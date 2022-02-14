18 кухонных штук, которые валялись без дела, пока в сети не рассказали, куда их приспособить

С кем не случалось найти где-то в закромах некий предмет, чье предназначение является загадкой. И ладно бы это были какие-то сложные технические вещицы, но, когда не понимаешь, к чему приложить какую-то простую кухонную штуку, ощущаешь себя странно.

Мы в AdMe.ru обожаем ломать голову над предназначением разных вещей и всегда стараемся сначала угадать сами, а затем уже посмотреть ответ. Но стоит признаться, что некоторые предметы из этой подборки поставили нас в тупик.

«Что это за серебряная сфера? Она раскрывается, внутри металлическая пластина с отверстиями»

Ответ: «Это английское блюдо для сервировки маффинов. Наполняете нижнюю часть горячей водой, ставите спиртовую горелку, кексы кладете сверху, и пар сохраняет их горячими».

«Нашли на кухне у родственника. Около 45 см в длину. Конец в форме шайбы сделан из тяжелого металла»

Ответ: «Это гриль-саламандра. Вы нагреваете его на огне, пока шайба не раскалится, а затем используете для подрумянивания стейков, хлеба, крем-брюле».

«Тяжелые, металлические, найдены среди старых кухонных приборов»

Ответ: «Крупное приспособление предназначено для раскалывания панцирей омаров или крабов, а также для орехов. С помощью тех, что поменьше, извлекали мясо из клешней».

«Что это за пластиковый кухонный прибор?»

Ответ: «Это консервный нож для банок, у которых есть кольца. Вы втыкаете крючок под кольцо, чтобы его приподнять».

«Есть идеи, зачем в этой керамической миске щель?»

Ответ: «Это сепаратор для яиц. Если прорезь сделана правильно, то эти штуки работают очень хорошо. Необходимо взять яйцо, разбить в миску и наклонить над контейнером, чтобы поймать вытекающий белок. Желток останется внутри».

«Нашла в коробке с кухонной утварью в комиссионном магазине. Есть идеи, для чего нужен этот странный красивый объект?»

Ответ: «Это мыльница. Вы можете положить большой кусок мыла или обмылки в клеть и прополоскать в воде, делая мыльный раствор для мытья посуды или чего-то подобного».

«Возможно, кухонный инструмент. Найдено в Германии»

Ответ: «Это ложка для меда. Крючок сбоку мешает ему соскальзывать в горшочек».

«Найдено в кухонном отделе комиссионного магазина, но я понятия не имею, что вообще можно с ним приготовить»

Ответ: «Это чтобы жарить кукурузу».

«Для чего предназначен этот металлический кухонный прибор с пружиной и кольцами?»

Ответ: «Это для яиц пашот. Разбейте в него яйца, а затем нажмите на ручку, чтобы опустить в кипящую воду».

«Для чего эта серебряная ложка странной формы?»

Ответ: «Эта ложка для того, чтобы отмерять чай, доставая его из коробки и перекладывая в заварочный чайник. Использовалась с конца XVIII века до середины Викторианской эпохи».

Вероятно, кухонный прибор

Ответ: «Это соковыжималка для цитрусовых».

«Круглый деревянный прижимной механизм, найденный на старой кухне»

Ответ: «Это пресс для масла. Печать позволяла в базарный день понять, чье масло вы покупаете. Женщины обычно сами делали и продавали масло, чтобы немного заработать».

«У бабушки на кухне наткнулись на эту штуку. Она не может вспомнить, для чего это. Бабушка раньше жила в Японии, на приборе иероглифы»

Ответ: «Это чтобы вырезать цветы из яиц».

«Металлическая решетка, которая открывается и закрывается, найдена на кухне. Понятия не имею, что это. Помогите!»

Ответ: «Она предназначена для того, чтобы облегчить фарширование и извлечение начинки из птицы».

«Штука с нашей кухни, и мы не совсем уверены, что это»

«Деревянная расческа с 5 зубцами размером с руку. Может быть, это чесалка? Кухонная утварь? Подскажите»

Ответ: «Это клешни для перемешивания салата».

«Они валяются в кухонном ящике целую вечность, но мы так и не догадались, как их использовать»

Ответ: «Зеленый помогает чистить бананы».

«Синий справа — нож для апельсинов. Передним зубом вы можете прорезать линии на кожуре, а хвостом бобра — снять ее».

«Кухонная штука, которая была у меня всегда, но я не знаю, как ею пользоваться»

Ответ: «Это для удаления зерен с початков кукурузы».