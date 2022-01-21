18 предметов, владельцы которых были в ступоре, пока не выяснили их истинное предназначение

Мир — это место, полное загадок. Иногда к нам в руки попадают предметы, которые когда-то использовались для определенных целей. С развитием технологий люди перестали нуждаться в этих девайсах, и сегодня мы уже не представляем, для чего они были нужны.

В каждой встрече прошлого с настоящим есть кое-что общее: восклицание «А что это?!» в таких случаях обычно вырывается само собой. Мы в AdMe.ru собрали старые предметы, владельцы которых получили ответы на свои вопросы благодаря всезнающим пользователям интернета.

1. «Нашла это в стене квартиры, которую сняла на Airbnb. Хозяин говорит, что это ночник. Можете ли вы это подтвердить?»

Ответ: «Я погуглил квадратные ночники, и они выглядят именно так».

2. «Причудливый стеклянный шар, подвешенный на винтах, в металлическом каркасе бронзового или золотого цвета»

Ответ: «Это регистратор солнечного света Кэмпбелла — Стокса. В специальной выемке на изогнутой части за сферой помещается карта, противоположная часть шара должна быть направлена в сторону экватора. Сфера фокусирует солнечный свет на карте и прожигает дорожку. На карте указано время, и чем сильнее прожжена карта, тем ярче был солнечный свет».

3. «Найдено во время похода по горам Шотландии. Выглядит как ручная работа, имеются деревянная ручка и сетка из проволоки»

Ответ: «Это гаситель пламени. Используется для тушения небольшого костра».

4. У этой керамической штуки подсолнухи с каждой стороны

Ответ: «Это подставка для тако».

5. Брелок из 2 частей. Черная — резиновая, твердая и странной формы. Белая часть сделана из пластика

Ответ: «Я думаю, это усилитель звука для телефона. Работает по принципу громкоговорителя».

6. Кухонный девайс с деревянной ручкой, прикрепленной к круглой металлической чаше, у которой 3 шипа с отверстиями внутри

Ответ: «Это воронка для португальского десерта fios de ovos — „яичные нити“».

7. Это выглядит как печатная машинка, но буквы расположены в алфавитном порядке

Ответ: «Это похоже на клавиатуру селектора настольного музыкального автомата».

8. Что это за вращающаяся коробочка со сдвигаемой крышкой?

Ответ: «Старый школьный пенал. У меня был такой в детстве».

9. Странный металлический контейнер с замком, на котором выбито слово Nelson, и отверстием спереди. Сзади есть циферблат без единиц измерения, показывающий чуть меньше 22

Ответ: «Это замок, который используется на морских контейнерах. Когда штифт вставлен и заблокирован, нет никаких выпирающих частей, которые можно было бы срезать».

10. «Блестки кружились сами по себе, когда я покупал это. Выглядело так, будто пузырьки воздуха толкают их вверх, но колба герметична, насколько я могу судить»

Ответ: «Похоже на деталь ночного светильника».

11. Изогнутая металлическая деталь с прикрепленным кожаным ремнем

12. На этой штуке нет никаких маркировок или чисел. Сделана из металла и пластика. Металлическая часть вкручена в ручку

Ответ: «Служит для извлечения штифтов из ремешков для наручных часов».

13. «Нашел инструмент в секонд-хенде. Кто-нибудь знает, что это?»

Ответ: «Это дверная арфа. Вешается на дверь и звенит, когда кто-нибудь входит. Только нужно распутать».

14. Около 10–13 см в диаметре, при нажатии на кнопку ничего не происходит. Висит на кухне под раковиной

Ответ: «Это диск от тараканов. Даты нужны, чтобы вы понимали, когда его нужно сменить».

15. «Для чего нужен складной крючок, который я нашел?»

Ответ: «Это складной крючок для пуговиц».

16. Это сделано из пластика, а красная часть — обычная ткань. Крышка откидывается, а на обратной стороне есть стрелка

Ответ: «Используется для удаления ворса с одежды».

17. Большой агрегат с бочкой под ним, соединенный со зданием школы

Ответ: «Система сбора пыли. Вероятно, выходит из деревообрабатывающей мастерской».

18. Что это за сфера из черного металла с выемкой? Таких было около 100 штук на свалке

Ответ: «Похоже на неотполированный лазерный трекер».