AdMe
AdMe

18 пользователей сети поделились историями своих худших провалов на кухне

10418

Некоторым людям кухня внушает страх, и если уж они начинают готовить, то это напоминает сцену из фильма ужасов. Впрочем, кто из нас не ошибался с пропорциями риса и воды, временем приготовления блюда или количеством масла. Один пользователь Twitter завел обсуждение, в котором каждый мог рассказать о своих обидных неудачах на кухне.

AdMe.ru собрал истории участников треда, у которых во время готовки что-то пошло не так.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

А у вас случались провалы на кухне? Расскажите о своей худшей неудаче, когда вы пытались приготовить какое-нибудь вкусное блюдо.

10418
Поделиться этой статьёй