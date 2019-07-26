18 эффектных фотографий, в которые поверил почти весь интернет, а они оказались подделкой

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Ежедневно в интернете публикуются миллионы фотографий. Наиболее эффектные получают тысячи лайков, ими делятся, их комментируют. Вот только становится обидно, когда выясняется, что эти ставшие вирусными изображения — искусные подделки. Например, снимок «вагончика настоящего интроверта» или «танцующие коты на сельской вечеринке».

AdMe.ru давно не рассказывал о «залайканных» картинках, которые на деле оказались фейками. Мы подыскали новые популярные снимки, в правдивость которых зря поверили тысячи людей в интернете.

1. Вагон для интроверта

Полгода назад в интернете стала вирусной фотография «трамвайного вагончика для настоящего интроверта». При взгляде на этот вагон действительно сложно усомниться в его подлинности, и даже мы поверили, разместив снимок в одной из статей. На самом же деле это просто работа фотошоп-мастера Александра Янссона. Об этом сообщила в Facebook шведская транспортная компания Västtrafik, отвечающая за трамвайное сообщение в городе Гетеборге. В реальности этот «вагон интроверта» ничем не отличается от обычных трамвайных вагонов. Подтверждением тому служат регистрационные номера вагонов — 731.

2. Танцующие коты на безумной вечеринке

Эта известная в Рунете фотография популярна и на зарубежных сайтах. Чаще всего ее сопровождают текстом «Если ваша вечеринка не похожа на это, даже не пытайтесь меня приглашать». Кажется, будто эти коты исполняют какой-то дикий танец, но на самом деле это коллаж. Животных на фото добавил Денис Шостак — автор и герой снимка. Об этом он рассказал порталу «Мемепедия». Впервые Денис опубликовал фото на развлекательном сайте Pikabu с заголовком «Когда ты деревенский патимейкер», после этого картинка распространилась по интернету со скоростью света. Кстати, вот как на самом деле выглядят снимки с котами.

3. Брошенные на свадьбе стулья

А этот популярный снимок всегда сопровождают душещипательным текстом: «Эти стулья были разложены в 1939 году в Польше для проведения одной свадебной церемонии. Из-за немецкого вторжения свадьбу пришлось срочно отменить, а стулья бросить. Спустя многие годы они были найдены в лесу, причем сквозь каждый стул проросло дерево. С тех пор стулья каждый год подкрашивают». Фото действительно настоящее, а вот история полностью выдуманная. Сами стулья разместил французский скульптор и художник Патрик Демазо еще в 2001 году в рамках художественной выставки. Арт-инсталляция называется «Четыре сезона Вивальди», она символизирует оркестр из 25 деревьев, «сидящих» на стульях. А перед ними на платформе расположен пюпитр с музыкальными нотами.

4. Редкая бабочка, находящаяся под угрозой исчезновения

В апреле нынешнего года в некоторых тематических группах, посвященных природе, стала популярна эта фотография бабочки. По версии оригинальной публикации, бабочка находится под угрозой исчезновения. Например, постом, размещенным на странице Earth Wonders, поделилось 76 тыс. пользователей Facebook. И мало кто из них догадался, что эта эффектная бабочка с «бриллиантовыми» крыльями — результат работы в графическом редакторе.

5. Плавучие острова на Мальдивах

Именно под таким названием стала популярна эта фотография. Как оказалось, не всем известно, что самые настоящие острова не могут плавать. На самом деле темные пятна на снимке — это тени от облаков, отчего и создается иллюзия, будто острова плывут.

6. Топиарий в виде кота

В интернете, и соцсетях в частности, жутко популярны фотографии кустов, выращенных и подстриженных так, чтобы они напоминали кошек. В реальной жизни таких огромных «котокустов» не существует. Все эти работы создает британский художник-сюрреалист Ричард Сондерс на компьютере, используя своего кота Толли в качестве модели.

7. Самолет в «перевернутом» мире

Снимок, набравший невероятное количество голосов на Reddit (причем не один раз), на самом деле является поддельным. Как минимум самолет точно добавлен в фоторедакторе. Этот клипартовский самолет есть и на других изображениях автора данной картинки — фотографа из Боготы.

8. Огромная буря над Сиднеем

В марте этого года стала вирусной фотография огромного штормового облака над Сиднеем. В действительности же это композиция как минимум из двух разных изображений. Фотография панорамы Сиднея была сделана фотографом Руди Бласко и опубликована на его странице в Instagram в апреле 2017 года. А фотография шторма взята на фотостоке от Adobe.

