18 гениальных хитростей, способных упростить жизнь любой девушке
Девушки — сокровище нашего мира. Поэтому они и стараются выглядеть и вести себя соответствующе. Но согласитесь, что всегда быть на высоте — задача не из легких.
Поэтому AdMe.ru собрал крутые хитрости, которые способны облегчить жизнь каждой представительнице слабого пола.
18. Лимон и мед
Избавиться от черных точек поможет простая маска из лимона и меда.
17. Карандаш и бальзам для губ
Очень жесткий карандаш для глаз можно немного обмакнуть в бальзам для губ. Это размягчит грифель, и пользоваться карандашом станет удобнее.
16. Хештег и smoky eyes
Чтобы быстро и просто сделать smoky eyes, нарисуйте на внешнем уголке решетку и аккуратно растушуйте ее кистью или спонжем. Для более темного макияжа век нужно повторить действие несколько раз.
15. Баночка от антиперспиранта и масло
Баночку от шарикового дезодоранта, предварительно помыв, можно использовать как массажер. Нужно просто нанести несколько капель масла на лицо и распределить его с помощью шарика. Классный массаж и подтянутая кожа гарантированы.
14. Подтяжки и джинсы
Подтяжки и джинсы — классическая пара. Но вот вместе они могут работать еще и в очень необычном ключе. Если джинсы широки в талии, закрепите подтяжки сзади за лямки — и вы получите идеально сидящие джинсы.
13. Крем для рук и яблочный уксус
Если обычный крем для рук не дает нужного увлажнения, то можно в него добавить пару капель яблочного уксуса. Увлажняя руки таким кремом, через неделю вы не узнаете свою кожу, такая она будет мягкая.
12. Скотч или пластырь и пальцы на ногах
Во время хождения на каблуках создается сильное давление на ступню и нерв, находящийся между средним и безымянным пальцами. Соедините эти два пальчика вместе пластырем и наслаждайтесь долгими прогулками на высоких каблуках.
11. Пена для бритья и сахар
Отличный домашний скраб для лица можно сделать из пены для бритья и сахара. Это простое сочетание не вызовет раздражения, а сделает кожу нежной и мягкой.
10. Цветные пятна от лака на ногтях
Темные и яркие лаки для ногтей после смывания чаще всего оставляют пигмент на ногтях. Для полной очистки нужно смешать горячую воду, перекись водорода и соду и подержать в этом растворе ногти.
9. Подводка и раствор для линз
Чтобы оживить засохшую подводку, добавьте в нее пару капель специального раствора для линз.
8. Блестки и фольга
Чтобы снять лак с блестками, намочите ватный диск жидкостью для снятия лака, приложите к ногтям и обверните фольгой. Через 5 минут лак можно будет без проблем снять.
7. Губы и зубная паста
Чтобы придать губам немного объема, достаточно воспользоваться обычной зубной пастой. Пасту необходимо распределить по губам и, немного подождав, смыть.
6. Лимон и пятки
Лимон поможет справиться с потрескавшейся и сухой кожей на пятках.
5. Бальзам для губ и скулы
Обычные бальзамы для губ могут стать заменой дорогостоящего хайлайтера. Достаточно нанести небольшое количество бальзама на скулу, и желаемое сияние получено.
4. Крючки для штор и все необходимое для волос
Расчески, невидимки и резинки всегда теряются, а находим мы потом их в самых неожиданных местах. Чтобы такого больше не происходило, можно просто воспользоваться крючками для штор.
3. Маленькие сережки и пуговицы
Чтобы не потерять маленькие серьги, можно взять обыкновенные пуговицы нужного размера и в отверстиях закрепить украшения.
2. Лак для волос и носки
Часто сталкиваемся с проблемой съезжающих с пятки носков. Чтобы это вас больше не беспокоило, просто сбрызните носки лаком для волос.
1. Очки и мыло
Зимой очки запотевают, когда мы заходим с холода в теплое помещение. Чтобы этого не происходило, можно смазать стекла обычным мылом и протереть мягкой тряпочкой.