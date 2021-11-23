18 пользователей сети поделились историями своих худших провалов на кухне

Некоторым людям кухня внушает страх, и если уж они начинают готовить, то это напоминает сцену из фильма ужасов. Впрочем, кто из нас не ошибался с пропорциями риса и воды, временем приготовления блюда или количеством масла. Один пользователь Twitter завел обсуждение, в котором каждый мог рассказать о своих обидных неудачах на кухне.