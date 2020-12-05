18 ненужных вещей, которые люди хранят годами, хотя от них давно пора избавиться

Год назад я приняла участие в онлайн-марафоне по расхламлению жилья, который проводила моя подруга. За 3 недели неспешного разбора квартиры я вынесла из нашей «двушки» 11 мешков ненужного мне хлама. Что-то отправилось прямиком на помойку, часть — в благотворительные организации, а некоторые вещи удалось продать в интернете. В квартире стало просторнее и легче дышать.

Главное — посмотреть на свое жилье так, будто вы видите его в первый раз. На каждую коробку, магнитик, бумажку. И подумать, действительно ли это нужно. Я решила поделиться с читателями AdMe.ru своим опытом и рассказать, от каких вещей в квартире можно без сожалений избавиться прямо сейчас. А в конце вас ждет бонус про наведение порядка в нематериальном мире.

Старое постельное белье и полотенца

Постельное белье не только во многом формирует интерьер спальни, но и влияет на качество сна. К старым комплектам привыкаешь как к родным, но стоит посмотреть на них свежим взглядом: вот катышки, здесь дырка, а любимые розы на пододеяльнике уже выцвели до неприличия. Выберите для начала пару самых непрезентабельных комплектов и попрощайтесь с ними. Так у вас появится стимул обновить спальное место. Выкидывать постельное белье и застиранные полотенца на помойку не стоит: их охотно принимают в домах престарелых (на тряпки) и в приютах для животных. Так вы одновременно сможете избавиться от отслуживших свое вещей и сделать доброе дело.

Вешалки из магазинов одежды и химчистки

Привычка ничего не выбрасывать передалась многим из нас от бережливых родителей, но сейчас в ней зачастую нет смысла. Хлипкие вешалки для одежды, которые достались бесплатно при покупке вещи в магазине или после химчистки, плохо держат форму и выглядят неэстетично. Наверняка в вашем кошельке найдется немного мелочи, чтобы заменить их на более презентабельные.

Вещи, потерявшие пару

Какими бы любимыми ни были носочки, перчатки или сережки, но если они лишились пары, то нет никакого смысла хранить их дальше. Золото, конечно, лучше сдать в ломбард или переплавить для чего-то нового, а вот с оставшимися в гордом одиночестве варежками, гольфами и бижутерией можно прощаться сразу.

Ненужные визитки и карты магазинов

Многие магазины и сервисы предлагают скидочные или бонусные карты, флаеры для участия в акциях и прочие мелочи. Если вам не понравилось обслуживание или торговая точка находится в месте, где вы еще раз вряд ли окажетесь, то нет никакого смысла хранить эти карточки. То же самое касается и случайных визиток, особенно если вы их получили несколько лет назад и ни разу ими не воспользовались.

Видавшее виды нижнее белье

Даже если ваше нижнее белье видите только вы, не стоит носить растянутые бюстгальтеры или трусы в катышках. Такое пренебрежительное отношение к себе здорово понижает самооценку, ведь, соглашаясь на худшее, вы лишаете себя того, чего действительно достойны. Кроме того, средний срок службы бюстгальтера составляет от 6 месяцев до года, а потом он перестает выполнять свою функцию — поддерживать грудь.

Пустые упаковки

Сложно объяснить, зачем многие из нас хранят всевозможные коробки. Это как пакет с пакетами: а вдруг пригодится? Давайте будем честными перед собой: упаковка из-под нового телевизора, коньков, детского конструктора или сахарницы вряд ли понадобится вам еще раз. Все эти коробки можно сдать в пункт приема макулатуры и не только позаботиться об экологии, но и заработать немного денег.

Одежда и обувь, которая уже не вписывается в ваш образ жизни

Раньше я любила щеголять в мини-юбках и коротких платьях. Сейчас фигура все еще позволяет мне носить эту одежду, но нет никакого желания демонстрировать посторонним людям свои ноги, да и вряд ли оно возникнет. Поэтому я безжалостно перебрала весь свой гардероб и избавилась от одежды и обуви, которая больше не вписывается в мой стиль. То, что было в идеальном состоянии, я продала через интернет, остальное отдала в центр помощи многодетным семьям (аналогичные благотворительные организации есть практически в каждом районе). Это приятно, когда поднадоевшие вам пуховики, купленные по глупости шапки или взятые на распродаже блузки получают вторую жизнь и становятся для кого-то желанным пополнением гардероба.

Шнуры и чехлы от старых телефонов

Здесь стоит трезво взглянуть на вещи: старые чехлы для телефонов, с которыми вы уже попрощались, вряд ли вам пригодятся. Зарядные устройства еще могут послужить, если вы пользуетесь моделями одной фирмы, в ином случае их лучше отдать, например, коллегам. Битые флешки и диски не представляют из себя никакой ценности, поэтому от них нужно просто избавиться.

Бижутерия и аксессуары, которые вы не планируете носить

Мне нравится бижутерия за ее разнообразие и доступные цены. Здесь можно позволить себе выбрать не вечную классику, а что-то на пике моды. Однако уже через год становится понятно, что такие украшения устарели и носить их в ближайшие лет 20 я точно не стану. То же самое касается бюджетных сумок, палантинов и платков, которые были приобретены по случаю и сейчас не вписываются в мои представления о прекрасном. Такие вещи нужно продавать или отдавать без сожаления — пусть они радуют кого-то другого.

Бумажный мусор

Гарантийные талоны, срок действия которых уже истек, договоры на аренду жилья 10-летней давности, старые конспекты и прочий бумажный мусор многие часто хранят годами — по привычке. Все это, вместе с коробками, о которых писали выше, можно сдать в макулатуру или просто выбросить, а не перекладывать с места на место.

