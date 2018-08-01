18 необычных вещей, которые люди нашли на чердаках

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Большинству из нас вряд ли захочется тратить свои драгоценные выходные, делая уборку на старом пыльном чердаке: это утомительная, изнурительная и трудоемкая работа. Тем не менее всегда есть шанс, что среди всевозможного хлама вы сможете найти приятные и памятные вещи вроде газетных вырезок или выцветших фотографий, а некоторым особо удачливым, возможно, повезет, и они найдут весьма ценные предметы.

Мы в AdMe.ru собрали для вас 18 вещей, которые люди обнаружили на чердаках своих бабушек и дедушек. Находки оказались неожиданными и очень интересными.

1. «Брат сказал, что нашел кое-что для меня на чердаке. Я расплакался»

2. «Нашел этот старый калькулятор у моей прабабушки на чердаке»

3. «Очистив чердак, я обнаружил в старом, потрепанном портфеле письма и узнал, что с 1954-го по 1957 год моя мама переписывалась с актером Питером Кушингом !»

4. «Старинная коллекция семян растений, найденная у дедушки»

5. «Убираясь на чердаке дедушки, я нашел фотографию Харрисона Форда в его школьном альбоме»

6. «Среди старого хлама я нашел газету с первой публикацией о высадке астронавтов на Луну»

7. Викторианский кукольный домик 1880-х годов

8. «Мой дед был авиационным инженером и работал на ВВС в 1950-х годах. Мы нашли эту фотографию на чердаке»

9. «У моих дедушки и бабушки есть набор посуды 1911 года, изготовленной из уранового стекла. Под действием ультрафиолета она светится зеленым»

10. Никогда не стоит недооценивать уборку чердака

11. «Сатирическая карта Европы времен Первой мировой войны. Найдена на чердаке моих бабушки и дедушки много лет назад»

12. «Только что нашел это на чердаке моих бабушки и дедушки. Лучшие елочные украшения, которые я когда-либо видел»

13. «Вычищал чердак и нашел этот странный ящик. Есть идеи?»

14. «Моя жена нашла эти бритвы на чердаке у бабушки с дедушкой. Они все еще суперострые, несмотря на то, что не использовались долгое время»

15. «Нашли в подвале у бабушки с дедушкой. Что это такое?»

16. «„iPod“ 80-х годов, нашел на чердаке»

17. «Нашел это на чердаке вместе с кучей кассет, которые снимали, когда мы с братом были маленькими»

18. «Меня заставили помочь в уборке чердака бабушки и дедушки. И я этому рад»

А какие интересные вещи доставались вам от бабушек и дедушек?