9. Яма на дороге, которую все никак не залатают

Недавно на Reddit стал популярным мем, где сравнивают скорость работы японских и румынских дорожников. Да, в японском городе Фукуока в ноябре 2016 года действительно произошел крупный провал грунта на 5-полосном шоссе. А уже через неделю все было отремонтировано. Для сравнения показана яма на одной из дорог Румынии, которую не могут залатать 25 лет. Но если внимательно присмотреться, сразу становится понятно, что фото в нижней части коллажа сделаны с небольшим промежутком времени. Обратите внимание на одинаково лежащие в яме камни. Кстати, нередко вместо Румынии пользователи приписывают и другую страну, ну или просто подытоживают — «мой город».

10. Японский гигантский императорский мотылек

Этот снимок демонстрирует якобы редкий вид бабочек, но на самом деле это просто игрушка, изготовленная японским художником Юми Окита.

11. Робот, играющий в боулинг

Недавно в социальных сетях стал популярным ролик с роботом, безупречно бросающим шар в кегли. Пользователи интернета восхищаются невероятной точностью подающего. Вот только такого робота не существует. А видео создано на компьютере мастером по спецэффектам Томом Кобеном, который сам и выложил ролик в своем аккаунте в Twitter. Кстати, тут есть процесс создания этого видео.

12. Новый друг боксера

В конце прошлого года вирусным стал снимок собаки породы боксер, на морду которого села крупная бабочка. «Сегодня мой боксер обрел нового друга» — гласит подпись. Фото абсолютно реальное, а вот описание не соответствует действительности, так как насекомое наверняка уже вряд ли когда-нибудь взлетит. Пользователи интернета по положению лапок бабочки выяснили, что на самом деле она мертва, и скончалась бабочка, скорее всего, от бессилия во время миграции. А автор фото просто нашел ее тело и сделал красочное фото.

13. Детеныш утконоса

На днях популярность обрела фотография с детенышем утконоса. Вот только те, кто хоть раз видел настоящих маленьких утконосов, сразу поняли: на снимке игрушка из валяной шерсти.

14. Горилла вяжет шарф

Фотография гориллы, вяжущей себе шарф, популярна уже несколько лет. Например, на одном из сайтов говорят, что сотрудник зоопарка случайно забыл в вольере горилл пряжу, спицы и журнал о вязании крючком, а спустя время с удивлением обнаружил, что примат по имени Пенни связал себе часть шарфа. И якобы этот случай привлек внимание ученых всего мира. На самом деле история полностью выдуманная, как и фото. В действительности горилла рассматривает снимок своего потенциального смотрителя.

15. Луна при удачном ракурсе

В интернете стали популярны изображения, на которых запечатлены удачные ракурсы Луны. На самом деле эти работы выполнены на компьютере. К примеру, силуэты людей, животных — это стоковые картинки. Впрочем, как и дерево с Луной. Обратите внимание, что они одинаковые и просто зеркально отражены.

16. Медведь и рыбак

А это фото, заставляющее наши ладони потеть, также является искусной подделкой. Изображение было создано для конкурса цифрового редактирования на сайте DesignCrowd.

17. Фотография, сделанная в удачный момент

Как правило, эффектные снимки природы становятся в интернете вирусными. Вот только зачастую они оказываются ненастоящими. Этот снимок относится как раз к таким. Если присмотреться, можно заметить, что нижние облака — всего лишь уменьшенная копия верхних.

18. Сказочный Чертов мост

Знаменитый мост Ракотцбрюке, расположенный в Германии посреди парка Кромлау, действительно выглядит очень красиво, но не так сказочно, как на отредактированном фото. Водная гладь озера тоже имеет совсем обыкновенный цвет, причем озеро иногда почти полностью высыхает.

Бонус: безумный аттракцион в парке развлечений

Это видео просто взорвало соцсети: им делятся и его комментируют десятки миллионов людей. Вот только ролик полностью сделан на компьютере. Это отрывок из короткометражного документального фильма 2012 года The Centrifuge Brain Project, который создал Тилл Новак. Описание на IMDb гласит, что Новак при создании картины использовал компьютерную анимацию.

Разрушение ветрогенератора

В феврале этого года также более 10 млн просмотров набрало видео разрушения ветрогенератора из-за сильного ветра. Только и этот ролик полностью создан на компьютере. Его сделал 3D-художник и дизайнер Трэвис Саттлер, который и выложил работу на своей страничке в Instagram.

А вы когда-нибудь попадали в ловушку социальных сетей, принимая фейковую новость, фото или видео за чистую монету?