Все, у чего вышел срок годности

Пищевые продукты с истекшим сроком годности я выкидываю сразу. Но когда я решила обратить внимание на дату изготовления лекарств, косметики, бытовой химии и средств гигиены, то меня поджидал неприятный сюрприз: половина вещей отправилась в мусорное ведро. Мне неизвестно, чем может грозить использование просроченного крема для лица или чистящего средства для ванны, но зачем экспериментировать на себе и рисковать здоровьем?

Сломанные или ненужные игрушки

Уговорить ребенка расстаться с частью игрушек, даже тех, на которые он давно не обращает внимание, не всегда просто. Но малыши растут, их интересы меняются, и хранить пирамидку школьнику уже совсем незачем. Поэтому у нас дома действует правило двух коробок: когда покупки из «Детского мира» перестают в них помещаться, мы проводим ревизию. Сломанные игрушки выкидываем сразу, а те, из которых сын морально вырос, относим в детский сад, в песочницу или продаем через интернет. На вырученные деньги покупаем что-то новое, не тратя часть зарплаты на очередной грузовик или конструктор. Это экономит средства и не дает захламлять квартиру ненужными вещами.

Посуда со сколами, повреждениями эмали и та, что не нравится

Мало того, что посуда со сколами выглядит неэстетично, она еще и небезопасна. Например, готовка в противне или на сковороде с поврежденным тефлоновым покрытием может привести к полимерной лихорадке. Здесь даже задумываться не стоит — от таких вещей в доме нужно избавляться сразу же. Вслед за противнем в ведро отправились и кастрюли с поврежденной эмалью — от греха подальше. А чайный сервиз, который мне лет 10 назад подарили родственники и который все это время пылился на антресолях, я продала. Он настолько не в моем вкусе, что нет смысла хранить его в коробке еще лет 20 в надежде, что мне такой стиль понравится. Эта вещь занимает место, но не приносит ни удовольствия, ни пользы. У вас наверняка тоже такие есть.

Книги, которые вы не планируете перечитывать

Мне нравятся бумажные книги, поэтому я часто их покупаю. Но в моей коллекции есть и такие, которые я один раз прочитала и вряд ли захочу открыть снова или передать своим детям. Хранить их не вижу смысла, выкинуть рука не поднимается. Я собрала такие экземпляры и отнесла их в ближайшую библиотеку, куда мы записаны с сыном. Там их приняли с благодарностью. И мне радостно думать, что кому-то они будут интересны.

Старые мочалки и зубные щетки

Специалисты утверждают, что менять зубную щетку нужно раз в 3–4 месяца или даже чаще, если вы болели. Срок годности мочалок составляет в среднем полгода, а потом они становятся слишком благодатной средой для размножения грибков и бактерий. Вспомните, когда вы в последний раз обновляли предметы гигиены, и замените старые на новые — это не только приятно, но и полезно для здоровья.

Все, что сломано и лежит без дела

Сгоревшая кофеварка, чайник, который перестал включаться, намертво застывшие часы и сапоги с отвалившимися набойками. Пожалуй, что-то из подобного добра есть в закромах любой квартиры. Все это не выбрасывается с мыслью «когда-нибудь починю», но нужно достать все эти вещи и честно ответить себе на вопрос «буду ли я это ремонтировать? оно того стоит?». Если да, то сдать в ремонт или починить самому, если нет — отнести на помойку и не захламлять дом.

Сувениры и магниты, которые не радуют

Недорогие безделушки, которые дарят коллеги или вернувшиеся из отпуска родственники, мы часто храним годами просто из вежливости. Все эти пластиковые символы года или вычурные магниты из Геленджика совсем не радуют глаз и собирают пыль. Посмотрите на сувениры свежим взглядом и оставьте только то, что вам действительно нравится или дорого. Остальному место в мусорном ведре.

Все, что высохло или закончилось

В детстве я никогда не выбрасывала ручки, ведь можно купить стержни и поменять. Сейчас цена стандартных канцелярских принадлежностей невысока, и проще купить новые, чем найти нужные комплектующие. Детские фломастеры уже никто не заправляет одеколоном, поэтому, если они перестали писать, нет смысла их хранить. Проведите ревизию и выбросьте все, что уже засохло: от лака для ногтей до древних маркеров. В мусорное ведро стоит отправить и флакончики из-под любимых духов, которые закончились или живут у вас на полке слишком долго. Эксперты уверяют, что туалетную воду стоит хранить не дольше 3–5 лет, а если на нее попадают солнечные лучи, то и того меньше. Просроченные ароматы могут вызвать аллергию или просто сменить запах — зачем вам так рисковать?

Бонус: не забудьте почистить электронную почту и социальные сети

Современную жизнь сложно представить без общения в интернете, но и здесь неплохо было бы навести порядок. Посмотрите на свои контакты в социальных сетях и подумайте, все ли люди, которые находятся у вас в друзьях, нужны вам в окружении. Если вы не можете вспомнить человека, а на его страничке одна запись за 2015 год, то зачем вам такие контакты? В моей электронной почте было более 25 тысяч писем, а после разбора осталось в 10 раз меньше. Из-за гор спама и ненужных уведомлений я просто пропустила несколько важных сообщений по работе и раскопала их совершенно случайно во время чистки своего ящика. Все же стоит практиковать такой разбор хотя бы пару раз в год, чтобы не упускать свои возможности.

Какими вещами, которые точно стоит выбросить и не захламлять дом, вы бы дополнили этот список?