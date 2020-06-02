18 народных лайфхаков, которые стоит передавать из поколения в поколение

Раньше злилась из-за брызг масла вокруг плиты. Их очень сложно убрать. Пробовала все средства. Все плохо помогало: сода, специальные средства и прочее. Да, знаю, надо просто мыть стенку вокруг плиты сразу после жарки. Но я об этом всегда забываю, да и лень обычно, быстрее поесть хочется. Нашла простой способ. Побрызгать средством на стенку. В правой руке губка, в левой — фен с горячим воздухом. Пятна уходят моментально, и сильно тереть не надо. © «Подслушано. Лайфхаки» / VK

Чтобы убрать запах жареного, надо на сковороду налить 10-15 мл уксуса и выпарить его. © nekohyuka / Twitter

Пятна! Их будет много. И самых разных. И с каждым нужно бороться по-своему: пиво — отстирать в мыльном растворе; вино — сначала засыпать солью и только потом застирать; жир из консервов — пропитать ткань глицерином, а затем застирать; яйца — не стирать в горячей воде. © D0CT0EBCKNN / Twitter

Моя мама всегда использовала старые белые футболки для уборки, и я сейчас делаю так же. Клянусь, они лучше всего подходят для уборки. После мы их просто отбеливаем. Я ненавижу использовать бумажные полотенца для чистки. © ThatOneNippleHair / Reddit

Многие не знают, но вы можете стирать свою шторку для душа в стиральной машине. Я использую горячую воду и немного отбеливателя — результат идеальный. © Midnight_Flowers / Reddit

Бумажные фильтры от кофе идеально подходят для того, чтобы придать блеск стеклянным поверхностям. © tricaratops / Reddit