18 блогеров поделились фишками, как поддерживать порядок в доме и получать от этого удовольствие

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Большинство людей не могут делать серьезную уборку в квартире чаще одного раза в неделю. К этому моменту, увы, жилище начинает походить на царство хаоса. Чтобы уборка занимала как можно меньше времени и не превращалась в сущий ад, AdMe.ru собрал для вас очередную порцию лайфхаков. Пользуйтесь на здоровье!

Храните игрушки по категориям в разных ящиках

Чтобы ребенку легче было поддерживать порядок в детской и быстрее находить нужные игрушки, рассортируйте их по категориям и сложите в разные емкости. Не забудьте подписать, где что находится. Вот здесь именно так и сделали.

Уберите игрушки в корзины и задвиньте те под диван

Хорошим вариантом для хранения игрушек, материалов для творчества станут корзины, коробки, которые можно задвинуть под кровать или диван в детской. Это поможет по максимуму полезно использовать пространство.

Ящики на колесиках облегчат жизнь малышу

Когда детям захочется поиграть и достать нужную игрушку, они легко справятся с этим сами, если для хранения использовать вот такие милые и удобные приспособления. Хотите сделать такие же? Все подробности здесь.

Прозрачные сумки помогут ребенку легче ориентироваться в игрушках

Если игрушек немного, то для хранения можно использовать прозрачные мешочки, которые позволят малышу легко понять, что ему нужно для игры, не переворачивая все верх дном. Подсмотрели вот тут.

Подставка для бумаг отлично подойдет для хранения полотенец

Не в каждой квартире найдется достаточно места для хранения всего необходимого. Возьмите на вооружение идею хранить в лотках для бумаги, например, полотенца. Поверьте, это здорово сэкономит место. Здесь этим приемом очень довольны.

Используйте открытые боковые полки для повседневных вещей

Наверняка многим знакома ситуация, когда из раза в раз приходится подолгу искать какую-нибудь вещь. Чтобы избежать этого, используйте проволочные корзины и храните в них повседневные вещи, например полотенца или зарядки для телефона.

Решением поделились здесь.

Выделите для вещей младенца отдельный шкаф

С рождением малыша в доме появляется большое количество вещей. Чтобы все было под рукой, вовсе не обязательно загромождать ими все свободные поверхности. Достаточно выделить для малыша отдельный шкаф и использовать его пространство по максимуму. Посмотрите, как удобно.

Маркируйте продукты, которые храните в морозильнике

Чтобы не теряться в догадках, что находится в морозилке и как давно это уже там лежит, и экономнее использовать пространство — удобно замораживать продукты в отдельных контейнерах или пакетах. Если вы подпишете их название и дату помещения в камеру, это вдвойне облегчит вашу жизнь. Не верите? Убедитесь сами.

Если игрушек очень много — выделите для них отдельный шкаф

Отдельный шкаф с полочками — отличное решение, когда игрушек в доме с лихвой. Так вам будет легче поддерживать порядок и освободиться много свободного пространства. Подробнее тут.

Используйте пространство в шкафчике под раковиной

Если вы все еще не используете пространство в шкафчике под раковиной — попробуйте сложить туда бытовую химию. Вы сами удивитесь, как много места освободиться на поверхностях. Будьте острожны, если в доме есть маленькие дети — используйте специальные замки для защиты. Идеей поделились здесь.

Выдвижные ящики используйте для детской с ограниченным пространством

Если вы находитесь на стадии проектирования дома или планируете серьезный ремонт, идея с выдвижными ящиками может здорово выручить как в детской, так и в любой другой комнате. Ведь правда очень удобно? Вот как тут.

Расфасуйте детали конструктора по цветам

Если у детей скопилась порядочная коллекция какого-либо конструктора, подумайте, возможно, пришла пора рассортировать их по цветам. Только представьте, насколько это удобно и сколько свободного времени появится. Здесь так давно делают.

Для хранения гладильной доски отлично подойдет стена за дверью

Гладильная доска, пожалуй, одна из самых часто используемых вещей в доме. Но в то же время мы часто не представляем, где ее можно расположить, чтобы она никому не мешала. Присмотритесь к этому варианту, возможно, это как раз то, что вам нужно. Подробнее.

Используйте доски с отверстиями и крючки для оформления арт-уголка

Дети обожают творчество, поэтому так важно, чтобы краски, карандаши, пластилин были удобно разложены и были под рукой. Согласитесь, при таком подходе занятия приносят намного больше радости детям и родителям. Здесь с этим согласны.

Храните фен в корзинке, прикрепленной к тумбочке в ванной

Чтобы тратить меньше времени на утренние сборы, прикрепите корзинку к шкафчику в ванной. Это очень удобный способ хранения фена, плойки и всего того, что должно быть под рукой в ответственный момент. Вот прямо как тут.

Сделайте кровать более функциональной

Если конструкция кровати позволяет, можно использовать ее каркас, чтобы соорудить удобные полочки для хранения вещей, например книг. Как здесь.

Используйте дверь для хранения игрушек

Кажется, в любой детской никогда не бывает слишком много места, ведь у детей так много вещей. Но кроме шкафов можно использовать любые поверхности, просто важно уметь правильно обыгрывать их. Например, как в этом случае.

Спрячьте офисную технику со шнурами в шкафчик

Чтобы сохранить эстетику красивого интерьера, можно убрать офисную технику с проводами в один из отделов шкафа или комода. Тут все детали.

А вам какая идея больше пришлась по душе? Возможно, у вас есть собственные секреты порядка? Делитесь с нами в комментариях!