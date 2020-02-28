17 житейских лайфхаков, чтобы не попасть впросак в самый неподходящий момент
Есть множество хитростей, которые помогают облегчить жизнь в любой ситуации. И мы не раз писали о всевозможных способах избежать различных неприятностей. Но жизнь не стоит на месте, люди экспериментируют и находят все новые лайфхаки, которые позволяют, например, заниматься спортом усерднее или же избавиться от двойного подбородка за пару секунд.
Мы в AdMe.ru постоянно ищем что-то новенькое, чтобы в нужный момент сэкономить время, здоровье не подорвать и с вами этими находками поделиться. Вот, например, лайфхаки читателей Reddit, которые помогут в разных ситуациях.
- Если вам вдруг ночью понадобилось включить свет, держите один глаз закрытым, чтобы он оказался в «режиме ночного видения». Благодаря этому вы будете лучше видеть в темноте, когда опять выключите свет. © Davidglo / reddit
- Если вы сильно встревожены, нервничаете и ваш пульс участился, есть простой способ расслабиться. Приложите бутылку с холодной водой между носом и щекой и на 30 секунд задержите дыхание. Тело расслабится. © LanarLikker / reddit
- Когда вы делаете подтягивания, попробуйте представить, что вы тянете локти вниз, а не подтягиваете тело вверх. Эта уловка обхитрит ваш мозг и поможет легче выполнить упражнение, потому что заставляет вас больше использовать мышцы спины.
- Лайфхак для мужчин: когда бреетесь в области гортани, сглатывайте слюну — это поможет избежать порезов. © crdog / reddit
- Лайфхак для людей среднего телосложения: ваша шея составляет примерно половину размера вашей талии. Это полезно при совершении покупок в магазинах, когда не получается примерить вещь. Если вы можете обернуть пояс джинсов вокруг горла, знайте, что они вам подходят. © Dazeofthephoenix / reddit
- Чтобы прошла боль в спине, мышцы расслабились и тело пришло в тонус, полезно растягиваться и кататься по полу 5–10 минут. Спина скажет вам спасибо. © Sumit316 / reddit
- Когда уходите с какого-либо шумного мероприятия или помещения (концерта, ночного клуба) и чувствуете, что слышите хуже, или в ушах стоит звон, проделайте следующее: закройте уши ладонями, а пальцами коснитесь затылка. Много раз похлопайте большими и указательными пальцами каждой руки по затылку. Звон уйдет, и вы снова будете прекрасно слышать. © pappy_van_sprinkle / reddit
- Если вам нужно лучше видеть во время вождения автомобиля, уменьшите громкость на радио. У меня работает каждый раз. © joliesmomma / reddit
- При тошноте приложите холодный компресс к задней стороне шеи. Тошнота может возникнуть из-за высокой температуры или привести к ее повышению. Прохлада позволит снизить температуру тела. Возьмите чистое полотенце, намочите холодной водой и положите под шею или на ее заднюю поверхность. © featheredfelon / reddit
- Если вдруг вам срочно нужно быстро высохнуть после купания в водоеме, плотно оберните полотенце вокруг пояса и туго натяните на коленях, чтобы они были плотно прижаты друг к другу. После присядьте как можно ниже — вы почувствуете, как полотенце сжимается еще сильнее. После этого ваши плавки будут практически сухими. © saunter-o-dimm / reddit
- Каждый раз, когда на вас нет обуви, старайтесь ходить на носочках или пятках — это поможет сохранить осанку. © crdog / reddit
- Если держать руку сбоку от тела и сжать кулак, можно подавить рвотные позывы. © mellowyellowfelloww / reddit
- Чтобы лучше слышать собеседника в шумном помещении, нужно просто закрыть пальцем ухо, нажав на козелок («заслонка» прямо на входе в ушной канал). © LadiVee / reddit
- Если у вас двойной подбородок и вы хотите, чтобы на фото он казался более изящным, прижмите язык к небу. © crdog / reddit
- Если вы забыли о чем-то и никак не можете вспомнить, попробуйте повторить то, что вы делали до того, как забыли: выйдите из комнаты и снова войдите, посмотрите туда, куда смотрели, когда думали об этом, прослушайте ту же самую песню. © delmoz / reddit
- Если вы чувствуете, что сейчас заплачете, но не хотите этого, начните решать математические задачи в своей голове. Мозг не сможет сосредоточиться на обеих проблемах, и слезы не потекут. Этот прием выручал меня на работе несколько раз. © Egan93 / reddit
И конечно, нам интересно, может, вы знаете лайфхаки на любой случай жизни? Обязательно расскажите нам в комментариях.