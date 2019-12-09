18 интернет-отзывов, в которые люди добавили капельку иронии и юмора

150 13 84 31k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Чтобы радость от приобретения какого-нибудь товара не сменилась горечью разочарования, многие перед покупкой читают в интернете отзывы. И иногда среди них попадаются такие литературные опусы, от которых волей-неволей засмеешься во весь голос.

Нам в AdMe.ru нравится, когда люди стараются проявить свой талант юмориста во всем, в том числе и при написании отзывов. Вы только прочтите комментарии о тренажерном зале, телевизоре за $ 100 000 и кошачьем корме. А в конце узнаете, как при помощи дешевой светодиодной лампочки зарабатывать 2 млн рублей в месяц.

Тренажерный зал

Приложение «Умные весы»

Мультитул

Кошачий корм

Кафе паназиатской кухни

Бесшумная компьютерная мышь

Парогенератор

Фонарик на шею

Присоска для телефона

Кофемашина

Солнцезащитная шторка на лобовое стекло машины

Настенное крепление для телевизора

Телевизор за $ 50 000

Телевизор за $ 100 000

Миниатюрная картонная фигура Дэнни Де Вито

Костюм-швабра

Парочка странных отзывов

Бонус: отзыв на лампочку, который научит зарабатывать