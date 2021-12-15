18 человек, которые не стали копить на дизайнерские штучки для интерьера, а сделали их сами

Многие люди, пытаясь обновить интерьер, прибегают к помощи дизайнеров. Это здорово экономит время, ведь специалисты могут подсказать нетривиальные решения для благоустройства внутреннего пространства жилья или посоветовать мебель с изюминкой. Однако не перевелись еще и такие умельцы, которые способны заткнуть за пояс именитых профессионалов и преобразить квартиру своими руками так, что закачаешься.

Мы в AdMe.ru обожаем людей с фантазией и золотыми руками, поэтому с удовольствием рассмотрели работы пользователей сети, которые взяли и превратили свое жилье в нечто особенное.

«Когда живешь на съемной квартире и не хватает шкафов на кухне»

«Вот несколько моих работ, которые хотелось бы показать. Витражи „Тиффани“ своими руками»

Самодельный журнальный столик из спила дерева

«Попалось на глаза фото светильника из додекаэдров (12-гранников). Решил сделать люстру подобной формы. Вещь прикольная, света дает много»

«Я сделал для жены прикроватный столик к нашей годовщине, а затем подбросил его в IKEA! На ценнике я написал: „Счастливой годовщины, Пейдж!“»

«Счастливой годовщины, Пейдж!»

Человек-лампа. Делается, кстати, элементарно из полипропиленовых труб и фитингов

«Решила разнообразить деревянную стену нового дачного дома северным оленем в технике стринг-арт. Понадобились гвозди и 200 метров ниток»

«Я сделал забавное освещение для своей гостиной»

«В прошлом году я смастерил кровать-Jeep для старшего сына, а в этом году младший получил кровать-бульдозер на свой 3-й день рождения!»

Авторские часы из массива ясеня

Самодельный торшер из арматуры

«Решил я сделать почти всю мебель для квартиры сам. Начал с гардероба. Общая цена до ₽ 2 000. Гардероб можно изменить за минуту под любые нужды»

«Я смастерил жене шкаф для посуды»

Настенное панно с подсветкой «Маленький принц»

«Построил для сына книжный шкаф в виде ракеты»

«Купил 200-литровую бочку и сделал из нее диван»

«Жена очень любит создавать новогодний уют дома. Иногда можно просидеть, глядя на это, целый час»

«С октября жена усиленно начала меня пилить по поводу камина. Я отбивался как мог, но супруга вступила в коалицию с дочкой, и вместе они одержали победу»

«Пришлось все-таки мастерить».