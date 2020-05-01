18 человек, которые занялись собой и добились потрясающих результатов

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Сейчас как никогда легко стать человеком, которого приятно видеть в зеркале. Стилисты, косметологи, тренеры, даже хирурги — все они готовы помочь с преображением любому, кто не против вложиться в свою внешность. Впрочем, иногда для успеха достаточно просто повзрослеть.

Мы в AdMe.ru обожаем наблюдать за мотивирующими преображениями и надеемся, что наши герои станут примером для тех, кто еще не решился на перемены.

1. «Мама оказалась права: эта стадия моей жизни прошла, и слава богу»

2. «18 и 26 лет. Наконец-то я вырос»

3. Надежда есть. Из 13 в 18

4. Из 18 в 24

5. «18 и 20 лет. Официально прошло 2 года с того момента, когда я начала заботиться о себе. Отличное чувство»

6. «Это я в 20 и в 23»

7. «Преображение моей жены — лучшее из тех, что я видел»

8. «В начале 3-го десятка я выглядел, скорее, как тролль. На 4-м стал человеком»

9. «Похудела на 38,5 кг за 17 месяцев, хочу избавиться еще от 7. Не могу поверить в то, что так изменилось мое лицо»

10. «19 и 29. Думаю, перемены пошли мне на пользу»

11. Она сбросила 54 кг — половину своего веса

12. «Избавилась от 98 кг за 22 месяца. Заодно обнаружила, что счастье зависит не только от веса»

13. «Это просто волшебство какое-то. В 12 выглядела как Гарри Поттер, к 31 изменилась»

14. «11 и 36. Хотя мама считала, что у меня была милая стрижка, меня часто принимали за мальчика и дразнили. Что ж, больше никогда»

15. «17 и 34. Жалею, что слишком усердно выщипывала брови в юности: теперь трачу кучу времени на придание им формы»

16. «Фото на 1-й паспорт, здесь мне 18. И один из моих 1-х модельных снимков в возрасте за 30»

17. «13 и 40. Тогда у меня была тяжелая депрессия: в школе каждый день травили из-за лишнего веса. В 40 я как никогда здорова и физически, и ментально»

18. «Сбросила 28 кг. Раньше так редко фотографировалась, что теперь не знаю, как вести себя в кадре»