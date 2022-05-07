18 смелых людей, которые любят эксперименты с волосами как котики сметану
Многим кажется, что радикальные эксперименты с волосами — удел молодежи. В 20 лет легче решиться на ярко-зеленый цвет или ультракороткую стрижку. Однако герои нашей подборки решили разрушить стереотипы и доказать: короткие или длинные, покрашенные или седые — любые волосы могут выглядеть круто.
Мы в AdMe.ru убедились, что человек расцветает, когда находит именно ту прическу, с которой чувствует себя собой.
«15 месяцев осветляла волосы, чтобы добиться этого идеального розового»
«Нарастила и покрасила волосы во все цвета радуги. Но натуральную седину решила не убирать»
«Знаю, что результат не идеальный, но я впервые красилась сама, дома и очень счастлива»
«Не могу нарадоваться новому цвету»
«Что ж, по крайней мере, это забавно»
«Вчера перекрасилась в радикально черный. Чувствую себя готом»
«Мой стилист всегда делает потрясающую работу, но в этот раз она решила позабавиться»
«Седина — неотъемлемая часть жизни. Бесстрашно приняла ее в свои 53»
«Возвращение к бирюзовым волосам»
«Наконец-то сделала стрижку пикси»
«Покрасила волосы в ярко-розовый, чтобы отпугивать хищников»
Яркая расцветка некоторых животных призвана отпугивать от них хищников. — Прим. AdMe.ru.
«Вчерашняя радикальная трансформация заняла 4 часа»
«Коллега в салоне сделал мне новую прическу»
«Отстригла 30 см волос и покрасилась в фиолетовый. Снова чувствую себя собой»
- Мне очень нравится этот оттенок. Вы выглядите здорово! © harpsandcellos / Reddit
«Перекрасилась к свадьбе сестры. Мне очень нравится»
«До и после. Что вы думаете?»
- С этой стрижкой вы выглядите намного моложе. © organized_chaos_void / Reddit
Как спелый апельсин
«До и после. Никогда не чувствовала себя настолько в своей тарелке»
А вы экспериментировали с длиной и цветом волос? Или нашли свою идеальную прическу и никогда ей не изменяете?
Фото на превью RidiculouslyMayhem / Reddit, RidiculouslyMayhem / Reddit
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