18 небольших хитростей на каждый день, которые сделают жизнь проще

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Говорят, что лень — двигатель прогресса, потому что она заставляет людей находить быстрые и простые решения сложных задач: к примеру, как сделать так, чтобы не приходилось доставать из сковороды скорлупу от разбитого яйца или собирать рассыпавшиеся из пакета спагетти по всей кухне, а точки в сообщениях ставились сами собой. И если вы до сих пор не знаете, как решить эти маленькие, но неприятные проблемы, то эта статья для вас.