18 человек, которые не побоялись пойти на пластическую операцию и в итоге получили новую внешность

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Многих людей не устраивает их внешность. И если одни пытаются принять и полюбить свои особенности, другие решаются на радикальные методы борьбы с неидеальными, по их мнению, частями тела. Одним из таких шагов может стать пластическая операция.

Герои новой подборки от AdMe.ru выбрали именно его.

1. «После ношения брекетов и операции на челюсти моя улыбка полностью изменилась. Ортопед и хирург проделали большую работу»

Наслаждайтесь своей новой прекрасной улыбкой! © thehawtsecretary / Reddit

2. До и после

Это одна из лучших ринопластик, которые я видел. © redditaccountuser86 / Reddit

3. «Я очень счастлива»

4. До липосакции подбородка и 10 дней после операции

5. Ринопластика и имплантация подбородка через 6 недель после операции

6. «Посмотрите, как изменился мой нос»

7. Ринопластика и операция на подбородке

8. Отличная трансформация

9. Этого мужчину теперь не узнать

10. 2 с половиной месяца после септоринопластики и пластики подбородка

11. «Ринопластика — лучшее из принятых мной когда-либо решений»

12. После ринопластики прошло 11 дней

13. Второе фото сделано на 4-й месяц после операции на челюсти

14. «Благодаря операции по уменьшению желудка я похудела на 79 кг»

15. «Что скажете?»

Выглядите потрясающе! Это фантастический результат! © redheadzelda / Reddit

16. 5 дней после липосакции подбородка

17. Эта девушка решилась на ринопластику

18. Уменьшение подбородка и щек, подтяжка шеи, липосакция подбородка