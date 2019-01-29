19 человек, которые на время ремонта отключили логику

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Ремонт своими руками — это сплошная нервотрепка и компромиссы. Установили входную дверь вверх тормашками? Ну с кем не бывает, не переделывать же. Укрепили ванну монтажной пеной? Чем не лайфхак? Замуровали в стену роутер Wi-Fi? Может, так оно и лучше. Через подобный ад должен пройти каждый уважающий себя человек.

На просторах сети AdMe.ru отыскал 19 шедевров ремонта, авторы которых, вероятно, следовали девизу «И так сойдет!».

1. Мода на панорамные окна зашла слишком далеко. Это входная дверь

2. Инновации добрались и до роутеров Wi-Fi, теперь и они встроенные

3. Дверь-перевертыш

4. Монтажная пена всему голова

5. Прозрачные двери — не самое удачное решение для общественных туалетов

6. Как говорится, зато санузел свой

7. Крайне функциональное окно

8. Размер крана все же имеет значение

9. Сделано со вкусом, только вот со вкусом чего?

10. Симметрия окон слегка нарушена

11. «Потом сосед понял, почему так тяжело шло»

12. Когда ты играешь в Sims и забываешь нажать кнопку «повернуть»

13. Не иначе как лестница смерти

14. «Зеркало в гостиничном номере открывает прохожим вид на мою кровать даже с задернутыми шторами»

15. Ты не пройдешь

16. Выключатель света расположен рядом с выключателем пожарной сигнализации. Место действия: дом престарелых

17. Это какое-то ноу-хау

18. Творение сантехника с нестандартным мышлением

19. Ковролин в ванной комнате. Теперь вы точно видели все

А вам доводилось делать ремонт своими руками? С какими испытаниями вам при этом пришлось столкнуться?