18 народных лайфхаков, которые стоит передавать из поколения в поколение
Мы так не любим читать все эти длинные инструкции, которые, кажется, только еще больше все усложняют. Гораздо легче во всем разобраться, если обратиться к тем, кто уже сталкивался с подобными сложностями. Среди интернет-пользователей немало опытных людей, которые буквально в двух фразах объяснят, что и как делать, и подскажут какую-то хитрость из собственного опыта.
AdMe.ru подготовил для своих читателей действенные народные советы, которые облегчат вам работу по дому и помогут решить небольшие, но такие надоедливые проблемы.
Уборка и стирка
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Раньше злилась из-за брызг масла вокруг плиты. Их очень сложно убрать. Пробовала все средства. Все плохо помогало: сода, специальные средства и прочее. Да, знаю, надо просто мыть стенку вокруг плиты сразу после жарки. Но я об этом всегда забываю, да и лень обычно, быстрее поесть хочется. Нашла простой способ. Побрызгать средством на стенку. В правой руке губка, в левой — фен с горячим воздухом. Пятна уходят моментально, и сильно тереть не надо. © «Подслушано. Лайфхаки» / VK
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Чтобы убрать запах жареного, надо на сковороду налить 10-15 мл уксуса и выпарить его. © nekohyuka / Twitter
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Пятна! Их будет много. И самых разных. И с каждым нужно бороться по-своему: пиво — отстирать в мыльном растворе; вино — сначала засыпать солью и только потом застирать; жир из консервов — пропитать ткань глицерином, а затем застирать; яйца — не стирать в горячей воде. © D0CT0EBCKNN / Twitter
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Моя мама всегда использовала старые белые футболки для уборки, и я сейчас делаю так же. Клянусь, они лучше всего подходят для уборки. После мы их просто отбеливаем. Я ненавижу использовать бумажные полотенца для чистки. © ThatOneNippleHair / Reddit
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Многие не знают, но вы можете стирать свою шторку для душа в стиральной машине. Я использую горячую воду и немного отбеливателя — результат идеальный. © Midnight_Flowers / Reddit
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Бумажные фильтры от кофе идеально подходят для того, чтобы придать блеск стеклянным поверхностям. © tricaratops / Reddit
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Если на одежде, которую вы стираете, металлический замок-молния, застегивайте перед стиркой, иначе он пойдет волнами. © alpha___scorpii / Twiiter
Кулинария
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Чтобы приготовить сырники идеальной формы, накройте тесто узким стаканом и начните вращать его, не отрывая от рабочей поверхности. Нескольких движений будет достаточно для того, чтобы сырник подрос и округлился.
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Если вы начистили много картошки, не выкидывайте ее: положите в воду, и она дольше останется свежей, а еще можно завернуть ее в салфетку и закинуть в микроволновку на минут 6, и будет вкусно. © jamespandaman / Twitter
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Если хлеб зачерствел, не выкидывайте его, а положите в микроволновку со стаканом воды секунд на 30: хлеб мягким станет. © grekov1ch / Twitter
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Если хотите, чтобы тост получился хрустящим, то сначала смочите его немного в воде, а потом кладите в тостер (но только не нужно прямо обмакивать хлеб). © pianeynonebuhau / Twitter
Красота и здоровье
- Нашла для себя лайфхак от прыщей. Ездила в гости к друзьям в другой город, вечером перед сном пошла умываться, а у них вместо мыла — гель для интимной гигиены. Ну а я что, взяла и умылась. Приехала домой, купила себе тоже. Лицо чистое, без прыщиков и не лоснится. © «Подслушано. Лайфхаки» / VK
- В следующий раз, когда будете выходить из клуба или с концерта, у вас будет стоять звон в ушах и вы не сможете слышать более тихие звуки, закройте уши ладонями, обхватив пальцами затылок. Затем используйте указательный и средний пальцы на каждой руке, чтобы несколько раз щелкнуть по затылку. Звон должен исчезнуть, а ваш слух вернется в течение некоторого времени. Понятия не имею почему, но это работает. © pappy_van_sprinkle / Reddit
- У большинства косметических средств срок годности после того, как откроешь, полгода. Раньше мучилась с этим, судорожно пытаясь вспомнить, когда открыла тушь или крем, пока однажды не решила открывать новые баночки и тюбики сразу после Нового года. С тех пор никаких проблем — если средство не закончилось до начала июля или января, то выбрасываю, и красота. © «Подслушано» / VK
- Когда вы подтягиваетесь, попробуйте представить, что вы тянете локти вниз, а не подтягиваете тело вверх. Это уловка для мозга, которая может помочь чувствовать себя легче, так как это заставляет вас напрягать больше мышцы спины. © FloralBison / Reddit
Лайфхаки для повседневной жизни
- Я нашла гениальный лайфхак: когда идешь на шопинг, нужно выглядеть максимально страшно. Никакого макияжа, на голове — черт-те что и настроение ужасное. Если вещь сделает вас красивее и счастливее в таком состоянии, то это ваша вещь. © «Подслушано. Лайфхаки» / VK
- Я очень люблю читать, но иногда бывает сложно продираться через начальные главы. Чтобы не забросить книгу, я обязательно за один раз должна прочитать 100 страниц — всегда после этого втягиваюсь в повествование, и дальше читается легко и с удовольствием. © «Подслушано. Лайфхаки» / VK
- Если в тетради появилась «аномальная зона», в которой перестают писать ручки, значит, на странице жирное пятно от руки. Достаточно протереть участок обычным карандашным ластиком — и можно писать дальше. © «Подслушано. Лайфхаки» / VK
У всех нас есть личные хитрости. Например, когда проспал и опаздываешь на работу, нужно начать всем коллегам жаловаться на «эти ужасные пробки», а если лень готовить, то всегда можно напроситься к кому-то в гости. А какими лайфхаками в повседневной жизни пользуетесь вы?
Фото на превью ZOOMYimages / Depositphotos