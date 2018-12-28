18 простых советов, с которыми не страшен любой ремонт
Для всех тех, кто намерен затеять ремонт на зимних каникулах, мы собрали простые и неожиданные советы, которые сделают процесс преображения вашей квартиры легким и менее затратным. Растворимый кофе пригодится при реставрации мебели, следы на ковролине легко уберет лед, а просверлить дырку в стене чудесным образом поможет микрофон.
Специалисты из AdMe.ru испытали в своих квартирах десятки лайфхаков для ремонта и отобрали только самые эффективные.
1. Микрофон поможет просверлить дырку в безопасном месте
При сверлении стен около розеток или выключателей есть риск попасть дрелью в провод. Найти скрытую проводку в стене можно необычным способом. Подключите к магнитофону микрофон и запустите прибор на запись с максимальным усилением. Поднесите микрофон к месту будущего отверстия в стене. В местах, где находится скрытая в стене проводка, из динамика магнитофона будет слышен низкий гул. Сверлить будет безопасно в том месте, где гул исчезнет.
2. Монета для регулирования размера гаечного ключа
Если у вас нет ключа нужного размера, чтобы открутить гайку или винт, то можно положить монетку на ребро между ключом и гайкой.
3. Крышки для перемещения мебели
Если вам нужно передвинуть тяжелую мебель и вы боитесь повредить ковролин, то подложите под ножки комода или углы шкафа крышки от банок. Так вам легче будет сдвинуть с места любой громоздкий предмет, а кроме того, вы не будете переживать, что ковровое покрытие или линолеум могут случайно порваться.
4. Лед против вмятин на ковролине
После перестановки мебели на ковровых покрытиях очень часто остаются вмятины от тяжелых вещей. Если вы не планируете перестилать пол, то от следов на ковролине можно избавиться с помощью кубиков льда. Вы кладете их на вмятину, а когда лед растает, то сначала это место нужно пропылесосить, а потом с помощью зубной щетки поднять ворс.
5. Растворимый кофе для реставрации
Очень просто и быстро можно устранить потертости и царапины на темной деревянной мебели с помощью обычного кофе. Возьмите одну ложку порошка растворимого напитка и добавьте несколько капель воды, чтобы получилась консистенция пасты. Проще всего наносить ее на деревянную поверхность с помощью старой зубной щетки.
6. Разбавитель против засохшей краски
Закончив работать с аэрозольным баллончиком, снимите распыляющий носик и положите его на 15 минут в разбавитель или просто в бензин. В следующий раз вам не придется прочищать отверстие распылителя от засохшей краски.
7. Клей для шурупов
Когда вам необходимо закрутить мелкий шуруп в труднодоступном месте, предварительно нанесите на кончик отвертки каплю клея. Клей лучше взять резиновый, так как он достаточно крепко удержит шуруп, а потом его можно легко очистить.
8. Рулетка с секретом
Цифры (в миллиметрах), которые иногда указаны сбоку на рулетке, — это длина корпуса. Зная их, вам больше не нужно ломать и изгибать рулетку, когда вы находитесь в ограниченном пространстве (например замеряя дверные или оконные проемы). Вы просто прибавляете длину корпуса рулетки к вашим измерениям.
9. Скотч для идеальных отверстий
Чтобы повесить любой предмет с готовыми отверстиями для креплений на стену, нужно сделать правильную разметку. Проще всего сначала наклеить малярный скотч и отметить отверстия для сверлений. Потом клейкую полоску необходимо наклеить туда, где вы хотите повесить предмет, и просверлить в намеченных точках отверстия для креплений.
10. Защита от грязи
Если вам нужно просверлить отверстия в потолке и вы не хотите, чтобы пыль летела вам в глаза, то наденьте на сверло пластмассовый стакан или бутылку с отрезанным горлышком. Так вся грязь во время сверления останется в этой емкости.
11. Защита от пыли
Сверлить отверстия в бетоне будет проще, а пыли будет меньше, если время от времени обрызгивать поверхность водой из пульверизатора.
12. Легкое сверление
Чтобы при сверлении отверстия в кафеле сверло в начале работы не соскальзывало, наклейте на плитку крест из малярного скотча.
13. Магнит поможет найти отверстия
Чтобы после наклейки обоев не сверлить новые дыры под картины или полки (если вы не собираетесь их перевешивать), заранее вложите в каждое отверстие по небольшому гвоздю или шурупу. После того как обои высохнут, вам останется лишь провести по стене магнитом, чтобы выявить месторасположение гвоздей.
14. Вернуть к жизни высохшую ленту
Высохшую изоляционную ленту, утратившую клейкость, можно реанимировать, если положить всю катушку в микроволновку и прогреть несколько секунд.
15. Фен против этикеток
При покупке строительных материалов довольно часто возникает необходимость удалить самоклеящуюся этикетку. Чтобы наклейка отошла от поверхности и не оставила после себя липких пятен, следует прогреть ее феном. После этого этикетка легко отделяется вместе с клейким слоем и не рвется.
16. Избежать появления пленки в банке с краской
Чтобы в банке краски не формировалась пленка, плотно закройте крышку и переверните емкость вверх дном на несколько секунд. Этот легкий способ поможет обеспечить герметичность внутри банки.
17. Предотвратить высыхание кисти
Уберечь кисть от высыхания можно, завернув ее в пакет или пленку, предназначенную для упаковки пищевых продуктов.
18. Простая разметка для коллажа из фотографий
Чтобы обойтись минимумом отверстий в стене, составляя композицию из фотографий или картин, вначале разложите рамки на листе газеты. Обведите границы рамок маркером и отметьте места для шурупов. Потом прикрепите бумажный шаблон на стену и уже через него сверлите отверстия для креплений в стене.
Поделитесь в комментариях, какими лайфхаками пользуетесь вы во время ремонта?