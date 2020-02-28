17 житейских лайфхаков, чтобы не попасть впросак в самый неподходящий момент

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Есть множество хитростей, которые помогают облегчить жизнь в любой ситуации. И мы не раз писали о всевозможных способах избежать различных неприятностей. Но жизнь не стоит на месте, люди экспериментируют и находят все новые лайфхаки, которые позволяют, например, заниматься спортом усерднее или же избавиться от двойного подбородка за пару секунд.