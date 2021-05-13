18 человек, которые не побоялись пойти на пластическую операцию и в итоге получили новую внешность
Многих людей не устраивает их внешность. И если одни пытаются принять и полюбить свои особенности, другие решаются на радикальные методы борьбы с неидеальными, по их мнению, частями тела. Одним из таких шагов может стать пластическая операция.
Герои новой подборки от AdMe.ru выбрали именно его.
1. «После ношения брекетов и операции на челюсти моя улыбка полностью изменилась. Ортопед и хирург проделали большую работу»
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Наслаждайтесь своей новой прекрасной улыбкой! © thehawtsecretary / Reddit
2. До и после
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Это одна из лучших ринопластик, которые я видел. © redditaccountuser86 / Reddit
3. «Я очень счастлива»
4. До липосакции подбородка и 10 дней после операции
5. Ринопластика и имплантация подбородка через 6 недель после операции
6. «Посмотрите, как изменился мой нос»
7. Ринопластика и операция на подбородке
8. Отличная трансформация
9. Этого мужчину теперь не узнать
10. 2 с половиной месяца после септоринопластики и пластики подбородка
11. «Ринопластика — лучшее из принятых мной когда-либо решений»
12. После ринопластики прошло 11 дней
13. Второе фото сделано на 4-й месяц после операции на челюсти
14. «Благодаря операции по уменьшению желудка я похудела на 79 кг»
15. «Что скажете?»
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Выглядите потрясающе! Это фантастический результат! © redheadzelda / Reddit
16. 5 дней после липосакции подбородка
17. Эта девушка решилась на ринопластику
18. Уменьшение подбородка и щек, подтяжка шеи, липосакция подбородка
Как вы относитесь к таким радикальным изменениям внешности?
Фото на превью sailorbrat / Reddit, redditaccountuser86 / Reddit
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