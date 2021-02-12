18 хитростей, которые помогут использовать вашу микроволновку по максимуму

Почти на каждой кухне стоит микроволновка. Мы так привыкли ее использовать, что уже не представляем себе, как еще можно быстро разогреть пищу. СВЧ-печь была придумана более 70 лет назад, но до сих пор мы открываем для себя новые способы ее применения: быстро почистить чеснок, убрать кожицу с томатов или покрасить ткань. Приготовление пищи и повседневная рутина могут быть немного легче, если знать обо всех возможностях микроволновки.