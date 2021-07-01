19 человек, которые не побоялись изменить свою внешность к лучшему

Люди довольно часто жалуются на свою внешность, и причины этого могут быть самые разные: от размера носа до формы зубов. И нет ничего плохого в том, чтобы изменить что-то в своем облике и повысить самооценку.

Мы в AdMe.ru восхищаемся смелыми героями нашей статьи, которые решились на перемены, избавились от источников стресса и теперь счастливы как никогда. Приглашаем вас взглянуть на их преображения.

1. Через 2,5 месяца после септоринопластики, а также пластики и липосакции подбородка

2. Эта смелая девушка поделилась потрясающими результатами ринопластики через полторы недели после операции

3. До и после. Через 2 года после ринопластики и 2 месяца после блефаропластики и подтяжки бровей

4. До и после. Через 10 месяцев после операции на обеих челюстях и 1 месяц после ринопластики (оперировал один и тот же хирург)

5. 2 недели после септоринопластики

6. «3 недели после ринопластики. Я в восторге от результата, несмотря на то, что отек спадет полностью только через год»

7. «Спустя 10 дней после липосакции подбородка и брылей. Очень счастлива!»

8. «Попрощалась с длинным носом 5 месяцев назад. Сначала я хотела поделиться результатами через 6 месяцев после операции, но не думаю, что к тому времени что-то сильно изменится»

9. Через 61 день после подтяжки бровей и операции по уменьшению лба. Оно того стоило

10. Прошел 1 год и 8 месяцев после операций на обеих челюстях и подбородке. Следующая цель — уменьшить ноздри

11. Через 11 дней после блефаропластики

12. Невероятный результат после липосакции подбородка

13. «12 дней после радикальных изменений благодаря ринопластике азиатского типа носа и удалению комков Биша в Торонто. Счастлива как никогда»

14. Фото до и после гингивэктомии сделаны с разницей в 4 месяца

15. «Мои губы до и после введения 2 мл филлера. Моя жизнь никогда не будет прежней»

16. «7 недель после септоринопластики. Не ожидала, что отек будет то сходить, то усиливаться»

17. «До и после липосакции подбородка и брылей. Очень довольна результатом!»

18. Вид спереди и сбоку. 7 недель после септоринопластики + ношение брекетов

19. «Исправили прикус, убрали десневую улыбку, скорректировали подбородок и искривленную носовую перегородку. В восторге от результата!»