19 человек, которые похудели так, что их теперь и родная мама не узнает

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Избыточный вес может серьезно сказаться на здоровье. Часто ожирение приводит к проблемам с сердцем и сосудами, сахарному диабету 2-го типа и скелетно-мышечным заболеваниям. Избежать этих рисков возможно, если привести вес в норму.

Этим и занялись герои новой подборки от AdMe.ru. Уверены, их фото послужат мотивацией для тех, кто тоже собирается сбросить несколько килограммов. Только помните, что выбирать диету и план тренировок нужно обязательно с врачом.

1. «Вес до — 181 кг, после — 77 кг»

2. «Благодаря кетодиете, интервальному голоданию и походам в спортзал я сбросил 95 кг»

3. «Со 122 к 63 кг за 14 месяцев»

4. «Вес до — 86 кг, после — 75 кг»

5. «Разница в 39 кг»

6. «Год назад этот комбинезон был мне маленький»

7. «Наконец-то я могу публиковать свои фотографии без фильтров!»

8. Еще один впечатляющий результат

9. «Год напряженной работы над собой»

10. «Не могу поверить, что это мое новое лицо!»

11. «Скинула 27 кг»

12. «Похудела на 19 кг за год»

13. «На первом фото мне 18 лет, на втором — 19»

14. До и после

15. «В 2020 году я стал легче на 45 кг»

16. «Мне потребовалось 10 месяцев, чтобы избавиться от 39 лишних кг»

17. На 27 кг легче

18. «Прошел год»

19. «Было 98 кг, стало 62 кг»