мусора. Им по силам сделать кольца из осколков разбитых чашек, смастерить лампы из старых велосипедов и фотоаппаратов, сшить куртки из сломанных зонтов. В общем, в ход может пойти все, от чего любой другой человек уже давно бы избавился.

AdMe.ru покажет вам, какие шедевры некоторые люди умудряются сотворить, используя при этом нестандартные материалы.

«Я очень быстро шью одежду. Например, на это платье у меня ушел всего час»

Кольца и кулоны из осколков разбитой чашки

«Я создала проект по переработке сломанных зонтов — мы шьем из них куртки. В ход не идет никакой другой материал, даже пуговицы сделаны из частей зонтика»

Цветы, зеркала — и шикарное фото готово

«У меня была старая скатерть с дырками, и я решила сшить из нее поясную сумку»

«Превратил старый телефон в настольную лампу»

«Нашла в секонд-хенде одеяло и переделала его в пальто»

Этот парень превратил старую канистру в раковину

«Сшила из старых простыней платье с Томом и Джерри»

«Вот что можно сделать из кучи уродливых футболок»

Старый телевизор получил вторую жизнь

«Я сшила топ из шарфика и пары трикотажных лент»

«Сделал коту свитер из своей старой порванной куртки»

Абажур для лампы из слайдов с семейными снимками

«Обожаю комбинезоны, но из-за своего роста мне сложно найти подходящий. Что ж, я сшила вещь своей мечты из набора простыней»

«Этого голубя я сделала из разбитого зеркала»

«Сшил кровать для собаки из маминого домашнего платья и набивки от старой подушки»

«Собрал лампу из частей велосипеда»

«Нашел на пляже коряги и смастерил из них дерево для своих кошек»

Мы уверены, что среди наших читателей есть не менее творческие натуры. Расскажите, а лучше покажите нам, что вы умеете делать практически из ничего.