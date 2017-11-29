Люди хотели соорудить что-то крутое, но получилось что-то странное

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С каждым днем хендмейд становится все более популярным и находит все больше новых поклонников. Ничего удивительного, ведь творчество дарит человеку массу энергии. Мы в AdMe.ru восхищаемся этими людьми, которые находят самовыражение через творческий процесс. И абсолютно не важно, что именно созидает человек. Главное, что это приносит ему радость. И нам тоже.

1. Скамейка из того, что было

2. «Вымазал штаны краской. Исправил. Теперь это дизайнерские джинсы»

3. «Папа сделал мне печенье для школьного обеда. В какой-то момент оно выпало у меня из рюкзака. Лица моих друзей при этом надо было видеть»

4. Стул-качалка

5. «Сделала свои первые свечи ручной работы. Поставила на окно, на солнечную сторону, и вот»

6. Модный чехол

7. «Девушка потянула меня в хозяйственный магазин. От скуки я сделал гамбургер из подставок под стаканы»

8. Праздник к нам приходит

9. «Слегка перебрав, я соорудил коту крепость. Кажется, ему по вкусу»

10. Хендмейд-бампер для планшета

11. «Думаю, мой муж не то себе представлял, когда узнал, что я сделала себе сексуальное платье»

12. «Украсил на работе автоматический освежитель воздуха»

13. Уровень комфорта зашкаливает

14. Зимний вариант оформления почтового ящика

15. Замок из коробок от креативных сотрудников

16. «У меня очень изобретательная жена. И рождественский венок сделала, и доставке пиццы дала знать, что они перебарщивают с рекламой»

17. «В детстве папа смастерил мне этот костюм черепашки Ниндзя. Больше я не просил у него костюмы супергероев»

18. Новое слово в ландшафтном дизайне