18 раз, когда высказывание «Хочешь сделать что-то хорошо — сделай это сам» полностью себя оправдало

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Вы когда-нибудь пробовали подсчитать, сколько денег тратите на услуги в сфере красоты? Косметика, стрижка, маникюр, педикюр — кажется, список можно продолжать бесконечно. Не стоит сбрасывать со счетов и одежду, которая периодически требует обновления. Видимо, об этом же подумали и героини нашей статьи. Они решили, что кое-что вполне можно сделать самостоятельно.

Мы в AdMe.ru искренне порадовались за мастериц, которые, кажется, за что ни возьмутся — все сделают на отлично. В конце статьи вас ждет бонус — пример того, до чего порой доходит изобретательность.

1. «Я не хотела отдавать за стрижку „маллет“ ₽ 6 500 и сделала ее себе сама»

2. «Я сшила себе платье на День святого Валентина из простыни за $ 2»

3. «Хотя до моей свадьбы еще 9 месяцев, я уже вовсю тренируюсь делать себе праздничный макияж»

4. «У меня были волнистые волосы до плеч. Я просто взяла бритву и подрезала их вот так. Чувствую себя такой дерзкой»

5. «Моя семья была расстроена, что я не купила „настоящее“ свадебное платье, а сшила его сама»

6. «На фото слева — я после парикмахерской, где меня неровно подстригли. К счастью, мне удалось все исправить собственными руками»

7. «Сшила себе на скорую руку платье в деловом стиле»

8. «Несколько лет назад после тяжелого расставания я пошла в парикмахерскую, где мне сделали классную стрижку. Сегодня вечером я решила воссоздать тот образ и подстригла себя сама»

9. «Сшила себе пальто, чтобы пережить канадскую зиму»

10. «Я научилась правильно контурировать свой нос»

11. «Мне пришлось стричь каждый локон по отдельности»

12. «Сегодня я сшила свою первую рубашку»

13. «В 2 часа ночи мне вдруг резко захотелось подстричься. Я безумно довольна результатом своего импульсивного решения»

14. «Моя мама купила это платье за $ 1 из-за мягкой красивой ткани. Пришлось полностью его раскроить и сшить заново»

15. «Мне очень близка эстетика дизайнера Едзи Ямамото. Сегодня я сшила для себя асимметричный многослойный топ в его стиле. Это заняло у меня примерно 10 часов»

16. «Увидела в интернете классную прическу, но сначала потренировалась делать ее на своем парне»

17. «Наконец-то мне удалось нарисовать эти стрелки тенями. Не идеально, но я довольна»

18. «Я посмотрела кучу роликов на YouTube и подумала, что и сама смогу обрезать себе челку»

Бонус: «Моя мама связала себе шарф из нитей от чайных пакетиков»

Мы уверены, что среди наших читателей есть не менее талантливые мастера. Расскажите, что вы умеете делать не хуже профессионалов? А еще лучше — покажите.