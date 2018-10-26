18 пар, которые на своем примере показывают, как любовь меняет людей к лучшему

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Говорят, что внешность не имеет значения, если вы влюблены. В порыве страсти многие пары дают друг другу обещания любить вечно и в любом обличье. А готовы ли вы стать лучше ради своей второй половинки? Эти влюбленные своим собственным примером доказали, что нет ничего невозможного, если вы идете к цели вместе.

AdMe.ru покажет вам 18 пар, которые вдохновили друг друга на похудение. Вместе они достигли потрясающих результатов.

1. Перед вами история невероятной трансформации. Между этими снимками прошло 3 года

2. Дэнни и Лекси за год сбросили почти 200 кг. На момент свадьбы их общий вес составлял почти 350 кг, но их это не смущало. Однако после они узнали, что если не похудеют, то родить ребенка у них не получится. Результат впечатляет!

3. Всего за 1 год эта пара обзавелась отличной физической формой и помолодела на лет на 10, не меньше. Всему виной исполнившееся желание, которое они загадали в новогоднюю ночь

4. За 2 года эта пара полностью изменила свой образ жизни. Если бы не их взаимоподдержка, всего этого не было бы

5. В 2013 году эти влюбленные решили, что пришло время здорового образа жизни. Через год они потеряли 150 кг на двоих и выглядели просто потрясающе

6. Ребята привели себя в форму перед свадьбой. Думаем, количество комплиментов в этот день слегка зашкаливало

7. Эта пара поставила цель потерять вес в том возрасте, когда люди часто вообще игнорируют свою физическую форму. Меньше чем за полгода они совместно похудели на 60 кг

8. Хейли Смит всю свою сознательную жизнь любила сладкое. Но после того как парень сделал ей предложение, она пообещала, что изменится к лучшему. Спустя 6 месяцев Хейли сложно было узнать!

9. Иногда после свадьбы вес не набирают, а скидывают. Результат этой пары: минус 150 кг на двоих

10. Самым сложным было обуздать свой аппетит и сменить вредные пищевые привычки на полезные. Но результат того стоил: минус почти 230 кг за 2 года на двоих

11. Этих ребят просто не узнать! Они отказались от вредных привычек (алкоголя и перекусов по ночам), стали регулярно заниматься спортом. Парень похудел на 50 кг благодаря поддержке любимой, которой здоровый образ жизни также пошел на пользу

12. А этот парень просто счастлив, что его девушка победила в нелегкой борьбе за идеальную фигуру

13. Кто сказал, что невозможно похудеть после рождения детей? Эти ребята доказали обратное и скинули на двоих 50 кг

14. Влюбленная пара потеряла в очень короткие сроки 150 кг на двоих! Экстремальное похудение оставило след — большое количество лишней кожи. Теперь они собирают деньги на пластические операции

15. Когда эти ребята встретились, они были далеки от идеала, но смогли измениться друг для друга. Определенно, любовь творит чудеса

16. Не просто похудеть, а стать настоящими спортсменами после рождения ребенка — такими результатами можно только гордиться

17. Между первым и вторым снимком прошло 3 года. «Куда-то» исчезли 100 лишних кг!

18. Главное в достижении цели — быть последовательным и никогда не сдаваться

А вы пробовали худеть вместе со своей второй половинкой? Или вы уже закоренелые поборники ЗОЖ? Делитесь в комментариях своими историями!