18 секретов наращивания ресниц, о которых расскажет не всякий мастер

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По статистике, больше 50 % салонов из тех, что оказывают услуги по наращиванию ресниц, хотя бы раз в год сталкиваются с клиентами, у которых есть аллергическая реакция на клей. Большинство женщин попросту забывают о необходимости протестировать вещество. В итоге проблема выясняется слишком поздно, и сеанс приходится переносить. Таких нюансов в салонах достаточно много.

Мы в AdMe.ru внимательно прочли советы опытных косметологов и теперь знаем, на что нужно обратить внимание при выборе мастера и во время проведения самой процедуры.

Как правило, женщины с наращенными ресницами не испытывают никаких проблем со здоровьем. Однако существует небольшой риск «заработать» тракционную алопецию — выпадение ресниц. Это может произойти, если мастер неправильно рассчитал вес прикрепляемых волосков.

В салоне нужно обязательно уточнить состав клея. В нем ни в коем случае не должно быть формальдегида: из-за него может появиться покраснение, раздражение, зуд и даже отек.

Чтобы проверить мастера, спросите, можно ли вам нарастить ресницы, как у Ким Кардашьян. Дело в том, что тип наращиваемых волосков зависит, к сожалению, не от желания клиента, а от состояния его собственных ресниц. Если они короткие и не особенно густые, то наращивать большой объем нельзя.

Первые сутки после процедуры не стоит принимать душ, умываться, ходить в сауну или бассейн. Это необходимо, чтобы клей успел застыть: в зависимости от его состава это занимает от 12 до 24 часов. Если вода попадет на ресницы, есть риск, что клей не схватится.

Красить наращенные ресницы тушью не рекомендуется по одной простой причине: когда вы будете смывать косметику, вы можете повредить их. Срок носки в этом случае сильно сократится. Если накраситься очень хочется, подкрасьте только кончики, не касаясь щеткой основания ресниц.

Часто начинающие мастера или самоучки ищут моделей для обучения. Наращивание в этом случае делается бесплатно. Но не спешите соглашаться: отсутствие опыта и практики может привести к тому, что вы видите на картинке ниже.

«Меня попросили побыть моделью для мастера, которому нужна была практика. Итог: искусственные ресницы выпали вместе с моими».

Сделать огромный объем за счет прикрепления волосков к каждой ресничке невозможно: грамотный мастер будет работать только с теми ресницами, которые уже «взрослые». Если волоски еще растут, крепить к ним искусственные нельзя.

После процедуры ежедневно вы будете терять по 1–3 реснички, и это нормально. Примерно через 2–3 недели исчезнет половина объема, и тогда можно смело идти на коррекцию. Важно помнить, что ресницы выпадают неравномерно, поэтому глаза могут выглядеть неодинаковыми. У некоторых женщин ресницы начинают активно выпадать уже через пару дней после сеанса — к сожалению, предугадать такое нельзя.

Краситься перед процедурой не стоит: даже тени и подводка на веках могут повлиять на то, каким получится результат. Кожа должна быть чистой, поэтому тональный крем, пудру и другие средства наносить также не нужно. Кроме того, мастера советуют подождать минимум 3 дня, если вы пользуетесь водостойкой тушью, и сутки при использовании обычной туши. Если вы носите линзы, перед процедурой их нужно будет снять.

Обязательно просмотрите состав средств для умывания и всей декоративной косметики, включая увлажняющие крема. В них часто содержатся масла и воск, которые могут разрушить клей, и в таком случае ресницы долго не продержатся.

Еще один способ проверить специалиста — спросить, можно ли использовать для крепления ресничек клей для ногтей. Из-за него можно временно потерять зрение, как это произошло с американской студенткой, мастер которой использовала именно клей для ногтей. В итоге девушка почли ослепла на пару часов, ее глаза опухли и постоянно слезились.

Не стоит пренебрегать советами специалиста по подбору типа ресниц. Опытный мастер легко исправит природные недочеты, если они имеются.

Если вы привыкли к водостойкой туши, то от нее нужно будет отказаться. Для любого типа клея такая тушь не рекомендуется, потому что ее достаточно тяжело снять и есть риск, что снимется она только вместе с ресницами.

Кроме классической техники «один к одному» (когда 1 волосок крепится к 1 реснице), существует и другой метод, известный как «русский». В последнем случае используются специальные облегченные ресницы и прикрепляются пучком — по 2–6 штук. Такой метод наращивания подойдет тем, у кого свои ресницы достаточно жидкие. Например, если у вас 80 своих ресничек, то первая техника позволит вам увеличить их число до 160, а вторая — до 240 и выше.

На Западе очень популярна техника «русский объем». Реснички в этом случае образуют ровный веер, а носить их можно, если верить экспертам, в 2 раза дольше классических.

Выбирая между синтетическим и натуральным материалом, знайте: особой разницы в качестве у них нет. Синтетические волоски гипоаллергенны, имеют более темный глянцевый цвет. Натуральные ресницы (обычно из норки или лисы) легче, по цвету они более матовые и, к сожалению, могут вызвать аллергическую реакцию.

Профессионалы крепят по одному искусственному волоску к одной натуральной реснице. Неопытные мастера могут прикрепить волосок сразу к нескольким ресничкам, и в итоге на этом месте образуется комок.

Обратите внимание на свое состояние во время процедуры: если чувствуете дискомфорт, жжение или глаза начинают слезиться, сразу же прекращайте сеанс. Скорее всего, у вас аллергия на клей. Наращивание не должно приносить вообще никаких физических неудобств.