18 доказательств того, что правильная мотивация сворачивает горы

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Нам всем время от времени требуется волшебный пендель, чтобы наконец забыть о лени и сделать первый шаг к мечте. Достичь задуманного просто — нужно найти правильный стимул. Мы в AdMe.ru нашли 18 примеров того, что по-настоящему замотивированным людям любое дело по плечу.

Мышцы укрепятся, а осанка улучшится, если вы будете каждый день делать планку по этой методике

Иногда бывает трудно найти для себя мотивацию, а иногда мотивация находит тебя сама!

Всем любителям прокрастинировать посвящается

Когда вдруг резко захотелось учиться

Мужик сказал, что займется спортом — мужик сделал

А на что вы способны ради любви?

В этом лицее любой ученик — знаток истории

Путь к большой победе лежит через поражение

О такой мотивации мечтает каждый велосипедист

Поспать лишние полтора часа или сногсшибательно выглядеть — вот в чем вопрос

С такой мотивацией мамой дома царит порядок...

А в дневнике четверки и пятерки

Когда наконец нашел правильный стимул выучить все эти скучные формулы

Жена знает толк в мотивации

Беги, чтобы жить пить

Некоторым помогает

Действенный метод «Как меньше жрать»