18 неожиданных способов использования кондиционера для волос, которые сэкономят ваши деньги

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Кондиционер для волос — средство, которое нейтрализует агрессивное действие шампуня. Моющий состав, проникая в структуру волоса, приоткрывает его чешуйки. Кондиционер же служит для того, чтобы склеивать их обратно: только в этом положении чешуйки смогут и дальше выполнять свои защитные функции. В общем, такое средство просто незаменимо для нашей шевелюры. Но на этом его полезные свойства не заканчиваются.

AdMe.ru нашел несколько необычных способов использования кондиционера для волос в быту, которые оценит каждая хозяйка.

1. Защитить кожаную обувь от соли

Белые разводы от соли не украсят ни одну пару обуви. Чтобы предупредить такую неприятность, воспользуйтесь следующим советом. Протрите кожаную обувь кондиционером для волос.

Дайте ему впитаться, а затем отполируйте сухой тряпочкой из фланели до блеска.

Для этой цели лучше выбирать кондиционер с большим содержанием масла, который подходит для сухих волос.

2. Постирать деликатные вещи

Шерстяные и шелковые вещи, нижнее белье и колготки требуют особой, деликатной стирки. Наполните небольшой таз водой и добавьте несколько капель кондиционера для волос.

Аккуратно постирайте вещи.

Прополощите в чистой воде и развесьте сушиться.

3. Использовать вместо кондиционера для белья

Если перед стиркой вы вдруг обнаружили, что закончился кондиционер для белья, можно сделать его самостоятельно на основе ополаскивателя для волос. Смешайте 6 частей воды, 3 части уксуса и 2 части кондиционера для волос.

Поместите состав в отсек для кондиционера в стиральной машине. Смешайте, но не взбалтывайте.

4. Снять макияж

Если под рукой нет продуктов для снятия макияжа, в качестве экстренной помощи сгодится кондиционер для волос. Выдавите немного кондиционера на ватный диск, снимите косметику, ополосните лицо.

Области вокруг глаз стоит избегать: это может спровоцировать раздражение.

5. Предотвратить появление ржавчины

Кондиционер защищает не только волосы, но и металл. Нанесите средство на тряпку, протрите поверхности, подверженные ржавчине: смесители, инструменты, дверные петли и т. д.

После того как закончите, промойте их водой.

6. Дать второй шанс одежде, которая села после стирки

Если после стирки любимый предмет гардероба вдруг стал предательски мал, не спешите отправлять его на полку под названием «вдруг похудею». Наполните таз холодной водой, добавьте туда четверть стакана кондиционера для волос.

Замочите вещь в жидкости, оставьте на 15 минут.

Отожмите одежду и снова замочите, на этот раз в чистой холодной воде, на 5 минут.

Отожмите воду и разложите вещь на чистом полотенце.

Аккуратно растяните вещь руками сперва вертикально, а потом горизонтально.

7. Смягчить кутикулу

Чтобы подготовить кутикулу к маникюру, нанесите на нее кондиционер для волос. Оставьте на несколько минут, а затем приступайте к преображению ваших рук.

8. Удалить липкие пятна и пластырь

Неподатливый пластырь или липкая этикетка могут доставить немало проблем. Нанесите кондиционер на липкий участок или пластырь, оставьте на полминуты.

Теперь попробуйте удалять пятно или снимать пластырь.

9. Снять застрявшие украшения

Чтобы снять застрявшее кольцо или другое украшение, намажьте кондиционером кожу в области непокорного аксессуара. Это уменьшит трение и предотвратит раздражение.

10. Придать блеск комнатным растениям

Чтобы избавить листья растений от пыли, воспользуйтесь таким трюком. Нанесите небольшое количество кондиционера на мягкую ткань и аккуратно протрите листья. Листья получат дополнительный защитный слой, который будет препятствовать испарению влаги с поверхности.

11. Обуздать непослушную застежку

Смажьте заедающую молнию каплей кондиционера, чтобы она бегала как новенькая.

12. Сделать депиляцию

Во-первых, депиляция с помощью кондиционера, а не специального крема, обойдется вам гораздо дешевле. Во-вторых, средство для волос будет одновременно смягчать вашу кожу и обеспечит более гладкое бритье. А еще вам будет легче заметить участки, которые пропустили, благодаря жидкой консистенции кондиционера.

13. Освежить текстиль

Если нет времени и сил на генеральную уборку, выручит такая хитрость. Смешайте в пульверизаторе 1 часть кондиционера и 9 частей воды.

Нанесите средство на шторы, мягкую мебель, ковры. Благодаря этому вы ощутите свежесть и легкий аромат в вашем доме.

14. Укротить наэлектризованные волосы

Осенью и зимой возникает масса проблем хотя бы из-за того, что волосы безбожно электризуются. Выдавите небольшое количество кондиционера для волос и разотрите между ладонями.

Пригладьте непослушные кудри. Здесь очень важно не переборщить, чтобы не стать обладательницей жирных свисающих сосулек вместо красивой прически.

15. Промыть кисти для макияжа

В целях гигиены кисти для макияжа необходимо регулярно мыть. Чтобы они стали более мягкими и нежными, поступите так. Наполните миску водой, добавьте туда каплю кондиционера.

Поместите в миску кисти и оставьте на 5 минут.

Разомните щетинки пальцами.

Сполосните кисти чистой водой и высушите их.

16. Расслабиться в ванной

Добавьте немного кондиционера в теплую ванну: средство заменит масло, придаст приятный аромат и увлажнит вашу кожу.

17. Смягчить скольжение шторки

Кольца, на которых крепится шторка для ванны, могут издавать неприятный звук во время скольжения при ее передвигании. Смажьте карниз небольшим количеством кондиционера.

18. Распутать колтуны в волосах