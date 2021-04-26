19 человек, которые решили перезапустить свою жизнь и здорово похудели
Избыточный вес может привести к гипертонии, диабету второго типа, ишемической болезни сердца, заболеваниям желчного пузыря и многим другим болезням. Чтобы уменьшить риски проблем со здоровьем, лучше сбросить вес. Конечно, многие знают, что для этого достаточно потреблять меньше калорий и заниматься спортом, но на практике похудение может оказаться еще тем испытанием.
AdMe.ru считает, что всем, кто решился скинуть несколько килограммов, не помешает порция вдохновения. Ее вы можете найти в этой статье.
1. «Я сбросила 79 кг»
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Это невероятно. Я знаю, как сложно сбросить 49 кг, не говоря уже о 79. Вы проделали отличную работу! © TheWeightfulDead / Reddit
2. «Теперь я рада цифре на весах и тому, что у меня есть подбородок»
3. «Между снимками 3 года разницы»
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Ого! Теперь вы выглядите моложе на 20 лет! © sparkyheathen / Reddit
4. «Мой результат за 18 месяцев»
5. «На первом фото я вешу 152 кг, на втором — 88»
6. «Похудев на 25 кг, я могу надеть свой первый кроп-топ»
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Такое чувство, что на первом фото — мама, а на втором — ее дочь. © Mina3103 / Reddit
7. «Пора обновить паспорт»
8. «Так мало, как сейчас, я не весил с 12 лет»
9. «Мой результат — 39 кг»
10. Прогресс за 15 месяцев
11. До и после
12. От 127 кг к 79
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Выглядите великолепно! © Mr_NumNums / Reddit
13. «Посмотрите, какими крошечными казались мои уши на первом фото»
14. «Сбросил 68 кг и получил шею»
15. «Я стал легче на 50 кг»
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Вы прошли путь от менеджера за 40 к парню, который уведет любую девчонку. © WesternComicStrip / Reddit
16. «Так горжусь результатом!»
17. «Это какое-то безумие — смотреть на себя на старых фото»
18. «За год я сбросила 38 кг и теперь могу вот так носить свои старые шорты»
19. «Я рад, что мой кот меня поддерживал»
Может быть, вы тоже можете похвастаться такими впечатляющими результатами? А ваши знакомые?