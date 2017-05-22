18 доказательств того, что правильная мотивация сворачивает горы
Нам всем время от времени требуется волшебный пендель, чтобы наконец забыть о лени и сделать первый шаг к мечте. Достичь задуманного просто — нужно найти правильный стимул.
Мы в AdMe.ru нашли 18 примеров того, что по-настоящему замотивированным людям любое дело по плечу.
Мышцы укрепятся, а осанка улучшится, если вы будете каждый день делать планку по этой методике
Иногда бывает трудно найти для себя мотивацию, а иногда мотивация находит тебя сама!
Всем любителям прокрастинировать посвящается
Когда вдруг резко захотелось учиться
Мужик сказал, что займется спортом — мужик сделал
А на что вы способны ради любви?
В этом лицее любой ученик — знаток истории
Путь к большой победе лежит через поражение
О такой мотивации мечтает каждый велосипедист
Поспать лишние полтора часа или сногсшибательно выглядеть — вот в чем вопрос
С такой
мотивацией мамой дома царит порядок...
А в дневнике четверки и пятерки
Когда наконец нашел правильный стимул выучить все эти скучные формулы
Жена знает толк в мотивации
Беги, чтобы
жить пить
Некоторым помогает
Действенный метод «Как меньше жрать»
Самая мотивирующая картинка, какую я только видел