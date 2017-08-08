18 гениальных хитростей, способных упростить жизнь любой девушке

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Девушки — сокровище нашего мира. Поэтому они и стараются выглядеть и вести себя соответствующе. Но согласитесь, что всегда быть на высоте — задача не из легких. Поэтому AdMe.ru собрал крутые хитрости, которые способны облегчить жизнь каждой представительнице слабого пола.

18. Лимон и мед

Избавиться от черных точек поможет простая маска из лимона и меда.

17. Карандаш и бальзам для губ

Очень жесткий карандаш для глаз можно немного обмакнуть в бальзам для губ. Это размягчит грифель, и пользоваться карандашом станет удобнее.

16. Хештег и smoky eyes

Чтобы быстро и просто сделать smoky eyes, нарисуйте на внешнем уголке решетку и аккуратно растушуйте ее кистью или спонжем. Для более темного макияжа век нужно повторить действие несколько раз.

15. Баночка от антиперспиранта и масло

Баночку от шарикового дезодоранта, предварительно помыв, можно использовать как массажер. Нужно просто нанести несколько капель масла на лицо и распределить его с помощью шарика. Классный массаж и подтянутая кожа гарантированы.

14. Подтяжки и джинсы

Подтяжки и джинсы — классическая пара. Но вот вместе они могут работать еще и в очень необычном ключе. Если джинсы широки в талии, закрепите подтяжки сзади за лямки — и вы получите идеально сидящие джинсы.

13. Крем для рук и яблочный уксус

Если обычный крем для рук не дает нужного увлажнения, то можно в него добавить пару капель яблочного уксуса. Увлажняя руки таким кремом, через неделю вы не узнаете свою кожу, такая она будет мягкая.

12. Скотч или пластырь и пальцы на ногах

Во время хождения на каблуках создается сильное давление на ступню и нерв, находящийся между средним и безымянным пальцами. Соедините эти два пальчика вместе пластырем и наслаждайтесь долгими прогулками на высоких каблуках.

11. Пена для бритья и сахар

Отличный домашний скраб для лица можно сделать из пены для бритья и сахара. Это простое сочетание не вызовет раздражения, а сделает кожу нежной и мягкой.

10. Цветные пятна от лака на ногтях

Темные и яркие лаки для ногтей после смывания чаще всего оставляют пигмент на ногтях. Для полной очистки нужно смешать горячую воду, перекись водорода и соду и подержать в этом растворе ногти.

9. Подводка и раствор для линз

Чтобы оживить засохшую подводку, добавьте в нее пару капель специального раствора для линз.

8. Блестки и фольга

Чтобы снять лак с блестками, намочите ватный диск жидкостью для снятия лака, приложите к ногтям и обверните фольгой. Через 5 минут лак можно будет без проблем снять.

7. Губы и зубная паста

Чтобы придать губам немного объема, достаточно воспользоваться обычной зубной пастой. Пасту необходимо распределить по губам и, немного подождав, смыть.

6. Лимон и пятки

Лимон поможет справиться с потрескавшейся и сухой кожей на пятках.

5. Бальзам для губ и скулы

Обычные бальзамы для губ могут стать заменой дорогостоящего хайлайтера. Достаточно нанести небольшое количество бальзама на скулу, и желаемое сияние получено.

4. Крючки для штор и все необходимое для волос

Расчески, невидимки и резинки всегда теряются, а находим мы потом их в самых неожиданных местах. Чтобы такого больше не происходило, можно просто воспользоваться крючками для штор.

3. Маленькие сережки и пуговицы

Чтобы не потерять маленькие серьги, можно взять обыкновенные пуговицы нужного размера и в отверстиях закрепить украшения.

2. Лак для волос и носки

Часто сталкиваемся с проблемой съезжающих с пятки носков. Чтобы это вас больше не беспокоило, просто сбрызните носки лаком для волос.

1. Очки и мыло