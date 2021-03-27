18 кухонных хитростей, которые захочет записать даже ваша свекровь

Многие считают слова «лайфхак» и «совет» синонимами, но это не так. Согласно определению, лайфхак — это метод, который помогает проще и эффективнее выполнять привычную задачу. Создать такой метод под силу каждому человеку — нужно лишь включить смекалку и не бояться экспериментировать.

Мы в AdMe.ru ратуем за то, чтобы упрощать жизнь всюду, где только можно, особенно на кухне. Поэтому очень рады, что есть люди, которые придумывают крутые лайфхаки и рассказывают о них всему миру.

1. Чтобы нарезать лук без слез, поставьте возле себя зажженную свечу

Другой способ: разрежьте луковицу пополам, подержите под холодной водой, дайте немного полежать, и тогда нарезайте. Слез не будет.

2. Если резать помидоры ножом для хлеба, кружочки получаются ровными и тонкими, а сок не брызжет во все стороны

3. Мясо и картофель можно запекать одновременно, используя решетку. Так гарнир даже станет более сочным

4. «Уместила 2 большие упаковки куриных крылышек в среднюю форму для запекания, используя деревянные шпажки»

5. Чтобы разделочная доска не елозила по столу, положите под нее влажную ткань или полотенце

6. Продукты разморозятся быстрее, если положить их в сковороду (ставить на плиту ее не нужно)

«Эти куриные бедра полностью разморозились за 3 часа».

7. Чтобы суши оставались свежими, заверните их в пищевую пленку и положите в контейнер с куском хлеба

8. При помощи столовой ложки можно за несколько секунд очистить вареное яйцо

9. Длинные макароны не будут рассыпаться при взвешивании, если положить их в держатель для салфеток

10. Зачем отмывать жирные контейнеры вручную, если можно сделать вот так

Положите в грязный контейнер бумажное полотенце, налейте средство для мытья посуды и горячую воду. Закройте крышку, хорошенько потрясите, достаньте грязное полотенце и сполосните контейнер. Вуаля, все чисто.

11. Бамбуковые шпажки + изолента = дешевый и удобный коврик для суши

12. Чтобы ножи не тупились, сдвигать нарезанные продукты нужно не лезвием, а обухом

13. «Экран от брызг оказался слишком мал для моей сковородки»

14. Не выливайте воду, оставшуюся после варки макарон, — за счет крахмала она станет отличной основой для соуса

Чтобы случайно не слить всю воду, поставьте в дуршлаг мерный стакан.

15. «Захожу на кухню, а там рис стекает после варки. Удобно. Пользуйтесь»

«Когда жена в душе конструктор».

16. «Увидел, как отец режет карпаччо, и удивился простоте решения проблемы, когда при нарезании из упаковки вытекает жидкость»

Отрезаем кусок прямо с пленкой. Отрезанную часть упаковки надеваем обратно.

17. Если дома нет посудомойки, жирные силиконовые держатели для губок и крышки для контейнеров можно отмыть в стиральной машинке

Жир и грязь отмываются даже на коротком цикле стирки, а на силиконовых крышках не остается разводов, как при ручном мытье. Главное — не ставить сильный отжим.

18. «Я называю это ленивой лазаньей: замороженные равиоли с соусом и моцареллой, запеченные в духовке. Кто-то еще так делает?»