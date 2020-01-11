18 секретов наращивания ресниц, о которых расскажет не всякий мастер
По статистике, больше 50 % салонов из тех, что оказывают услуги по наращиванию ресниц, хотя бы раз в год сталкиваются с клиентами, у которых есть аллергическая реакция на клей. Большинство женщин попросту забывают о необходимости протестировать вещество. В итоге проблема выясняется слишком поздно, и сеанс приходится переносить. Таких нюансов в салонах достаточно много.
Мы в AdMe.ru внимательно прочли советы опытных косметологов и теперь знаем, на что нужно обратить внимание при выборе мастера и во время проведения самой процедуры.
- Как правило, женщины с наращенными ресницами не испытывают никаких проблем со здоровьем. Однако существует небольшой риск «заработать» тракционную алопецию — выпадение ресниц. Это может произойти, если мастер неправильно рассчитал вес прикрепляемых волосков.
- В салоне нужно обязательно уточнить состав клея. В нем ни в коем случае не должно быть формальдегида: из-за него может появиться покраснение, раздражение, зуд и даже отек.
- Чтобы проверить мастера, спросите, можно ли вам нарастить ресницы, как у Ким Кардашьян. Дело в том, что тип наращиваемых волосков зависит, к сожалению, не от желания клиента, а от состояния его собственных ресниц. Если они короткие и не особенно густые, то наращивать большой объем нельзя.
- Первые сутки после процедуры не стоит принимать душ, умываться, ходить в сауну или бассейн. Это необходимо, чтобы клей успел застыть: в зависимости от его состава это занимает от 12 до 24 часов. Если вода попадет на ресницы, есть риск, что клей не схватится.
- Красить наращенные ресницы тушью не рекомендуется по одной простой причине: когда вы будете смывать косметику, вы можете повредить их. Срок носки в этом случае сильно сократится. Если накраситься очень хочется, подкрасьте только кончики, не касаясь щеткой основания ресниц.
- Часто начинающие мастера или самоучки ищут моделей для обучения. Наращивание в этом случае делается бесплатно. Но не спешите соглашаться: отсутствие опыта и практики может привести к тому, что вы видите на картинке ниже.
«Меня попросили побыть моделью для мастера, которому нужна была практика. Итог: искусственные ресницы выпали вместе с моими».
- Сделать огромный объем за счет прикрепления волосков к каждой ресничке невозможно: грамотный мастер будет работать только с теми ресницами, которые уже «взрослые». Если волоски еще растут, крепить к ним искусственные нельзя.
- После процедуры ежедневно вы будете терять по 1–3 реснички, и это нормально. Примерно через 2–3 недели исчезнет половина объема, и тогда можно смело идти на коррекцию. Важно помнить, что ресницы выпадают неравномерно, поэтому глаза могут выглядеть неодинаковыми. У некоторых женщин ресницы начинают активно выпадать уже через пару дней после сеанса — к сожалению, предугадать такое нельзя.
- Краситься перед процедурой не стоит: даже тени и подводка на веках могут повлиять на то, каким получится результат. Кожа должна быть чистой, поэтому тональный крем, пудру и другие средства наносить также не нужно. Кроме того, мастера советуют подождать минимум 3 дня, если вы пользуетесь водостойкой тушью, и сутки при использовании обычной туши. Если вы носите линзы, перед процедурой их нужно будет снять.
- Обязательно просмотрите состав средств для умывания и всей декоративной косметики, включая увлажняющие крема. В них часто содержатся масла и воск, которые могут разрушить клей, и в таком случае ресницы долго не продержатся.
- Еще один способ проверить специалиста — спросить, можно ли использовать для крепления ресничек клей для ногтей. Из-за него можно временно потерять зрение, как это произошло с американской студенткой, мастер которой использовала именно клей для ногтей. В итоге девушка почли ослепла на пару часов, ее глаза опухли и постоянно слезились.
- Не стоит пренебрегать советами специалиста по подбору типа ресниц. Опытный мастер легко исправит природные недочеты, если они имеются.
- Если вы привыкли к водостойкой туши, то от нее нужно будет отказаться. Для любого типа клея такая тушь не рекомендуется, потому что ее достаточно тяжело снять и есть риск, что снимется она только вместе с ресницами.
- Кроме классической техники «один к одному» (когда 1 волосок крепится к 1 реснице), существует и другой метод, известный как «русский». В последнем случае используются специальные облегченные ресницы и прикрепляются пучком — по 2–6 штук. Такой метод наращивания подойдет тем, у кого свои ресницы достаточно жидкие. Например, если у вас 80 своих ресничек, то первая техника позволит вам увеличить их число до 160, а вторая — до 240 и выше.
- На Западе очень популярна техника «русский объем». Реснички в этом случае образуют ровный веер, а носить их можно, если верить экспертам, в 2 раза дольше классических.
- Выбирая между синтетическим и натуральным материалом, знайте: особой разницы в качестве у них нет. Синтетические волоски гипоаллергенны, имеют более темный глянцевый цвет. Натуральные ресницы (обычно из норки или лисы) легче, по цвету они более матовые и, к сожалению, могут вызвать аллергическую реакцию.
- Профессионалы крепят по одному искусственному волоску к одной натуральной реснице. Неопытные мастера могут прикрепить волосок сразу к нескольким ресничкам, и в итоге на этом месте образуется комок.
- Обратите внимание на свое состояние во время процедуры: если чувствуете дискомфорт, жжение или глаза начинают слезиться, сразу же прекращайте сеанс. Скорее всего, у вас аллергия на клей. Наращивание не должно приносить вообще никаких физических неудобств.
А вы когда-нибудь делали наращивание ресниц? Расскажите нам о своем опыте или о том, почему не хотите делать эту процедуру.