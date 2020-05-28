19 человек, которые позаботились о собственной внешности не хуже профессионалов

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Героини нашей статьи — обыкновенные девушки, которые привыкли в некоторых вопросах полагаться только на себя. Они сами себя стригут, красят, делают маникюр и, представляете, даже шьют одежду. И получается это у них ничуть не хуже, чем у профессионалов.

AdMe.ru с радостью покажет вам фотографии людей, которые благодаря своим талантам не только порядочно экономят на салонах красоты, но и ходят в обновках, которых точно ни у кого другого больше не найдешь.

«Я только что связала свою первую сумку. Это друг меня научил»

«Я уже давно хотела стрижку боб и сегодня просто взяла в руки ножницы и сделала ее»

«Вообще-то я студентка-медик и лишь недавно начала учиться шить. У меня не было ни учебников, ни выкроек, я просто увидела эту классную ткань и превратила ее в платье»

«Побаловала себя макияжем в стиле индийский глэм»

«У меня было много свободного времени, и я подстригла себе челку»

«Сшила себе купальник»

«Только что закончила вязать свой кардиган в стиле oversize и в цвете, который я раньше очень боялась носить»

«Обновила прическу собственными руками»

«3 недели назад я купила машинку, скачала выкройки из интернета и сшила свое первое платье. Поверить не могу, что оно получилось таким классным»

«Мой выпускной отменили, но это не помешало мне сделать праздничный макияж»

«После очередного окрашивания мои волосы стали совсем как пакля. Я больше не могла на это смотреть и сделала сама себе короткую стрижку. А заодно вернулась к натуральному цвету»

«Впервые шью что-то не для детей. Мой первый проект — халат в стиле кимоно»

«Я была просто вне себя от радости, когда увидела стеганый хлопок с принтом в духе картин Густава Климта. Я сшила из него свое первое платье с карманами»

«Вдохновившись примером визажиста Селин Бернаертс, я решила накрасить глаза совсем по-другому»

«Я просто взяла ножницы и отстригла спутанные и посеченные кончики волос»

«За полтора часа я сшила это чудесное платье из атласа»

«Я еще не знала, во что себя втягиваю, когда решила связать себе свитер. Что ж, спустя полтора года я наконец его закончила»

«Я набралась решимости и подстригла сама себя. Я несколько раз посмотрела обучающее видео на YouTube и просто делала все так же»

«Я сама шила себе свадебное платье, потому что очень требовательная. Работать с кружевом было настоящим кошмаром, и я закончила все только за 2 дня до торжества»

А вы что предпочитаете делать своими руками? Расскажите нам, а лучше покажите.