18 простых советов, с которыми не страшен любой ремонт

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Для всех тех, кто намерен затеять ремонт на зимних каникулах, мы собрали простые и неожиданные советы, которые сделают процесс преображения вашей квартиры легким и менее затратным. Растворимый кофе пригодится при реставрации мебели, следы на ковролине легко уберет лед, а просверлить дырку в стене чудесным образом поможет микрофон.

Специалисты из AdMe.ru испытали в своих квартирах десятки лайфхаков для ремонта и отобрали только самые эффективные.

1. Микрофон поможет просверлить дырку в безопасном месте

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При сверлении стен около розеток или выключателей есть риск попасть дрелью в провод. Найти скрытую проводку в стене можно необычным способом. Подключите к магнитофону микрофон и запустите прибор на запись с максимальным усилением. Поднесите микрофон к месту будущего отверстия в стене. В местах, где находится скрытая в стене проводка, из динамика магнитофона будет слышен низкий гул. Сверлить будет безопасно в том месте, где гул исчезнет.

2. Монета для регулирования размера гаечного ключа

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Если у вас нет ключа нужного размера, чтобы открутить гайку или винт, то можно положить монетку на ребро между ключом и гайкой.

3. Крышки для перемещения мебели

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Если вам нужно передвинуть тяжелую мебель и вы боитесь повредить ковролин, то подложите под ножки комода или углы шкафа крышки от банок. Так вам легче будет сдвинуть с места любой громоздкий предмет, а кроме того, вы не будете переживать, что ковровое покрытие или линолеум могут случайно порваться.

4. Лед против вмятин на ковролине

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После перестановки мебели на ковровых покрытиях очень часто остаются вмятины от тяжелых вещей. Если вы не планируете перестилать пол, то от следов на ковролине можно избавиться с помощью кубиков льда. Вы кладете их на вмятину, а когда лед растает, то сначала это место нужно пропылесосить, а потом с помощью зубной щетки поднять ворс.

5. Растворимый кофе для реставрации

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Очень просто и быстро можно устранить потертости и царапины на темной деревянной мебели с помощью обычного кофе. Возьмите одну ложку порошка растворимого напитка и добавьте несколько капель воды, чтобы получилась консистенция пасты. Проще всего наносить ее на деревянную поверхность с помощью старой зубной щетки.

6. Разбавитель против засохшей краски

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Закончив работать с аэрозольным баллончиком, снимите распыляющий носик и положите его на 15 минут в разбавитель или просто в бензин. В следующий раз вам не придется прочищать отверстие распылителя от засохшей краски.

7. Клей для шурупов

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Когда вам необходимо закрутить мелкий шуруп в труднодоступном месте, предварительно нанесите на кончик отвертки каплю клея. Клей лучше взять резиновый, так как он достаточно крепко удержит шуруп, а потом его можно легко очистить.

8. Рулетка с секретом

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Цифры (в миллиметрах), которые иногда указаны сбоку на рулетке, — это длина корпуса. Зная их, вам больше не нужно ломать и изгибать рулетку, когда вы находитесь в ограниченном пространстве (например замеряя дверные или оконные проемы). Вы просто прибавляете длину корпуса рулетки к вашим измерениям.

9. Скотч для идеальных отверстий

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Чтобы повесить любой предмет с готовыми отверстиями для креплений на стену, нужно сделать правильную разметку. Проще всего сначала наклеить малярный скотч и отметить отверстия для сверлений. Потом клейкую полоску необходимо наклеить туда, где вы хотите повесить предмет, и просверлить в намеченных точках отверстия для креплений.

10. Защита от грязи

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Если вам нужно просверлить отверстия в потолке и вы не хотите, чтобы пыль летела вам в глаза, то наденьте на сверло пластмассовый стакан или бутылку с отрезанным горлышком. Так вся грязь во время сверления останется в этой емкости.

11. Защита от пыли

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Сверлить отверстия в бетоне будет проще, а пыли будет меньше, если время от времени обрызгивать поверхность водой из пульверизатора.

12. Легкое сверление

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Чтобы при сверлении отверстия в кафеле сверло в начале работы не соскальзывало, наклейте на плитку крест из малярного скотча.

13. Магнит поможет найти отверстия

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Чтобы после наклейки обоев не сверлить новые дыры под картины или полки (если вы не собираетесь их перевешивать), заранее вложите в каждое отверстие по небольшому гвоздю или шурупу. После того как обои высохнут, вам останется лишь провести по стене магнитом, чтобы выявить месторасположение гвоздей.

14. Вернуть к жизни высохшую ленту

Высохшую изоляционную ленту, утратившую клейкость, можно реанимировать, если положить всю катушку в микроволновку и прогреть несколько секунд.

15. Фен против этикеток

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При покупке строительных материалов довольно часто возникает необходимость удалить самоклеящуюся этикетку. Чтобы наклейка отошла от поверхности и не оставила после себя липких пятен, следует прогреть ее феном. После этого этикетка легко отделяется вместе с клейким слоем и не рвется.

16. Избежать появления пленки в банке с краской

Чтобы в банке краски не формировалась пленка, плотно закройте крышку и переверните емкость вверх дном на несколько секунд. Этот легкий способ поможет обеспечить герметичность внутри банки.

17. Предотвратить высыхание кисти

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Уберечь кисть от высыхания можно, завернув ее в пакет или пленку, предназначенную для упаковки пищевых продуктов.

18. Простая разметка для коллажа из фотографий

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Чтобы обойтись минимумом отверстий в стене, составляя композицию из фотографий или картин, вначале разложите рамки на листе газеты. Обведите границы рамок маркером и отметьте места для шурупов. Потом прикрепите бумажный шаблон на стену и уже через него сверлите отверстия для креплений в стене.