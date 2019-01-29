18 небольших хитростей на каждый день, которые сделают жизнь проще
Говорят, что лень — двигатель прогресса, потому что она заставляет людей находить быстрые и простые решения сложных задач: к примеру, как сделать так, чтобы не приходилось доставать из сковороды скорлупу от разбитого яйца или собирать рассыпавшиеся из пакета спагетти по всей кухне, а точки в сообщениях ставились сами собой. И если вы до сих пор не знаете, как решить эти маленькие, но неприятные проблемы, то эта статья для вас.
Мы в AdMe.ru стремимся делать вашу жизнь не только интереснее, но и проще, поэтому делимся хитростями, которыми пользуемся сами.
- Если вам нужно быстро посчитать, сколько будет, к примеру, 68 % от 50, помните, что это то же самое, что 50 % от 68. Это правило работает во всех случаях.
- Собрать шерсть животных с ткани помогут обычные резиновые перчатки для уборки.
- Банка из-под чипсов — отличный контейнер для хранения спагетти.
- Если вы путешествуете семьей, не кладите в один чемодан все вещи одного члена семьи: если багаж будет утерян, человек не останется без сменной одежды.
- Чтобы наушники не запутывались, кладите их в самый маленький карман.
- Разбивайте яйца о плоскую поверхность: так вам не придется доставать осколки скорлупы из тарелки.
- Попробуйте запомнить, в какой позе вы проснулись утром: возможно, это ваша самая комфортная поза для сна и она поможет вам быстрее заснуть вечером.
- Если вам понравился фильм и вы хотите найти что-то похожее, обратите внимание на имя продюсера: один и тот же человек обычно продюсирует схожие фильмы.
- Положите в ящик с инструментами несколько пакетов силикагеля, и они никогда не покроются ржавчиной.
- Чтобы яйца хорошо чистились, добавьте в воду, в которой они варятся, ломтик лимона.
- Если футболка растянулась, положите ее в таз с ледяной водой и добавьте колпачок кондиционера для волос, и ее форма восстановится.
- Легко и быстро почистить клавиатуру между клавишами помогут стикеры: просто проведите клеящимся боком между рядов.
- Чтобы звук фильма в кинотеатре был максимально чистым, выбирайте места в середине ряда, удаленного примерно на 2/3 от наибольшего расстояния до экрана. Например, если в зале 15 рядов, выбирайте 10-й ряд, а если 20 — 13–14-й ряды.
- Молоко можно замораживать: разлейте его в формочки для кексов, заморозьте, а затем сложите получившиеся «шайбы» в зип-пакет. Так молоко можно хранить в течение 1–1,5 месяцев.
- Чтобы не носить с собой большой флакон духов, сбрызните духами несколько ватных палочек и положите их в пакет с застежкой. Вата на палочках хорошо впитывает жидкость, а пакет предотвращает высыхание.
- Чайная заварка — лучшее средство для мытья стекол и зеркал.
- При совершении онлайн-покупок обращайте внимание на рейтинги с 3 звездами: как правило, 5-звездочные рейтинги бывают заказными, а 1 звезду часто ставят конкуренты.
- Если вам нужно натереть овощи на мелкой терке и вы не хотите, чтобы частицы пищи застревали между ее зубцами, наденьте на нее полиэтиленовый пакет перед тем, как приступить к работе.
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