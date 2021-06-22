19 человек, которые наконец-то решились на пластику и сорвали джекпот

Хотя мы привыкли считать пластическую хирургию относительно современным направлением, подобного рода операции проводят уже около 2 700 лет. Кстати, в XVI–XVIII веках их зачастую выполняли не врачи, а цирюльники. В наши дни медицина и технологии шагнули так далеко, что риск осложнений мало кого пугает, благодаря чему люди все чаще решаются исполнить давнюю мечту и изменить не только свою внешность, но и жизнь к лучшему.

Мы в AdMe.ru хоть и уверены, что герои нашей подборки были обаятельны и до процедур, но не можем не восхититься тем, как даже одна маленькая деталь способна повлиять на образ человека, оставив в прошлом все комплексы и насмешки.

1. «Извините, но кто эта девушка?! На фото я до и спустя 6 недель после операции на челюсти. Ребят, не бойтесь меняться к лучшему!»

2. «Моя мечта осуществилась»

Выглядит отпадно! Если я когда-нибудь решусь на пластику носа, то покажу врачу ваши фото. © marmarloanshark / Reddit

3. «В прошлом году мне сделали операцию на верхней и нижней челюсти, чтобы исправить неправильный прикус. Сказать, что я доволен результатом, — это ничего не сказать»

4. «Сегодня мне наконец-то сняли гипсовую повязку! Хотя нос еще немного припухший, я кайфую от его формы, и с этих пор она будет только улучшаться»

5. «До и после моей операции на подбородке»

На правом фото вы выглядите лет на 15 лет моложе. Отпад! © snarkleptic85 / Reddit

6. «После операции прошел 1 месяц»

Не могу налюбоваться вашим носиком! © tampicoprincess / Reddit

7. «Через 6 недель после ринопластики, увеличения подбородка и его липосакции»

8. «После операции прошло 12 дней. Обожаю свой новый нос!»

9. «На 5-й день после липосакции подбородка»

10. «Результаты ринопластики на 14-й день после операции»

11. «Идеальное количество и расположение филлера!»

12. «Спустя 2 недели после операции на челюсти»

13. «Как же странно сейчас смотреть на себя в зеркало, после 20 с лишним лет жизни с таким носом»

«В школе надо мной жестко издевались из-за носа. Неужели все это (я надеюсь) останется в прошлом».

14. «Спустя 15 дней после операции на челюсти и подбородке»

Обалдеть! Пожалуй, это лучшее преображение из тех, которые я когда-либо видел. © International-Eye156 / Reddit

15. «7 недель назад мне сделали пластику подбородка и удалили комки Биша. Очень довольна результатом»

Великолепная работа, и как натурально смотрится! Если бы я не видела фото до, никогда бы не подумала, что вы делали пластику. © littlecheshirecat / Reddit

16. «До и после ринопластики. Результаты, может, и не такие значительные, но я безумно счастлива!»

17. «3 недели назад мне сделали операцию на подбородке»

18. «Сделала ринопластику 2 года назад, безумно довольна результатом и не могу им не поделиться»

19. «Спустя 5 дней после пластики подбородка. Не могу дождаться, когда наконец увижу окончательный результат, но мне уже очень нравится!»